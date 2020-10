Vuelta 2020: Voorbeschouwing favorieten algemeen klassement

De Tour de France is achter de rug, maar de Giro d’Italia moet eerst nog maar eens Milaan zien te halen. Aankomende dinsdag begint met de Vuelta a España (20 oktober-8 november) echter ook die derde grote ronde. Wie kroont zich tot eindwinnaar van de 75e editie van de Spaanse rittenkoers? WielerFlits wikt en weegt de kansen van de topfavorieten!

Historie

Aan het begin van de twintigste eeuw kregen Frankrijk en Italië een nationale wielerronde met de Tour de France en de Giro d’Italia. Het bleek een schot in de roos, het organiseren van een meerdaagse wielerwedstrijd kriskras door het Franse en Italiaanse landschap. In Spanje werd in 1911 weliswaar de eerste editie van de Ronde van Catalonië georganiseerd, maar we moesten nog meer dan twintig jaar wachten op de allereerste editie van de Ronde van Spanje.

Spanje wordt tegenwoordig (al zullen de wielerpuristen er wellicht anders over denken) tot de klassieke wielerlanden gerekend, maar aan het begin van de twintigste eeuw waren het vooral de Belgen, Fransen en Italianen die de dienst uitmaakten. In de jaren dertig van de vorige eeuw zagen we echter een kentering. In de Tour zagen we ook opeens bruingeblakerde, gedrongen klimmertjes met een rappe Spaanse tongval de Franse bergen bestormen.

Mariano Cañardo en Federico Ezquerra bleken in staat om bergetappes te winnen en top 10 te rijden in het algemeen klassement, Vicente Trueba liet de Spaanse wielerharten sneller kloppen met zijn aanvalslust in de bergen. Trueba, die amper vijftig kilo woog en in het peloton De Vlo van Torrelavega werd genoemd – was in 1933 de allereerste winnaar van het bergklassement. Het Spaanse wielrennen zat in de lift en dus kwam er, toeval of niet, een eigen wielerronde.

De allereerste editie van de Vuelta vond plaats in 1935 op aandringen van de Spaanse journalist Juan Pujol en oud-wielrenner Clemente López Doriga. Vijftig deelnemers kregen veertien etappes voorgeschoteld en moesten in totaal 3.425 kilometer afleggen. De eerste etappe speelde zich af tussen Madrid en Valladolid en werd gewonnen door de Belg Antoon Dignef. Een landgenoot van Dignef, Gustaaf Deloor, werd bijna drie weken later tot eindwinnaar uitgeroepen.

Deloor won een jaar later zijn tweede en laatste Vuelta, maar in de daaropvolgende jaren werd Spanje verscheurd door een hardnekkige Burgeroorlog en de Tweede Wereldoorlog. Alleen in 1941 en 1942 kon de ronde doorgaan en toen zorgde Julián Berrendero voor de eerste Spaanse overwinningen. In 1945 trokken de oorlogswolken langzaam weg en was de vijfde editie van de Vuelta een feit, maar de wielerkoers keerde pas vanaf 1955 jaarlijks terug op de kalender.

Spanje kreunde nog altijd onder het regime van de gevreesde generaal Francisco Franco, maar de Vuelta in het voorjaar was voortaan vaste prik. Er werden steeds meer renners uitgenodigd om mee te doen aan de ronde, de organisatie kwam in handen van een Baskische krant en steeds meer wereldtoppers waren bereid om af te zakken naar Spanje. Rudi Altig, Jacques Anquetil, Raymond Poulidor, Felice Gimondi en Roger Pingeon kwamen op de erelijst.

Het winnen van de Vuelta kreeg iets prestigieus en dus mogen Luis Ocaña (1970), José Manuel Fuente (1972 en 1974), Eddy Merckx (1973) en Bernard Hinault (1978 en 1983) niet ontbreken op de erelijst. Ook toppers als Pedro Delgado (1985 en 1989), Luis Herrera, Sean Kelly en Tony Rominger (drie eindzeges op rij) waren succesvol in Spanje. En na het opschuiven van de wedstrijd richting het najaar waren renners als Alex Zülle, Abraham Olano en Jan Ullrich aan het feest.

