Jurgen Mettepenningen naast teammanager ook organisator WB Dendermonde: “Ik betaal geen startgeld”

Het interview met Sven Nys van vanochtend blijft niet onopgemerkt. Onder meer Jurgen Mettepenningen, naast teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal ook organisator van de Wereldbeker in Dendermonde, reageert. “Omdat ik als organisator Van Aert en Van der Poel niét betaal. En dat onze inkomprijs aan de kassa geen 20, maar 15 euro is. Net als een wedstrijd in de Superprestige of X2O Trofee.”

“Las je mijn interview in Het Laatste Nieuws vandaag?”, begint Mettepenningen. “Daarin ontken ik dat ik met de managers van zowel Van Aert als Van der Poel gepraat heb over hun deelname in Dendermonde. Ik heb de kalender van Van Aert op jullie site gelezen. Ook die van Van der Poel vernam ik via de media.”

Sven Nys beweert nochtans dat hij weet dat de twee toppers betaald worden. “Ik zeg: er wordt in de Wereldbeker van Dendermonde geen startgeld betaald. Mocht dat wel zo zijn, dan zou ik dat weten. Ik zeg niet dat er geen andere akkoorden gemaakt zijn, die bijvoorbeeld betrekking hebben op wedstrijden die Flanders Classics op de weg organiseert. Maar daar heb ik geen zicht op.”

Aanpak

Mettepenningen is – in tegenstelling tot zijn collega-manager Sven Nys – wel een voorstander van de Wereldbeker. “De komende jaren zal die nog aan belang winnen. Het is de logische gang van zaken en die juich ik toe”, zegt hij. “Dat het de andere klassementen versmacht? 16 Wereldbekers en alle andere klassementscrossen op een seizoen rijden is perfect mogelijk mits een goede aanpak. Daar is Eli Iserbyt het perfecte voorbeeld van.”

Voorts wil Mettepenningen nog meegeven dat hij de inkomprijzen voor de Wereldbeker in Dendermonde democratisch houdt. “Ze zijn niet duurder dan in de Superprestige of X2O Trofee. 12 € in voorverkoop, 15 € aan de kassa. Dat wil ik toch even benadrukken, ja. Want ik heb het gevoel dat Sven Nys het publiek wil weghouden van de Wereldbeker.”