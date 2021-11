Wereldbeker Val di Sole wordt geen klim- maar sneeuwcross: “Desnoods op kunstsneeuw”

Interview

Een Wereldbeker veldrijden in de Italiaanse Alpen, met als doel het IOC warm te maken om deze wielerdiscipline op termijn op te nemen in het programma van de Winterspelen. Wat moeten we ons daarbij bij voorstellen? En vooral, aan wat voor parcours mag het crosspeloton zich verwachten? WielerFlits sprak erover met Chris Mannaerts, manager bij Flanders Classics.

“Wat we vooral niet willen, is een kopie van het mountainbike-parcours dat we kennen in Val di Sole”, vertelt Mannaerts. “Veldrijden en mountainbiken zijn compleet verschillende disciplines. Deze veldrit wordt bijvoorbeeld geen klimcross, ook al zijn we in de Alpen.” Het parcours wordt aangelegd in de vallei van Vermiglio, een van de dorpen in Val di Sole en bekend om zijn langlaufpistes.

“De locatie werd ons aangereikt door de plaatselijke organisator en we zagen meteen mogelijkheden. Het wordt een parcours dat op te delen is in twee delen, gescheiden door een rivier. Het eerste stuk is vergelijkbaar met Tábor, qua hellingsgraad. Deel twee bevat iets steilere stukken, maar verwacht zeker geen klimwerk zoals we kennen van de Kopppenbergcross”, gaat Mannaerts verder.

Op vrijdag 3 december (tien dagen voor de wedstrijd) reist Mannaerts al af naar Val di Sole, samen met de – Belgische – parcoursbouwers. Flanders Classics bracht de organisator immers in contact met het team rond Kurt Vernimmen, dat sinds een aantal jaren ook de parcoursen van onder meer Hulst, Overijse, Kruibeke en Lokeren uittekent en afwerkt. In Val di Sole doen ze maar al te graag beroep op hun ervaring.

“We reizen vroeg naar Val di Sole af, om goed voorbereid te zijn en onszelf de tijd te gunnen alles goed uit te werken. De weersomstandigheden in de Alpen (Vermiglio bevindt zich op 1.300 meter hoogte, red.) zullen uiteraard hun invloed hebben op ons werk. Momenteel ligt er wat sneeuw, maar er wordt nog meer verwacht. Dat blijven we uiteraard goed monitoren.”

Langlauf en biatlon

Want uiteindelijk is het wel de bedoeling dat er op 12 december in de sneeuw zal gecrost worden, wat ook een voorwaarde is als het veldrijden een plekje wil veroveren op de Olympische Winterspelen. “Mocht er onvoldoende sneeuw liggen, dan kan die wellicht perfect worden aangevuld met de aanwezige sneeuwkanonnen, zoals dat ook gebeurt bij de langlauf of biatlon-wedstrijden”, zegt Mannaerts.

“Vermiglio is een belangrijk langlaufcentrum en er worden ook biathlons georganiseerd, wat ook inhoudt dat ze voldoende ervaring hebben met kunstsneeuw. Momenteel lijkt het geen noodzaak, maar het weer kan snel omslaan, zeker op deze hoogte. We zijn momenteel nog twee en een halve week van de wedstrijd verwijderd.”