Sinds de oprichting van de Vuelta in 1935 ging de zege het vaakst (32 keer) naar een Spanjaard. Zeven keer was er een Belgische eindwinnaar (2x Gustaaf Deloor, Edward Van Dijck, Frans De Mulder, Ferdinand Bracke, Eddy Mercks en Freddy Maertens), Jan Janssen en Joop Zoetemelk zorgden voor Nederlands succes. Roberto Heras won vier keer de Ronde van Spanje en is recordhouder, Rominger en Alberto Contador staan op drie eindzeges.

Laatste tien winnaars Vuelta a España

2019: Primož Roglič

2018: Simon Yates

2017: Chris Froome

2016: Nairo Quintana

2015: Fabio Aru

2014: Alberto Contador

2013: Chris Horner

2012: Alberto Contador

2011: Chris Froome

2010: Vincenzo Nibali

Laatste Belgische winnaar: Freddy Maertens (1977)

Laatste Nederlandse winnaar: Joop Zoetemelk (1979)

Vorig jaar

De 74e editie van de Vuelta a España begon in zoutmijnstad Torrevieja, waar de organisatie een ploegentijdrit had uitgetekend over ruim dertien kilometer. De eerste dagzege van de ronde ging naar Astana. De Kazachse formatie wist Deceuninck-Quick-Step en Team Sunweb met enkele seconden te verslaan en dus mocht kopman Miguel Ángel López de eerste rode leiderstrui aantrekken.

Voor Jumbo-Visma en UAE Emirates begon de ronde minder florissant. Beide ploegen verloren onnodig veel tijd door een valpartij in een verraderlijke bocht en waren al vanaf dag twee op achtervolgen aangewezen. De crash van Jumbo-Visma was volgens sommigen te wijten aan een lek kinderbadje, waardoor het parcours op een bepaald punt spekglad was geworden. Steven Kruijswijk was een van de renners die tegen de vlakte ging.

Op dag twee kregen de renners al meteen een zeer pittige etappe voorgeschoteld langs de Spaanse oostkust, van Benidorm naar Calpe, met in de finale de loeisteile Alto de Puig Llorença. De ritzege ging naar een herboren Nairo Quintana, terwijl Nicolas Roche de leiderstrui wist over te nemen van López. Ook Primož Roglič deed uitstekende zaken door een halve minuut te pakken op zijn grootste concurrenten voor de eindzege.

Een van de verliezers was (andermaal) Steven Kruijswijk. De nummer drie van de Tour de France werd afgeremd door een pijnlijke knie en verloor bijna twee minuten op de ritwinnaar. Twee dagen later besloot Kruijswijk uit de Ronde van Spanje te stappen en was het al helemaal aan Roglič om een goed klassement te rijden namens Jumbo-Visma. In de eerste week was het stuivertje wisselen aan de kop van de wedstrijd.

Roche mocht een paar etappes in de rode trui rondfietsen, maar ook López, Nicolas Edet en Dylan Teuns waren één of meerdere dagen in het bezit van de felbegeerde trui. In de verregende bergetappe in Andorra, met aankomst op Cortals d’Encamp, wist Nairo Quintana dan weer de macht te grijpen, al waren de verschillen na negen dagen nog speelbaar. Een dag later viel de eerste beslissing in de individuele tijdrit van Jurançon naar Pau, op Frans grondgebied.

De lastige tijdrit van ruim 36 kilometer werd namelijk gewonnen door Roglič, die in het klassement plots twee minuten voorsprong had op de nummer twee en drie. De Sloveen moest nog bijna twee weken overleven richting Madrid, maar kende geen enkele slechte dag en voerde in de daaropvolgende etappes een ware heers-en-verdeelpolitiek. De renner van Jumbo-Visma liet de kruimels aan zijn tegenstanders, maar de eindzege was voor hem.

Roglič was uiteraard een van de hoofrolspelers van de 74e Vuelta, maar de grote ontdekking was toch echt zijn landgenoot Tadej Pogačar. De piepjonge Sloveen, amper 20 jaar oud en koersend voor UAE Emirates, begon de ronde in de schaduw van Fabio Aru. De Italiaan deemsterde na een hoopvolle start echter weg en dus mocht Pogačar, eerder dat jaar al winnaar van de Volta ao Algarve en de Tour of California, zich laten zien op het hoogste niveau.

Het Sloveense toptalent verbaasde de wielerwereld door maar liefst drie zware bergritten te winnen en als derde te eindigen in Madrid, achter Roglič en de 39-jarige Alejandro Valverde. Een nieuwe superster was geboren, zo bleek een jaar later wel in de Tour de France. Quintana eindigde uiteindelijk als vierde in Madrid, López moest genoegen nemen met een vijfde plek. Wilco Kelderman was op de zevende plaats de beste Nederlander, Dylan Teuns werd twaalfde.

