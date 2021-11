Wereldbeker veldrijden van Antwerpen gaat niet door

Breaking

De Scheldecross van Antwerpen van volgende week zondag, de negende manche van de Wereldbeker veldrijden, gaat omwille van de nieuwe coronagolf niet door. Er is nog wel publiek toegelaten, maar organisator Golazo ziet op tegen de extra maatregelen die opgelegd worden.

Na een grondige evaluatie bleken de betrokken partijen het erover eens: een volwaardige internationale cross ‘leeft bij gratie van de massale opkomst van het publiek en van de sfeer en ambiance. Met de huidige maatregelen dreigt de Wereldbekercross in Antwerpen een flauw afkooksel daarvan te worden’, zo laat de organisatie weten in een perscommuniqué.

“De cyclocross in Antwerpen leeft van het publiek en het is traditioneel een ontmoetingsplaats van alle Antwerpenaren die van veldrijden en sfeer houden”, zegt Christophe Impens van organisator Golazo. “Maar om de veiligheid en gezondheid van iedereen optimaal te waarborgen, zouden we een heleboel extra maatregelen moeten opleggen die bovendien nauwelijks te controleren zijn.”

Wat met de andere Golazo-crossen?

“Dat geldt voor het publiek langs het parcours, maar des te meer in de zogenaamde sfeertenten, alsook in de VIP-tent. Het is geen evidente beslissing, maar de Stad Antwerpen heeft er begrip voor gezien de moeilijke coronasituatie en de veranderde maatregelen”, aldus Impens.

Op de kalender van Golazo staan nog tal van veldritten tot het einde van het seizoen. Impens: “We wachten het volgende federaal overlegcomité van 15 december af. Afhankelijk van de beslissingen die daar genomen worden, zullen we onze volgende veldritten één voor één bekijken, uiteraard steeds in nauw overleg met de lokale overheid.”