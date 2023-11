donderdag 9 november 2023 om 12:45

Lander Loockx vulde EK-weekend met trainingen: “Goed met het oog op de weg”

Interview Lander Loockx had afgelopen weekend niet misstaan op het EK veldrijden in Pontchâteau. Eerder vertelde hij al aan WielerFlits dat hij geen uitleg voor zijn niet-selectie had gekregen van bondscoach Sven Vanthourenhout. Dat is nog steeds niet het geval, maar de 26-jarige crosser van Tour de Tietema-Unibet heeft de teleurstelling inmiddels doorgespoeld. “Nu kan ik nog eens goed doortrainen”, geeft Loockx toe.

Loockx – zesde in Ardooie en zevende in de Nacht van Woerden – had gehoopt om het ongelijk van de bondscoach te bewijzen op de Koppenberg. Dat lukte best aardig, maar materiaalpech gooide toch roet in het eten. “In de laatste rechte lijn had ik een mechanisch defect, waardoor ik niet meer kon schakelen. Zo viel ik nog terug van de achtste naar de tiende positie. Twee kostbare plekjes.”

“Het was sowieso een heel lastige cross”, aldus Loockx, die zelfs even de enige koploper was. “Ik was in het begin wat in het verkeer geraakt op de Koppenberg zelf, maar mijn start was best oké. Ik had de goede lijnen te pakken en kon snel doorschuiven naar de kop. Het was de bedoeling mijn eigen lijnen te rijden, maar misschien heb ik me daarmee wat vergaloppeerd. Daarna was het de rest van de cross wat overleven.”

Maakte die nieuwe top 10-notering zijn niet-selectie voor het EK extra pijnlijk? “Sowieso. Mentaal waren het niet de gemakkelijkste tijden. Het was een mentale opdoffer, waar ik enkele dagen van heb moeten bekomen. Van mijn niet-selectie voor de Wereldbeker in Maasmechelen eigenlijk nog meer, zeker omdat er de komende weken nog veel Wereldbekers aankomen. Als ik die allemaal mis, zal ik toch nog hier en daar een weekendje naar het buitenland moeten inlassen.”

Wegambities

Toch komt de niet-selectie voor Loockx ook niet superslecht uit. “De voorbije periode was het heel druk voor mij. Het waren weken waarin je echt van cross naar cross leefde. Door geen EK te rijden, kan ik nog eens tien dagen aan een stuk goed doortrainen. Dat zat er de afgelopen weken amper in. Nochtans is het belangrijk om, met het oog op de rest van het seizoen, voldoende trainingarbeid te doen. En ook richting de zomer is dat cruciaal.”

De Vlaams-Brabander wil zich het komende jaar immers gaan testen op de weg. “Daarom rijd ik nu al een pak minder crossen, het enige nadeel is dat mijn positie op de UCI-ranking zo alleen maar zal dalen. In december ga ik nog twee weken op stage met de wegploeg. Half januari stop ik met crossen, neem ik een korte rustperiode en gaan we meteen door met het voorjaar op de weg. Daar heb ik best wat ambitie voor. Het is spannend, een nieuwe wind. Maar ik ben heel gemotiveerd om te zien waar ik kan stranden.”