De Vuelta werd verder nog gekleurd door onder meer Ángel Madrazo (met zijn tomeloze aanvalslust en ritzege op Javalambre), Valverde (nog maar eens op het podium, ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd), Mikel Iturria (die een emotionele zege boekte voor het bescheiden Euskadi-Murias), Sam Bennet en Fabio Jakobsen (beiden goed voor twee sprintzeges), Philippe Gilbert (twee keer aan het feest), Sergio Higuita en Rémi Cavagna.

Al deze renners verdienen een eervolle vermelding.

Eindklassement Vuelta a España 2019

1. Primož Roglič (Jumbo-Visma) in 83u07m14s

2. Alejandro Valverde (Movistar) op 2m33s

3. Tadej Pogačar (UAE Emirates) op 2m55s

4. Nairo Quintana (Movistar) op 3m46s

5. Miguel Ángel López (Astana) op 4m48s

Favorieten

Het is in dit gekke wielerseizoen allerminst eenvoudig om tot een goede sterrenverdeling te komen voor de Vuelta. De laatste grote ronde van het seizoen is traditioneel een koers van de herkansing. Voor renners die zijn uitgevallen in de Tour, een desastreuze Ronde van Frankrijk achter de rug hebben of een tegenvallende Giro d’Italia in de benen hebben.

Er zijn maar weinig coureurs die zich specifiek richten op de Vuelta en dat is dit jaar nog minder het geval. Voor veel ploegen geldt het motto ‘pakken wat je pakken kan’. De meeste favorieten hebben al een zware Tour de France in de benen. En de renner die zich in alle rust heeft kunnen voorbereiden op de Ronde van Spanje, heeft dit seizoen nog geen platte prijs gereden. Het maakt het er niet makkelijker op, maar we zijn toch weer tot een sterrenverdeling gekomen.

**** Primož Roglič (Jumbo-Visma)

Primož Roglič zal de komende weken makkelijk te herkennen zijn in het peloton. Is het niet vanwege zijn Sloveense kampioenstrui, dan is het wel omdat hij als titelverdediger met rugnummer 1 aan de Vuelta zal beginnen. De grote vraag is of de klassementsrenner nog wat in de tank heeft na een succesvol en slopend coronajaar. Roglič presteert al sinds begin augustus op topniveau en heeft een loodzware Tour de France in de benen.

In de Tour de l’Ain was hij oppermachtig en ook in het Critérium du Dauphiné leek hij ‘fluitend’ op weg naar de eindzege, maar een valpartij in de voorlaatste etappe naar Megève gooide roet in het eten. Heel even was het onduidelijk of de renner überhaupt wel kon starten in de Tour de France, maar Roglič bleek op tijd fit en leek Slovenië zijn eerste Tourzege te bezorgen. Die Sloveense eindwinnaar kwam er ook, maar het was niet Roglič.

De renner van Jumbo-Visma zag de eindzege op de voorlaatste dag uit zijn handen glippen, maar in Luik-Bastenaken-Luik wist de ex-schansspringer de frustraties van zich af te fietsen met een winnende sprint in de straten van Luik. Roglič nam na zijn zege in La Doyenne even wat gas terug, om zich weer volledig op te laden voor de Vuelta. Hij zal het kopmanschap delen met Tom Dumoulin, maar wie komt straks als overwinnaar uit de strijd?

We sluiten niet uit dat de veer van Roglič op een gegeven moment breekt, maar we kunnen niet zeggen dat hij in Luik-Bastenaken-Luik tekenen van zwakte vertoonde. Bovendien hebben de meeste Vuelta-concurrenten ook de Tour in de benen, waardoor we niet echt kunnen spreken van een verschil in frisheid. Bovendien beschikken Roglič en Dumoulin ook in de Vuelta weer over een ploeg om de koers te domineren.

Heeft Roglič nog genoeg over om ook in de Vuelta op topniveau te presteren? We zullen het al snel weten, want volgens ploegleider Grischa Niermann ligt het zwaartepunt in de eerste week.

