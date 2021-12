Team DSM wordt officieel weer Nederlandse ploeg

Nederland telt in 2022 officieel weer twee WorldTeams. Team DSM heeft besloten de Duitse status van de ploeg weer te wisselen voor de Nederlandse nationaliteit.

In 2015 besloot de ploeg van teammanager Iwan Spekenbrink, toen bekend als Giant-Alpecin, om formeel onder de Duitse vlag uit te komen. Wat destijds meewoog in dat besluit was dat ze gesponsord werden door de Duitse shampoofabrikant Alpecin. Ook hadden ze een aantal Duitse topwielrenners en talenten in de ploeg. “De wijziging maakt onderdeel uit van de continue verbreding van de internationale focus van het team. Als onderdeel hiervan komt er een focus op de ontwikkeling van Duits talent te liggen”, zei teammanager Iwan Spekenbrink toen.

Ook na de intrede van vakantiespecialist Sunweb als nieuwe hoofdsponsor van de ploeg in 2017, hield de ploeg vast aan de Duitse status voor de mannenselectie. De vrouwenploeg stapte in 2020 over van de Nederlandse naar de Duitse status. De opleidingsploeg is wel al sinds haar intrede in 2017 bij de Duitse wielerbond ingeschreven.

Sinds dit jaar is het van origine Nederlandse chemie- en biotechbedrijf DSM de titelsponsor van de ploeg. Onlangs is besloten in navolging daarvan ook de officiële nationaliteit weer aan te passen naar de Nederlandse. De ploeg geeft aan dat zowel het team als de partners internationaal opereren. “Wij zijn als ploeg niets veranderd, maar er staat een ceremonieel vlaggetje voor”, klinkt het vanuit de ploeg.

Naast Team DSM is Jumbo-Visma al jarenlang een WorldTeam met een Nederlandse nationaliteit.