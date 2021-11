WB Veldrijden in de sneeuw van Val di Sole moet opstapje naar Olympische Winterspelen worden

12 december 2021 zou zomaar een belangrijke dag in de geschiedenis van het veldrijden kunnen worden. De Wereldbeker in Val di Sole – in de sneeuw – moet een promoplaatje richting IOC (Internationaal Olympisch Comité) worden. Een aanzet om de sport in de Olympische Winterspelen te krijgen. Helaas geeft net daar een aantal toppers forfait.

Eli Iserbyt vertelde het ons een paar weken geleden al. “Ik voel verandering. Dat de UCI en Flanders Classics dit jaar een wereldbekermanche in Val di Sole organiseert, is geen toeval. Als veldrijden ooit olympisch wil worden, zal het in de sneeuw en op de Winterspelen moeten. Dan is Val di Sole een goede aanzet.”

Tomas Van den Spiegel, CEO van Flanders Classics dat de komende jaren voor de organisatie van de Wereldbeker instaat, bevestigt die intentie. “We mikken inderdaad op een – al dan niet kunstmatig – ondergesneeuwd parcours en we hopen dat IOC-voorzitter Thomas Bach (die een goede relatie heeft met de UCI, red) meekijkt.”

Dan is ook een sterk deelnemersveld belangrijk, als je als federatie een goede indruk wil maken. Bij Flanders Classics hebben ze in elk geval al de zekerheid van deelname van toppers Wout van Aert, Tom Pidcock, Eli Iserbyt, Quinten Hermans en Marianne Vos. Van der Poel ontbreekt, maar die is nog op stage met de wegploeg van Alpecin-Fenix en begint pas later aan zijn crossseizoen.

Ook geen Alvarado

Maar het voorbije weekend werd duidelijk dat er nog een aantal andere belangrijke afwezigen zijn. Laurens Sweeck twijfelt nog. Europees kampioen Lars van der Haar, Toon Aerts en wereldkampioene Lucinda Brand sturen al zeker hun kat naar de Italiaanse Alpen. Ook Ceylin del Carmen Alvarado zou er niet bij zijn.

“Zeer jammer”, zucht Van den Spiegel. “Dit is het meest vernieuwende wat de veldritsport de voorbije jaren gekend heeft. Dus hoopten we dat iedereen zijn steentje wilde bijdragen. Dat Baloise-Trek, toch een belangrijke stakeholder in de sport, net dan haar stage inlast en Val di Sole collectief laat schieten, is een spijtige zaak.”

“Het hoeft nu ook geen drama te zijn”, relativeert Van den Spiegel. “We hebben sowieso een sterk deelnemersveld, zowel bij de mannen als de vrouwen. Maar de manche in Val di Sole is een unieke kans om met het veldrijden een bepaalde positie in te nemen. Ik kan alleen maar hopen dat sommigen toch nog deze cross in hun agenda ingepast krijgen.”

Nys: “Elk jaar in deze periode op stage”

“Sven Nys, teammanager van Baloise-Trek, zegt echter dat de data van de stage vastliggen. “Hotels en vliegtuigtickets zijn geboekt. Dus voor ons is dit onomkeerbaar. Maar dat is natuurlijk het gevolg van de overvolle kalender. En wij hebben nu eenmaal elk jaar onze stage in deze periode. Een trainingskamp dat noodzakelijk is richting het tweede deel van de winter. Zo hopen we net dat tikkeltje frisser aan de start van het WK te staan.”

Dat hij beseft dat ze daar bij Flanders Classics niet vrolijk van worden, zegt Nys. “Val di Sole heeft ook het nadeel dat er op zaterdag met Essen een niet-klassementscross geprogrammeerd staat. Mochten we onze stage een week opschuiven, verliezen we twee klassementscrossen. Nu maar eentje. Jammer dat dat net Val di Sole is.”