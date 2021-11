‘Startgeld’ Mathieu van der Poel en Wout van Aert is waarschijnlijk een combideal met wegkoersen van Flanders Classics

Podcast

In een nieuwe WielerFlits Podcast staan we stil bij een aantal opmerkelijke discussies in de crosswereld. Maxim Horssels en Youri IJnsen bespreken samen met WielerFlits’ veldritspecialist Nico Dick de laatste stand van zaken omtrent het niet afreizen van Baloise Trek Lions naar de Wereldbeker in Val di Sole en het felle debat omtrent startgelden.

Daarnaast ook ruim aandacht voor de olympische sollicitatie die de sport wil doen in… Val di Sole! Net daar ontbreekt jammer genoeg een aantal toppers. Twee daarvan komen ook in de podcast aan het woord. Zo legt muziekliefhebber Toon Aerts lachend uit hoe hij als Belgisch kampioen “zijn zakken vulde” en legt wereldkampioene Lucinda Brand uit waarom haar ploeg juist bij de belangrijke Wereldbeker van Val di Sole wegblijft. En dan is er nog de afgelasting van de Wereldbeker in Antwerpen van komende zondag. Heeft het een niet met het ander te maken?

Dat, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Tom Pidcock en nog veel meer in de nieuwe WielerFlits Podcast!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed