Jakob Fuglsang twijfelt nog over deelname aan Amstel Gold Race dinsdag 7 januari 2020 om 20:02

Jakob Fuglsang was vorig seizoen een van de uitblinkers in de klimklassiekers. Zo werd de renner van Astana derde in de Amstel Gold Race, maar het is nog niet zeker of de Deen dit jaar aan de start staat van de Limburgse klassieker. “Ik rijd wellicht alleen de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik”, zo vertelt hij in gesprek met CyclingPub.

Fuglsang begint zijn seizoen in Spanje met de Ruta del Sol, om vervolgens een gooi te doen naar de zege in Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. “En daarna zal ik deelnemen aan de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Al overweeg ik ook om alleen de Waalse Pijl en Luik te betwisten.”

Fuglsang hoopt dit seizoen ook te schitteren in de Giro d’Italia en op de Olympische Spelen van Tokio. “Ik zie mezelf wel als een van de favorieten voor de gouden medaille. Ik heb wellicht niet de explosiviteit voor een sprint, maar het parcours is lastig genoeg om solo weg te rijden en te blijven”, is de verwachting van de Deen.

Fuglsang kan terugkijken op een ijzersterk 2019, met als hoogtepunt zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik. “Ik voel dat ik elk jaar beter word. Het is soms niet te zien aan de resultaten, maar ik hoop dat er nog meer in het vat zit. Het zal ooit een keer minder worden, maar ik hoop dat het nog een paar jaar duurt.”