Alle feiten op een rijtje Eindklassering vorig jaar :

Beste prestaties in de Vuelta : in 2019

Belangrijkste uitslagen in 2020 :

Nationaal kampioenschap op de weg

Tour de l’Ain

Luik-Bastenaken-Luik

Tour de France

Nationaal kampioenschap tijdrijden Ploeggenoten in de aankomende Vuelta : George Bennett, Tom Dumoulin, Robert Gesink, Lennard Hofstede, Sepp Kuss, Paul Martens en Jonas Vingegaard

*** Richard Carapaz (INEOS Grenadiers)

Richard Carapaz wilde dit jaar eigenlijk zijn titel in de Giro d’Italia verdedigen, maar door de coronacrisis en de vormcrisis van Geraint Thomas en Chris Froome maakte de Ecuadoraan dit jaar al zijn Tourdebuut. De gevleugelde klimmer ging uiteindelijk met lege handen naar huis, maar liet wel zien over bijzonder veel veerkracht te beschikken. Carapaz ging na het uitvallen van zijn kopman Egan Bernal op zoek naar een ritzege en de bolletjestrui.

De renner van INEOS Grenadiers moest uiteindelijk genoegen nemen met tweede plaatsen in Villard-de-Lans (achter Lennard Kämna) en La Roche-sur-Foron (waar hij de ritzege liet aan ploeggenoot Michał Kwiatkowski), terwijl hij ook als tweede eindigde in het bergklassement. Carapaz was echter wel een van de sterkste renners in de slotweek en dat biedt perspectieven voor de aankomende Vuelta, waar hij zal worden uitgespeeld als kopman.

Carapaz deelt het kopmanschap vanaf dinsdag met ene Chris Froome, al is het maar de vraag hoe goed de Brit nog is na zijn zware valpartij in het Critérium du Dauphiné en een maandenlange revalidatie. Over Carapaz hoeven we ons weinig zorgen te maken. De 27-jarige renner is op papier een van de beste klimmers, kan de schade beperken in de tijdrit en hij kan tijdens de koers terugvallen op sterke renners als Iván Sosa, Andrey Amador en Dylan van Baarle.

Alle feiten op een rijtje Eindklassering vorig jaar : niet deelgenomen

Beste prestaties in de Vuelta : 18e in 2018

Belangrijkste uitslagen in 2020 :

Ritzege Ronde van Polen

6e Ronde van Burgos

12e Tour de France Ploeggenoten in de aankomende Vuelta : Andrey Amador, Dylan van Baarle, Chris Froome, Michał Gołas, Brandon Smith Rivera, Iván Sosa en Cameron Wurf

*** Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)

Jumbo-Visma rekent in de aankomende Vuelta dus op twee kopmannen van formaat met Primož Roglič en Tom Dumoulin. “Gedurende de Vuelta wordt duidelijk wiens kaart we trekken”, aldus ploegleider Grischa Niermann. Beide renners hebben al een zware Tour achter de rug en zijn ook naar Imola afgereisd om daar mee te doen aan het WK wielrennen. En in Luik-Bastenaken-Luik speelden Roglič en Dumoulin een hoofdrol in de finale.

Ook voor Dumoulin is de hamvraag of hij nog genoeg over heeft om ook in de Vuelta (bijna) drie weken lang op topniveau te presteren. De Limburger mag zich inmiddels weer wielrenner noemen na een zeer roerige periode en wist de Tour toch maar mooi als zevende af te sluiten. Ook op het WK en in Luik-Bastenaken-Luik maakte hij een goede indruk, maar Dumoulin miste nog een paar procentjes om ook écht mee te doen voor de overwinning.

Misschien zien we in de komende Vuelta wel weer de beste Tom Dumoulin en dan mogen we hem misschien wel tot topfavoriet bombarderen. Dumoulin klimt namelijk als de beste, heeft in het verleden laten zien de steile Spaanse heuveltjes goed te kunnen verteren en hoeft als tijdritspecialist pur sang geen schrik te hebben van de enige individuele tijdrit. Bovendien kan Dumoulin rekenen op een ijzersterke ploeg, met klimmers als Sepp Kuss, Robert Gesink en Jonas Vingegaard.

Het is inmiddels alweer vijf jaar geleden dat Dumoulin in de Vuelta zijn definitieve doorbraak beleefde als klassementsrenner. Toen moest hij in extremis zijn meerdere erkennen in Fabio Aru en Astana. Neemt hij nu, vijf jaar na dato, sportieve revanche door in het tenue van Jumbo-Visma de Vuelta te winnen?

