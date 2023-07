Sam Welsford begint met vertrouwen aan eerste sprintrit: “Denk dat ik de snelheid heb”

Video

Debutant Sam Welsford krijgt maandag zijn eerste sprintkans in de Tour de France. De Australiër van Team DSM heeft zijn zinnen gezet op de rit naar Bayonne. “De derde etappe zit steeds in je achterhoofd”, zei hij zondag voor de start van de tweede rit tegen WielerFlits.

“We proberen alles te doen wat we kunnen om op een goede manier de sprint te bereiken”, aldus Welsford, die dit jaar drie zeges en de nodige ereplaatsen boekte. “Vandaag (zondag, red.) wordt moeilijk, maar ik heb mijn vizier echt op etappe drie en vier. Dat zijn de eerste sprintkansen waar we echt kunnen laten zien wat we kunnen.”

Concurrentie

Welsford heeft tijdens de eerste etappe al wat om zich heen gekeken naar de concurrentie. “Alle sprinters zijn goed in vorm. Je ziet veel sprinters het rustig aan doen, om de schade te beperken. Het was een zware dag om mee te beginnen en vandaag (zondag, red.) wordt het opnieuw zwaar. Je moet je inspanningen controleren en met de best mogelijke benen aan de rit van morgen (maandag, red.) beginnen.”

“Het sprintveld hier is heel sterk. Je hebt misschien acht renners die samen zowat de snelste renners ter wereld vormen. Ik denk dat het nipte gevechten worden. Ik denk dat het er echt op aan gaat komen om de perfecte timing te hebben en de perfecte aanloop. Je ziet in deze grote rondes dat alles kan gebeuren in de sprints. Het gaat erom dat je jezelf de beste kans geeft om erbij te zitten en te vechten voor de overwinning.”

Plaatsing

Het ‘geheim’ voor een goede uitslag is volgens Welsford vooral de plaatsing. “Als je in de laatste driehonderd meter bij de eerste vijf, tien zit, heb je echt een kans. Ik denk dat ik de snelheid heb, ik heb dat het heel het jaar laten zien.”