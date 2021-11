Sven Nys hekelt Wereldbeker: “Niet fair dat Van Aert en Van der Poel betaald worden”

Interview

Sven Nys is geen aanbidder van de hervormingen in het veldrijden. Van meet af aan niet. De voormalige wereldkampioen hekelt vooral de Wereldbeker, die volgens hem al de rest wegdrukt. “En er wordt startgeld betaald aan Wout van Aert en Mathieu van der Poel”, weet hij. “Dat kan je niet maken tegenover de andere renners en rensters, die met lege handen achterblijven.”

Ik moet helaas vandaag vaststellen dat al mijn voorspellingen van twee jaar geleden rond de hervorming in het veldrijden zijn uitgekomen. Zo jammer en pijnlijk om dit te zien gebeuren. — Sven Nys (@sven_nys) November 20, 2021

Sven, vertel eens wat over die tweet. Wat ligt er op jouw lever?

“Letterlijk wat ik heb getweet. Dat de hervormingen alleen maar verliezers hebben opgeleverd. Dat is me zondag nog maar eens bevestigd toen ik in Koksijde (Wereldbeker, red) de inkomprijs zag. 20 euro aan de kassa. In de Superprestige en de X2O Trofee is dat een stuk lager, terwijl de organisatoren er – in tegenstelling tot in de Wereldbeker – normale startgelden betalen.”

“Samengevat: in de Wereldbeker zijn zowel organisatoren, renners als publiek verliezers. Terwijl ik amper verschil zie tussen de verschillende klassementen. Het deelnemersveld is quasi identiek. Dat is wat ik voorspeld heb.”

In de Wereldbeker wordt geen startgeld betaald, maar is het prijzengeld een stuk hoger.

“Ik heb goede bronnen en aanwijzingen dat een aantal renners in de Wereldbeker wél betaald wordt. Terwijl anderen geen euro krijgen. Dat laatste kan ik met zekerheid zeggen, want dat gaat over mijn eigen renners. Lucinda Brand, Lars van der Haar, Toon Aerts. Zij blijven met lege handen achter. Dat is niet fair.”

Hoeveel bewijs is er dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel, want daar heb je het over, wel betaald worden?

“Dat kan ik niet bewijzen. Maar ik weet het.”

Stel dat het zo is, Van der Poel en Van Aert overstijgen wel hun sport. Net zoals jij dat tien jaar geleden deed en daar goed voor betaald werd.

“Dat is zo. Maar ik werd niet als enige betaald. Ook de andere jongens kregen hun deel van de koek. Ik ben altijd pro startgeld geweest. Maar dan in verhouding. Met twee renners aan de start is er ook geen cross. Maar kijk naar Eli Iserbyt bijvoorbeeld. Vandaag dé man van het seizoen. Die heeft daar ook in geïnvesteerd. Lucinda Brand is wereldkampioene… ”

Ik hoor niet echt iemand luidop klagen. Waarom spreken de renners niet?

“Lucinda bijvoorbeeld, weet dit ook nog maar net. Omdat ik het haar gezegd heb. Bovendien heeft ze geen zin in veel heisa. Dat geldt ook voor anderen. Zij willen focussen op het sportieve. Daarom wil ik die rol op mij nemen. Maar ik kom evenveel op voor Iserbyt en Sweeck, renners van andere teams.”

“En je hoort ze niet, maar je ziet het wel gebeuren. Waarom laat Quinten Hermans zondag Besançon vallen? Als de Wereldbeker zo belangrijk is, rijden ze toch alles? Maar iedereen kijkt naar zijn portefeuille. En voor alle duidelijkheid, ik verwijt ook Wout en Mathieu niets. Zij zijn de vedetten… Het is normaal dat ze daarvoor betaald worden. Maar de andere renners zijn ook belangrijke schakels. Elke renner die aan de start staat, moet kunnen meegenieten van het succes van de cross.”

Met zestien manches is de Wereldbeker is ook te uitgebreid, volgens jou.

“Absoluut. Daar ben ik al helemaal tegen. Dit is onhoudbaar. Op die manier veegt de Wereldbeker al de rest van de kaart. Ik heb niets tegen het organiserende Flanders Classics, maar er moet wel een leefruimte gecreëerd worden voor organisatoren en renners. Er mag concurrentie zijn, ook tussen organisatoren. Dat helpt de sport naar een hoger niveau te tillen. Maar nu is de Wereldbeker te dominant.”

Het is wel de UCI die eist dat er minstens veertien manches zijn.

“Ja, mijn verwijt is dan ook richting de Internationale WielerUnie. Ik was er trouwens vanaf dag één al tegen. Het is gewoon niet haalbaar.”

Jij vertegenwoordigt wel het kamp Golazo, dat ook kandidaat was om de Wereldbeker te organiseren.

“Ik spreek hier in eigen naam, uit liefde voor de cyclocross. Ik had dit in het andere geval ook gezegd.”

Is het wegblijven van Baloise-Trek uit Val di Sole, wat een belangrijke cross is, niet een beetje een boycot?

“Maar nee. Niemand kan zestien Wereldbekers rijden. Iedereen heeft nood aan een stage tussendoor. Dat die net in dat weekend val, is omdat het gewoon de ideale periode is. En omdat Essen (dat trouwens onder Ethias Cross, dus onder Golazo-koepel valt) geen klassementswedstrijd is, verliezen we dat weekend maar één belangrijke wedstrijd.”

“Jammer dat het uitgerekend het weekend is waarin Val di Sole valt. Ik begrijp dat ze dat bij Flanders Classics niet leuk vinden. Ze doen ook hun best én doen dat goed. Maar het is niet de juiste manier om de cross op die manier in je macht te proberen krijgen.”