Alle feiten op een rijtje Eindklassering vorig jaar : niet deelgenomen

Beste prestaties in de Vuelta : 6e in 2015

Belangrijkste uitslagen in 2020 :

7e Critérium du Dauphiné

7e Tour de France

10e Wereldkampioenschap tijdrijden

12e Luik-Bastenaken-Luik

14e Wereldkampioenschap op de weg Ploeggenoten in de aankomende Vuelta : George Bennett, Robert Gesink, Lennard Hofstede, Sepp Kuss, Paul Martens, Primož Roglič en Jonas Vingegaard

** Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

Thibaut Pinot begon ook dit jaar weer met hoge verwachtingen aan de Tour de France, maar de klimmer van Groupama-FDJ kende nog maar eens een desastreus verlopen Ronde van Frankrijk. Pinot kwam al in de openingsetappe ten val en reed vervolgens drie weken lang met een rugblessure door het Franse landschap. De man uit de Vogezen kon op geen enkel moment imponeren en besloot de Tour geruisloos als 29e in het klassement.

Een maand later ziet de wereld er wellicht helemaal anders uit. In de Vuelta kan Pinot sportieve revanche nemen en aanknopen met een goed resultaat. We houden ook zeker rekening met de aanvalslustige Fransman, die nu niet hoeft om te gaan met de druk van het thuispubliek. De Franse wielerfans zien in Pinot namelijk een mogelijke opvolger van Bernard Hinault, in 1985 de laatste Franse Tourwinnaar. In de Vuelta kan Pinot daarentegen frank en vrij koersen.

Een ontspannen Pinot is tot grootse dingen in staat, zo bleek wel in de Vuelta van 2018. Pinot kende aanvankelijk een moeizame start in Spanje, maar was in de slotweek een van de beste klimmers en won met verve de bergetappes naar Lagos de Covadonga en Andorra. In het klassement wist hij uiteindelijk nog een flinke sprong te maken naar plaats zes. Dit jaar kan Pinot zich geen mindere start veroorloven, aangezien de eerste week al bijzonder zwaar is.

Als de Fransman erin slaagt om zijn koppie erbij te houden, dan kan Thibaut Pinot zomaar de Vuelta a España winnen. Het probleem is alleen dat Pinot nog weleens een slechte dag heeft, terwijl hij ook niet de ploeg heeft om de koers te controleren. Bovendien stond hij zes jaar geleden voor het laatst op het podium van een grote ronde. Het geeft maar aan dat Pinot geen zekerheidje is in een koers van drie weken. Of in dit geval achttien dagen.

Alle feiten op een rijtje Eindklassering vorig jaar : niet deelgenomen

Beste prestaties in de Vuelta : 6e in 2018, 7e in 2013

Belangrijkste uitslagen in 2020 :

Critérium du Dauphiné

4e La Route d’Occitanie

5e Parijs-Nice

6e Tour des Alpes Maritimes et du Var

7e Tour de la Provence Ploeggenoten in de aankomende Vuelta : Bruno Armirail, David Gaudu, Matthieu Ladagnous, Olivier Le Gac, Tobias Ludvigsson, Anthony Roux en Romain Seigle

** Enric Mas (Movistar)

Twee jaar geleden sierde Enric Mas de voorpagina’s van de Spaanse sportkranten. De van Mallorca afkomstige klimmer eindigde na een fabelachtige slotweek als tweede in de Vuelta a España. Simon Yates inhalen zat er niet meer in, maar Spanje was weer een potentiële Tourwinnaar rijker, zo was toch de eensluidende conclusie na de Vuelta. Mas wist in de daaropvolgende seizoenen echter niet aan de torenhoge verwachtingen te voldoen.

In 2019 kende hij een teleurstellende Tour de France, al won hij in het najaar wel de Tour of Guangxi. En ook dit seizoen was het aanvankelijk niet veel soeps, maar in de voorbije Tour kwam Mas eindelijk weer bovendrijven. De Spanjaard van Movistar reed onopvallend, kwam misschien wel in aanmerking voor de ‘Haimar Zubeldia-award’ maar eindigde wel knap als vijfde in het klassement en kwam slechts negen seconden tekort voor plek vier.

Nog belangrijker is echter dat Mas in de Tour liet zien waarom Movistar zoveel moeite heeft gedaan om hem aan te trekken. En waarom Alberto Contador hem graag als kopman wil aantrekken voor zijn toekomstige WorldTour-ploeg. Een zwaluw maakt echter nog geen zomer (of in dit geval herfst) en dus is het aan Mas om te laten zien dat zijn optreden in de Tour geen uitschieter was. De 25-jarige renner deelt het kopmanschap straks met de vijftien jaar oudere Alejandro Valverde.

