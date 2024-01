Niels Bastiaens • dinsdag 2 januari 2024 om 07:00

Voorbeschouwing: X2O Trofee Koksijde 2024 – Laatste duel Van der Poel-Van Aert van de kerstperiode

Wout van Aert sluit donderdag in Koksijde het eerste deel van zijn crosswinter af, maar ook daar zal hij met Mathieu van der Poel moeten afrekenen. In het duinenzand zullen de waardeverhoudingen vermoedelijk gerespecteerd worden, of pakt Van Aert toch ineens uit? WielerFlits blikt vooruit op de strijd bij de mannen en de vrouwen.

Historie

Laatste winnaars in Koksijde

Mannen

2023: Wout van Aert

2021: Eli Iserbyt

2020: afgelast door Covid-19

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2018: Wout van Aert (BK)

2017: Mathieu van der Poel

2016: afgelast wegens stormweer

2015: Sven Nys

2014: Wout van Aert

Vrouwen

2023: Shirin van Anrooij

2021: Annemarie Worst

2020: afgelast door Covid-19

2019: Ceylin del Carmen Alvarado

2018: Denise Betsema

2018: Sanne Cant (BK)

2017: Maud Kaptheijns

2016: afgelast wegens stormweer

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

Vorig jaar

X2O Badkamers Trofee 2022-2023

Uitslag Koksijde, mannen

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

2. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) op 1m38s

3. Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) op 2m07s

4. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m13s

5. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 2m21s

X2O Badkamers Trofee 2022-2023

Uitslag Koksijde, vrouwen

1. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions)

2. Fem van Empel (Jumbo-Visma) op 14s

3. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 1m09s

4. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceunink) op 1m52s

5. Marianne Vos (Jumbo-Visma) op 2m18s

Parcours

Zand is hét codewoord in de Duinencross. Het was parcoursbouwer Roger Ticket die in de beginjaren de lijnen uitzette. Ticket werd in de jaren ’90 opgevolgd door Walter Maes. Die voerde in de aanloop naar het WK 2012 een eerste grote wijziging door: de aankomst verhuisde van de Robert Vandammestraat naar de terreinen van de luchtmachtbasis, om veiligheidsredenen. Vandaag ligt de start- en finishzone nog steeds op dezelfde plaats.

Een andere wijziging richting het WK 2012 was de toevoeging van een nieuwe duin. De Herygersduin werd al ingevoerd na het WK van 1994, de nieuwe duin werd een extra hindernis en zou achteraf ook de naam van de tweede wereldkampioen (Niels Albert) krijgen.

En sinds 2016, naar aanleiding van het Belgisch kampioenschap, werd opnieuw een extra duin als moeilijkheid toegevoegd, een paar honderd meter voorbij de passage aan de finish. Een steil stuk dat voorlopig geen naam kreeg. Verder kan ook de altijd drassige polder vlak voor én na de aankomst voor wat verschillen zorgen.

“Ondanks de veranderingen binnen de organisatie, houden we vast aan hetzelfde, klassieke parcours van Koksijde”, aldus Jan Deramoudt van de Véloclub. “Ik noem dit de Parijs-Roubaix van het veldrijden. Het zand is zo talrijk dat er in feite een heel andere discipline naar voren komt. De crossers zijn heel breed in hun mogelijkheden en dit is een cross waar de zandspecialisten hun beste beentje kunnen voorzetten. We zien dan ook al jaren dat veel renners hier rijden graag rijden, omwille van het specifieke parcours en het daarbij horende prestige.”

Programma en info

Programma donderdag 4 januari 2024

09.15 uur: Grote Prijs Koksijde – Nieuwelingen mannen, 1ste jaars

10.00 uur: Grote Prijs Koksijde – Nieuwelingen mannen, 2de jaars

11.00 uur: Grote Prijs Koksijde – Junioren mannen

12.10 uur: X2O Trofee – Beloften mannen

13.45 uur: X2O Trofee – Elite vrouwen en jeugdcategorieën

15.00 uur: X2O Trofee – Elite mannen

Locatie

Robert Vandammestraat, 8670 Koksijde

Publieksinformatie

Aan de kassa kost een ticket 15 euro. Tickets zijn ook online beschikbaar via voorverkoop op de website van de organisatie voor 12 euro. Deze voorverkoop eindigt op woensdag 3 januari om 23.59 uur. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Favorieten mannen

We zijn alweer toe aan de voorlaatste confrontatie tussen de Grote Drie. Al is die benaming eigenlijk wat achterhaald. Mathieu van der Poel crost op dit moment gewoon zo dominant rond, dat de rest bij voorbaat al kansloos is. Het is nooit een echte versnelling, die wereldkampioen Van der Poel plaatst, maar zijn basistempo ligt te hoog.

