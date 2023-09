Youri IJnsen • vrijdag 29 september 2023 om 15:16

Lander Loockx volgende aanwinst bij Tour de Tietema-Unibet

Lander Loockx maakt per direct de overstap van Deschacht-Hens-Maes naar TDT-Unibet, het aspirant-ProTeam van de mannen achter het succesvolle YouTube-kanaal Tour de Tietema. Officieel staat de 26-jarige Belg vanaf 1 oktober 2023 onder contract bij de Nederlandse ploeg, waarvoor hij komende winter ook in actie komt tijdens het veldritseizoen.

Door zijn directe overgang van fulltime crossploeg Deschacht-Hens-Maes naar TDT-Unibet, veranderen ook de ambities van Loockx. Hij wil zich namelijk meer op de weg gaan focussen. Dat neemt niet weg dat hij de komende maanden in het shirt van Tour de Tietema gaat crossen. Zijn eerste wedstrijd in zijn nieuwe tenue is het BK/EK Gravel in Oud-Heverlee. Die wedstrijd staat zondag op het programma.

De Belg pakte in 2019 zilver op het BK veldrijden U23 in Kruibeke, maar tot een doorbraak bij de profs kwam het vooralsnog niet. Vorig seizoen won hij nog de OZ Cross in Fayetteville. Loockx staat op dit moment 33ste op de UCI Ranking. Hij werd door bondscoach Sven Vanthourenhout vorig seizoen acht keer geselecteerd voor een Wereldbeker. Op de weg boekte hij dit jaar zijn eerste UCI-zege door de proloog in de Oberösterreich Rundfahrt (2.2) te winnen.

TDT-UNIBET 2024

Renners