Mas moet zeker in staat zijn om voor de eindzege te strijden. De renner van Movistar is een uitstekende klimmer en heeft bovendien een goede tijdrit in de benen. Het is voor Mas wel te hopen dat de Col du Tourmalet niet zal worden geschrapt vanwege sneeuwval, aangezien de renner het echt moet hebben van lange en niet al te explosieve inspanningen. Aan zijn ploeg zal het niet liggen, die is normaal sterk genoeg om een rol te spelen in deze Vuelta.

Alle feiten op een rijtje Eindklassering vorig jaar : niet deelgenomen

Beste prestaties in de Vuelta : in 2018

Belangrijkste uitslagen in 2020 :

5e Tour de France Ploeggenoten in de aankomende Vuelta : Jorge Arcas, Imanol Erviti, Nelson Oliveira, José Joaquin Rojas, Marc Soler, Alejandro Valverde en Carlos Verona

** Aleksandr Vlasov (Astana)

Aleksandr Vlasov moest eigenlijk een hoofdrol vertolken in de Giro d’Italia, maar de Russische klimmer kon na anderhalve etappe al zijn roze droom opbergen vanwege maagproblemen. Vlasov kreeg vervolgens de tijd om uit te zieken en zie nu: hij blijkt op tijd wedstrijdfit voor de Vuelta a España. De grote vraag is of Vlasov ook meteen klaar is om een denderend klassement te rijden voor zijn ploeg Astana, of dat hij tijd nodig heeft om zich weer in vorm te rijden.

Het is en blijft koffiedijk kijken, maar een Aleksandr Vlasov in topvorm is meteen een van de beste klimmers in deze Vuelta en een echte dark horse voor het klassement. De verwachtingen zijn hooggespannen en veel mensen zullen wellicht een Tadej Pogačartje (een podiumplek en één of meerdere ritzeges in de bergen) verwachten. Toch mogen we de jonge Rus niet met al te veel druk opzadelen, want niet iedereen slaagt er in zijn eerste grote ronde in om grootse dingen te doen.

Vlasov hoeft zich in ieder geval geen zorgen te maken over een gebrek aan steun in de bergen, want Astana stuurt op papier een van de sterkste ploegen naar Noord-Spanje. Renners als Luis Léon Sánchez, Omar Fraile en de gebroeders Ion en Gorka Izagirre hebben al meerdere wieleroorlogen uitgevochten, terwijl Alex Aranburu en Merhawi Kudus over een jeugdig elan beschikken. Het is voor de Kazachse formatie te hopen dat de kopman straks op niveau is.

Alle feiten op een rijtje Eindklassering vorig jaar : niet deelgenomen

Beste prestaties in de Vuelta : eerste deelname

Belangrijkste uitslagen in 2020 :

Giro dell’Emilia

Mont Ventoux Dénivelé Challenge

Tour de la Provence

Ronde van Lombardije

La Route d’Occitanie

5e Tirreno-Adriatico Ploeggenoten in de aankomende Vuelta : Alex Aranburu, Omar Fraile, Merhawi Kudus, Dmitry Gruzdev, Gorka Izagirre, Ion Izagirre en Luis León Sánchez

* Alejandro Valverde (Movistar)

Alejandro Valverde stond in 2003 voor het eerst op het podium van de Vuelta a España. Om het even in perspectief te plaatsen: Aleksandr Vlasov, de kopman van Astana in de aanstaande Vuelta, was toen zeven jaar en reed wellicht op een kinderfietsje door de straten van havenstad Vyborg. Het geeft aan hoe oud Valverde inmiddels is, maar vooral hoe lang de Murciaan al meedraait in de top van de wielersport.

Ook dit jaar is hij weer een van de renners om in de gaten te houden voor een goed klassement. De coureur van Movistar begon niet al te best aan zijn negentiende profseizoen, maar lijkt net op tijd klaar voor de ronde van zijn thuisland. In de voorbije Tour de France reed hij niet onverdienstelijk naar een twaalfde plaats, op het WK wielrennen in Imola kwam hij als veertiger knap als achtste over de streep. De vraag is hoe ver hij kan komen in de Vuelta.

