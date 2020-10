Vuelta 2020: Jumbo-Visma gaat met Roglic en Dumoulin voor eindwinst

Primož Roglič en Tom Dumoulin gaan volgende week als kopmannen van Jumbo-Visma van start in de Vuelta a España. De Sloveen en de Nederlander delen het kopmanschap. “Gedurende de Vuelta wordt duidelijk wiens kaart we trekken”, zegt ploegleider Grischa Niermann.

Net als in de Tour de France krijgen de kopmannen steun van George Bennett, Sepp Kuss en Robert Gesink in de bergen. Paul Martens is de ervaren wegkapitein. Lennard Hofstede zal vooral op het vlakke zijn werk doen. Hij weet hoe dat moet, omdat hij vorig jaar ook erbij was toen Roglič de Vuelta won. De Deense klimmer Jonas Vingegaard maakt zijn debuut in een grote ronde.

In de Tour zag Roglič de eindzege op de voorlaatste dag uit zijn handen glippen. Jumbo-Visma had de hele Tour de controle in handen en Niermann verwacht eenzelfde soort scenario in de Vuelta. “Ons team staat met twee favorieten voor eindwinst aan de start, waarvan er eentje de winnaar van vorig jaar is. Dat zorgt ervoor dat andere ploegen naar ons zullen kijken. Daar zijn we ons van bewust. We moeten met een goed plan komen om tot een goede prestatie te komen”, geeft hij aan.

Zwaartepunt in eerste week

“Ik denk dat we een heel sterke ploeg hebben met twee absolute speerpunten”, aldus Niermann. “De andere jongens kunnen Primož en Tom optimaal ondersteunen. Jonas staat voor het eerst aan de start van een grote ronde. Dit past goed in zijn ontwikkeling. Hij gaat naar alle waarschijnlijkheid veel werk moeten verrichten, maar dat is een goed leerproces.”

Niermann weet waar de lastigheid van de Vuelta ligt. “De eerste drie etappes zijn drie bergritten”, zegt hij. “Op dat moment moeten we er meteen staan. Daarna volgt spoedig de zesde etappe. Dat is in mijn ogen toch wel de Koninginnenrit, gezien de finish op de Col du Tourmalet. Natuurlijk volgen er nog zware etappes, maar het zwaartepunt van de Vuelta ligt naar mijn mening in de eerste week.”

Overigens start Roglič als titelverdediger met rugnummer 1 in de Vuelta a España.

Selectie Jumbo-Visma voor de Vuelta a España 2020 (20 oktober-8 november)

George Bennett

Tom Dumoulin

Robert Gesink

Lennard Hofstede

Sepp Kuss

Paul Martens

Primož Roglič

Jonas Vingegaard