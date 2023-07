Tour 2023: Spanje heeft na vijf jaar een opvolger van Omar Fraile

Spanje heeft lang moeten wachten op een nieuwe etappewinnaar in de Tour de France. In 2019, 2020, 2021 en 2022 won de wielergrootmacht namelijk geen etappes in de Tour. Dinsdag was het dan eindelijk raak met Pello Bilbao.

Omar Fraile was in 2018 de laatste Spaanse coureur die het zegegebaar mocht maken in La Grande Boucle. Bovenop Mende won Fraile toen de veertiende rit voor Julian Alaphilippe en Jasper Stuyven.

Sindsdien verzamelde Spanje een hoop ereplaatsen, maar slaagde er nooit iemand in om te winnen. Zo eindigde bijvoorbeeld Alejandro Valverde in 2019 en 2021 nog een keer tweede in een bergrit.

In totaal zaten er honderd etappes tussen de ritzege van Fraile in Mende en de overwinning van Bilbao in Issoire.