Wie naar zijn uitslagen kijkt in de laatste grote ronde van het seizoen, zal toch wel even met de ogen moeten knipperen. Valverde heeft elf etappezeges achter zijn naam staan, haalde zeven keer het eindpodium en won de Vuelta in 2009. Voor zijn grootste triomf moeten we dus meer dan tien jaar terug in de tijd, maar vergeet niet dat hij vorig jaar nog gewoon als tweede finishte achter Primož Roglič. Toch maar een sterretje voor de man uit Murcia.

Alle feiten op een rijtje Eindklassering vorig jaar :

Beste prestaties in de Vuelta : in 2009, in 2006, 2012 en 2019, in 2003, 2013 en 2014, 4e in 2004 en 5e in 2008 en 2018

Belangrijkste uitslagen in 2020 :

Trofeo Serra de Tramuntana

8e Wereldkampioenschap op de weg

10e Ronde van Valencia

10e Trofeo Pollença – Andratx

12e Tour de France Ploeggenoten in de aankomende Vuelta : Jorge Arcas, Imanol Erviti, Enric Mas, Nelson Oliveira, José Joaquin Rojas, Marc Soler en Carlos Verona

* Guillaume Martin (Cofidis)

De transfer van Wanty Gobert naar Cofidis heeft Guillaume Martin overduidelijk geen windeieren gelegd. De Franse klimmer wist dit jaar al de nodige ereplaatsen te verzamelen en mocht na afloop van het Critérium du Dauphiné en Mont Ventoux Dénivelé Challenge zelfs het eindpodium beklimmen. In de Tour de France vertrok Martin ook als een speer, maar moest hij na enkele mindere dagen genoegen nemen met een plek net buiten de top 10.

In de Vuelta krijgt Martin weer een kans om voor het eerst een plekje bij de eerste tien te bemachtigen. Hij zal in de bergen waarschijnlijk snel geïsoleerd zitten, zeker na het late afhaken van Jesús Herrada. De Spanjaard heeft een positieve coronatest afgeleverd. Kopman Martin heeft dit seizoen laten zien dat hij in het hooggebergte ook zijn mannetje staat, al is het de vraag of hij over het herstelvermogen beschikt om drie weken lang op topniveau te presteren.

Alle feiten op een rijtje Eindklassering vorig jaar : niet deelgenomen

Beste prestaties in de Vuelta : eerste deelname

Belangrijkste uitslagen in 2020 :

Critérium du Dauphiné

Mont Ventoux Dénivelé Challenge

Faun-Ardèche Classic

4e Royal Bernard Drome Classic

8e Tour de l’Ain

11e Tour de France Ploeggenoten in de aankomende Vuelta : Fernando Barceló, Natnael Berhane, José Herrada, Victor Lafay, Luis Angel Maté, Emmanuel Morin en Pierre-Luc Périchon

* David De la Cruz (UAE Emirates)

We verwachten David De la Cruz zeker niet op het hoogste treetje in Madrid, als de renners de Spaanse hoofdstad überhaupt halen, maar de Spanjaard van UAE Emirates is zeker een renner om in de gaten te houden. De la Cruz weet wat het is om een goed klassement te rijden in zijn thuisronde, want vier jaar geleden werd hij al eens zevende in de algemene rangschikking, na een ritzege op de Alto del Naranco en één dag in de rode leiderstrui.

Het seizoen van De la Cruz kan al niet meer stuk, want in de zomer maakte de 31-jarige klimmer deel uit van de winnende Tourploeg rond Tadej Pogačar. De la Cruz begon de Tour niet al te best met een valpartij en een breukje in het heiligbeen, had een tijdje nodig om te herstellen maar was in de slotweek toch een van de ontbrekende puzzelstukjes voor zijn Sloveense kopman. De Catalaan maakte in de derde week een prima indruk bergop.

Dat biedt perspectieven voor de Vuelta, ook al omdat De la Cruz zich in vorm heeft gereden tijdens de Tour en nu kan oogsten in die andere ronde van drie weken. Een Vueltazege is normaal te hoog gegrepen, een podiumplek wellicht ook. Maar wees niet verrast mocht De la Cruz straks bij de eerste vijf eindigen.