Of zoals Lars van der Haar het stelt: “Je voelt dat hij het tempo opvoert. Het probleem is dat Mathieu ook nog verschrikkelijk goed stuurt. Dus je kan niet zeggen dat je naar hem toe rijdt in een bocht, of hem ‘eruit’ remt. Uiteindelijk is hij op alle aspecten net iets beter. Dan word je langzaam op 20 meter gereden, en dan weet je dat de vogel is gevlogen. Als hij dan ook zijn eigen lijnen kan rijden, ben je helemaal de Sjaak.”

Van der Haar is geregeld te vinden bij de eerste achtervolgers op Van der Poel, en doet het dus allesbehalve slecht. Door de ziekte van Eli Iserbyt, die de manches in Baal en Koksijde links moet laten liggen, ziet het er ook steeds beter uit voor zijn eindzege in de X2O Trofee. Ploegmaat Pim Ronhaar schatten we voor een podiumplaats misschien nog iets hoger in, zeker na zijn indrukwekkende cross in Baal, waar hij de tandem Van Aert-Van der Poel lange tijd kon volgen. Die andere Baloise Trek Lion, Joris Nieuwenhuis, start niet in Koksijde.

De grootste concurrentie zal dus van Wout van Aert moeten komen. Die zit niet op zijn allerbeste niveau, maar volgens zijn gloednieuwe trainer Mathieu Heijboer verloopt alles volgens plan. “Er is nog veel ruimte ten opzichte van de beste Wout in de cross. Ik durf gerust te stellen: als Wout op zijn best is, dan is hij in ieder geval in staat om te wedijveren met de beste Van der Poel. Dat is nu niet zo, maar ik vind wel dat hij, voor de ambitie waarmee hij rondrijdt, toch een hoog niveau haalt.” Verwacht dus geen wonder in Koksijde, maar Van Aert zal zich wel smijten.

Van Tom Pidcock verwachten we minder in Koksijde. Zand is allesbehalve zijn ding, en in Baal kregen we ook al wat tekenen van oververmoeidheid te zien. Dan moet Laurens Sweeck beter voor de dag komen. Hij is misschien wel de grootste zandspecialist van het peloton, en Koksijde is een van zijn favoriete parcoursen. Ook Europees kampioen Michael Vanthourenhout is vaak goed in de kustgemeente.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Mathieu van der Poel

** Wout van Aert, Pim Ronhaar

* Lars van der Haar, Tom Pidcock, Laurens Sweeck

Favorieten vrouwen

Wat de topfavoriete bij de vrouwen betreft, is er nog wat twijfel. Normaal zou Fem van Empel nog altijd de grootste kanshebber op de zege in Koksijde moeten zijn, maar haar aanloop naar de zandwedstrijd is zeker niet optimaal. In Baal won Van Empel wel, maar ze bezeerde er ook haar knie, die achteraf gehecht moest worden. Of Koksijde voor de sterke wereldkampioene in gevaar komt, is nog niet bekend. “Dat bekijken we de komende dagen”, laat de ploeg ons maandagavond weten.

Nederlands kampioene Puck Pieterse start niet in Koksijde, en Ceylin del Carmen Alvarado rijdt dit seizoen sowieso geen manches van de X2O Trofee. Dus zou het grootste weerwerk van Lucinda Brand moeten komen. In Baal vocht ze al een straf duel met Van Empel uit, en ook in Antwerpen kwam ze goed voor de dag. Niet toevallig was het daar ook een zandparcours. Brand koestert bovendien goede herinneringen aan het zand, want in Oostende veroverde ze haar wereldtitel in het veld.

Het is fijn om ook Sanne Cant terug hoog in de sterren te kunnen plaatsen. De Belgische was wat op de sukkel, maar doet het de voorbije weken voortreffelijk. Cant kiest haar wedstrijden goed uit, en wordt zo weer een vaste waarde in de top 5. In Loenhout brak ze de ban, door haar eerste overwinning (BK’s buiten beschouwing gelaten) sinds september 2021 te boeken. Neem daar het feit bij dat Cant enorm van zandcrossen én Koksijde houdt, en je mag stellen dat ze goed zal zijn.

Verder is het nog wachten op de deelnemerslijsten, om te achterhalen wie in Koksijde nog aan de start staat. Van zodra die beschikbaar zijn, vullen we deze voorbeschouwing aan.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Lucinda Brand, Sanne Cant

*

Weer en TV

Volgens Meteovista zal er donderdag behoorlijk wat regen vallen in Koksijde. In de voormiddag blijft het nog droog, maar nadien valt de regen talrijk uit de lucht. Ook de wind blaast, met een kracht van 5 Beaufort, redelijk stevig, en de maximale temperatuur ligt op 9 graden Celsius.

Sporza is donderdag vanaf 13.30 uur van de partij voor een live-uitzending van zowel de mannen als vrouwen eliterenners. Nederlandse kijkers kunnen tien minuten later terecht op Eurosport 1 en de online kanalen Eurosport.nl/Discovery+/GCN+.