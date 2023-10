Zeger Schaeken • vrijdag 27 oktober 2023 om 18:00

Geen plaats voor Lander Loockx (TDT-Unibet) in Belgische selecties: “Vind het jammer”

Interview Lander Loockx heeft naast een EK-selectie gegrepen. De crosser van TDT-Unibet reed de laatste weken nochtans goede uitslagen, maar ziet dat niet beloond worden. “Ik heb om uitleg gevraagd, maar heb nog geen reactie van de bondscoach gekregen”, vertelde Loockx aan WielerFlits.

Het seizoen begon met een knaller voor Loockx. In Beringen reed hij naar een vijfde plaats en moest hij alleen de echte toppers voor zich dulden. Nadien won de Vlaams-Brabander een cross in Duitsland en bleef hij steevast in de top-10 eindigen. “Het was een heel goed begin van het seizoen, zeker voor mijn doen. Ik ben weer sterker dan vorig jaar. In de Nacht van Woerden was ik bijvoorbeeld de tweede Belg in de uitslag.”

“In Overijse liep het wel fout”, doelt Loockx op zijn 24ste plaats in de eerste manche van de Superprestige. Dat had echter wel een reden. “Ik kwam eigenlijk net terug in de wedstrijd. Ik kwam zo goed als aansluiten in de eerste groep, maar dan ging mijn ketting eraf. Ik kreeg het niet snel opgelost, de ketting zat echt vast, en al snel verloor ik meer dan een minuut. Mijn koers was meteen verloren, ik kon onmogelijk nog terugkomen.”

Niet naar het EK

Loockx voelde na de Druivencross dan ook de bui hangen. “Die cross was een belangrijke waardemeter voor het EK. Maar dat de bondscoach (Sven Vanthourenhout, red.) er zo hard rekening mee ging houden, had ik nu ook wel niet gedacht.” Andere jongens als Toon Vandebosch, Daan Soete en Jens Adams zijn ook niet geselecteerd voor het EK, maar staan wel bij de reserven. Loockx niet. “Dat vind ik vreemd.”

Loockx: “Dat er geen reactie van de bondscoach komt, is jammer”

“Na het bekendmaken van de selectie heb ik dan ook contact opgezocht. Ik heb hem gebeld, maar hij nam niet op. Daarna heb ik een berichtje gestuurd, maar ook daar kwam geen reactie op. Dat is jammer, ik zou graag toch wat feedback gehad hebben.”

Een dag na de EK-selectie maakte de Belgische bond de selectie bekend voor de aanstaande wereldbekermanche in Maasmechelen. Dertien Belgen kregen een plaatsje in de selectie, maar Loockx zat er niet bij. “Het frustreert me toch een beetje. De niet-selectie voor het EK kan ik misschien nog halvelings inkomen, maar dit kan ik niet begrijpen. Ik weet niet wat ik verkeerd heb gedaan.”

Vicieuze cirkel

“Voor mij is het ook klote om die cross te missen. Ten eerste is het de bedoeling om de Wereldbekers in de buurt zoveel mogelijk te rijden. Maar het belangrijkste is dat die crossen cruciaal zijn om punten te pakken. Als je daar dan niet aan kan meedoen, kom je in een vicieuze cirkel terecht en word je alleen meer naar achteren geduwd in de ranking”, besloot Loockx.

Veel kan Loockx niet veranderen aan de selectie, dat weet hij zelf ook. “Ik ga dan ook gewoon de komende wedstrijden mijn best doen om te tonen dat ik er wel bij hoor. Dat ik nu niet in de selectie zit, is ook juist een motivatie om het nog beter te doen.”