Alle feiten op een rijtje Eindklassering vorig jaar : 66e

Beste prestaties in de Vuelta : 7e in 2016

Belangrijkste uitslagen in 2020 :

8e Ronde van Burgos Ploeggenoten in de aankomende Vuelta : Rui Costa, Alessandro Covi, David De la Cruz, Davide Formolo, Sergio Henao, Jasper Philipsen en Alexandr Riabushenko

* Chris Froome (INEOS Grenadiers)

We eindigen met een renner die dit seizoen helemaal niks heeft gepresteerd, maar toch een ster krijgt in onze voorbeschouwing. Zijn naam? Chris Froome, de beste ronderenner van zijn generatie en in 2011 en 2017 al winnaar van de Vuelta a España. De Brit probeert al maanden weer op zijn oude niveau te komen na die zware valpartij in het Critérium du Dauphiné, maar heeft nog geen indruk kunnen maken in het tenue van INEOS Grenadiers.

Froome wilde dit jaar aanvankelijk voor zijn vijfde Tourzege gaan, maar viel buiten de definitieve selectie voor de Franse ronde. INEOS Grenadiers liet vrijwel meteen weten dat Froome in de Vuelta wel een kans krijgt om een goed klassement te rijden, al zal hij het kopmanschap wel moeten delen met Richard Carapaz. Voor Froome is de Vuelta in meerdere opzichten een bijzondere ronde, aangezien het ook zijn laatste wedstrijd is voor de Britse formatie.

De 35-jarige renner vertrekt na het coronjaar 2020 namelijk voor drie seizoenen naar Israel Start-Up Nation, waar hij weer de absolute kopman is voor de grote rondes. Froome zal er alles aan doen om met een sportieve knaller afscheid te nemen van INEOS Grenadiers, na acht zeer succesvolle jaren met vier Tourzeges, twee eindoverwinningen in de Vuelta, één Girotriomf en nog heel wat kleinere (meerdaagse) overwinningen.

De hamvraag is natuurlijk of Froome nog goed genoeg is om mee te doen met de absolute wereldtop en nog een antwoord heeft op het geweld van de nieuwe generatie klassementsrenners. De Brit heeft weken, zo niet maanden de tijd gehad om zich optimaal voor te bereiden op de Vuelta. Er zijn geen excuses meer. Het moet nu gebeuren.

Alle feiten op een rijtje Eindklassering vorig jaar : niet deelgenomen

Beste prestaties in de Vuelta : in 2011 en 2017, in 2014 en 2016 en 4e in 2012

Belangrijkste uitslagen in 2020 :

37e La Route d’Occitanie

41e Tour de l’Ain Ploeggenoten in de aankomende Vuelta : Andrey Amador, Dylan van Baarle, Richard Carapaz, Michał Gołas, Brandon Smith Rivera, Iván Sosa en Cameron Wurf

Outsiders

Over die ene ster voor Chris Froome valt uiteraard te twisten, dat beseffen we maar al te goed, maar komen renners als Davide Formolo, Esteban Chaves en Michael Woods dan wel in aanmerking voor de Vueltazege? Veel renners zijn deze Ronde van Spanje in staat om een top 10-plaats uit de brand te slepen, maar de ronde winnen is een totaal ander verhaal.

Zo stond Chaves vier jaar geleden op het eindpodium van de Vuelta, maar dat is ook meteen zijn laatste topklassering in een drieweekse ronde. Weet hij dit jaar weer boven zichzelf uit te stijgen? David Gaudu, Daniel Martin, Mikel Nieve en Marc Soler zijn wellicht ook in staat om te verrassen in het klassement.

Astana rekent met name op Aleksandr Vlasov, maar vergeet niet dat Ion Izagirre twee jaar geleden nog negende werd in de Vuelta. BORA-hansgrohe geeft de ruimte aan Felix Großschartner om een goed klassement na te jagen. AG2R La Mondiale zal stiekem dromen van een aardig klassement met de Franse klimbelofte Clément Champoussin.

En wat kan de immer onvoorspelbare Wout Poels in het tenue van Bahrain McLaren? Daniel Felipe Martínez verdient misschien wel een sterretje, maar de winnaar van het Critérium du Dauphiné heeft alleen nog nooit een goed klassement gereden in een grote ronde. Een ritzege? Geen probleem. Een klassement? Martínez heeft altijd wel enkele mindere dagen in een grote ronde.

Verder is het uitkijken naar de extreem jonge ploeg van Team Sunweb. Wat kunnen Thymen Arensman, Ilan Van Wilder en Mark Donovan in hun eerste grote ronde?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Richard Carapaz, Tom Dumoulin

** Thibaut Pinot, Enric Mas, Aleksandr Vlasov

* Alejandro Valverde, Guillaume Martin, David De la Cruz, Chris Froome

