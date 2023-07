Bardet voelt zich niet honderd procent: “Moet mijn beste gezondheid nog vinden”

Het was een opvallend beeld afgelopen dinsdag, in de tiende etappe van de Tour de France. Romain Bardet trok van bij de start in de aanval, maar moest niet veel later lossen uit het peloton. De Fransman had naar eigen zeggen last van oververhitting en voelde zich woensdag ook niet helemaal fit.

In gesprek met Cyclism’Actu ging de klassementskopman van Team DSM in op zijn gezondheidssituatie. “Het is qua resultaten nog niet uitzonderlijk in deze Tour, maar ik moet mijn beste gezondheid nog vinden. Ik heb nog wat kleine problemen op te lossen. Ik voel me sinds afgelopen weekend niet honderd procent”, aldus Bardet.

De 32-jarige klimmer hield zich verder op de vlakte, maar dinsdag moest hij tijdens de rit nog hoesten en zelfs overgeven, nadat hij was gelost uit het peloton. De coureur van Team DSM slaagde er echter wel weer in om de scheve situatie recht te zetten en wist de rit uiteindelijk zonder tijdverlies door te komen.

In het algemeen klassement staat Bardet voorlopig elfde. Zijn achterstand op geletruidrager Jonas Vingegaard bedraagt na elf etappes net geen zeven minuten.