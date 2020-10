Vuelta 2020: Jesús Herrada gaat niet van start na positieve coronatest

Jesús Herrada zal niet deelnemen aan de Vuelta a España. De Spanjaard van Cofidis, vorig jaar nog ritwinnaar op Ares del Maestrat, is positief getest op het coronavirus. Natnael Berhane is aangewezen als zijn vervanger.

Afgelopen woensdag werd een PCR-test afgenomen bij Herrada. Zijn ploeg Cofidis laat weten dat de 30-jarige renner geen klachten of symptomen heeft, maar Herrada moet de Spaanse ronde nu noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. De Eritrese klimmer Berhane is dus opgeroepen als zijn vervanger.

Het afhaken van Herrada is een flinke streep door de Cofidis-rekening, aangezien de klimmer vorig jaar nog succesvol was in de Vuelta met een ritzege in de zesde etappe naar Ares del Maestrat. Herrada wist na een lastige finale Dylan Teuns naar de tweede plaats te verwijzen.

