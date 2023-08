Tegenvaller voor Team DSM: Titelverdediger Leknessund niet in Arctic Race of Norway

Een bittere pil voor Andreas Leknessund en Team DSM vlak voor de start van de Arctic Race of Norway. De Noorse renner, die vorig jaar nog de beste was voor eigen volk, is ziek en moet in extremis dan ook passen voor zijn thuisronde.

Leknessund hoopte zichzelf op te volgen in de Arctic Race of Norway en de 24-jarige renner van Team dsm-firmenich was ook de topfavoriet voor de eindzege, maar de lokale favoriet twijfelde voor de start al over zijn vorm. Dat bleek in een interview met WielerFlits. “Vorige week ben ik ziek geweest. Maar in deze wedstrijd kan van alles gebeuren. Vorig jaar voelde ik me ook niet geweldig en won ik uiteindelijk de slotrit én het eindklassement. Ik heb er dus nog steeds vertrouwen in.”

Alleen: Leknessund werd in de nacht van woensdag op donderdag weer ziek en is niet in staat om vandaag een rugnummer op te spelden. De nummer acht van de voorbije Giro d’Italia moet zich dan ook in extremis terugtrekken voor zijn thuisronde.

Unfortunately, our defending champ @andreaslek won’t start at #ArcticRace today after coming down with sickness overnight 😔 Join us in wishing Andreas a speedy recovery! 💪🏻💙 pic.twitter.com/GTmSMf1tzG — Team dsm-firmenich (@TDSM_Firmenich) August 17, 2023

Team dsm-firmenich moet het de komende dagen dus doen zonder uitgesproken kopman voor het klassement, maar heeft alsnog meerdere troeven om uit te spelen. WK-revelatie Matthew Dinham (zevende in Glasgow), Kevin Vermaerke en sprinter Alberto Dainese zijn nog wel van de partij.

