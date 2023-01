Shirin van Anrooij is Fem van Empel de baas in X2O Trofee Koksijde

Shirin van Anrooij heeft de vrouwenwedstrijd van de X2O Trofee Koksijde gewonnen. De Duinencross liep uit op een duel tussen Van Anrooij en Fem van Empel, die uiteindelijk genoegen moest nemen met de tweede plaats.

Een tumultueuze start in de X2O Trofee Koksijde voor vrouwen. Halverwege het pak ging een renster onderuit en zij nam kwamen behoorlijk wat van haar collega’s met zich mee. De toppers zaten echter voor de problemen. Inge van der Heijden dook als eerste het veld in, maar Shirin van Anrooij nam al snel over. Bij afwezigheid van Puck Pieterse werd zij vooraf als grootste uitdaagster van Fem van Empel gezien. Laatstgenoemde stootte bij de verkenning de knie die ze eerder ook al bezeerde in Val di Sole ook en leek op het lastige zandparcours even in de wedstrijd te moeten komen.

Na de eerste ronde kwam Van Anrooij alleen door. Een kwartet bestaande uit Van Empel, Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado en Inge van der Heijden volgde op elf seconden. Denise Betsema en Annemarie Worst lagen 26 seconden achter, een groepje met de terugkerende wereldkampioene Marianne Vos moest al meer dan een halve minuut toegeven.

Van Empel versus Van Anrooij

In de tweede van vijf rondes ging Van Empel alleen in de achtervolging op Van Anrooij, maar ze kreeg het gat niet direct dicht. Sterker nog, het verschil was iets groter geworden. Daarna leek de renster wel in te lopen, totdat ze een verkeerd spoor te pakken had en de koploopster weer verder weg zag rijden. Na drie rondes lag Van Empel vijftien seconden achter. Lucinda Brand, die Alvarado had achtergelaten, kwam door na 43 tellen.

De strijd was nog niet gestreden, want Van Empel verkleinde het gat opnieuw in de voorlaatste ronde, toen de eerste rensters enige hinder ondervonden van de achterblijvers die ze dubbelden. De Europees kampioene moest nog elf seconden overbruggen. Dat bleek te veel, want Van Anrooij hield sterk stand. De renster van Baloise Trek Lions kwam zodoende solo over de streep.

X2O Trofee Koksijde

Uitslag vrouwen

1. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions)

2. Fem van Empel (Jumbo-Visma) op 14s

3. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 1m09s

4. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceunink) op 1m52s

5. Marianne Vos (Jumbo-Visma) op 2m18s

6. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m27s

7. Sanne Cant (Crelan-Fristads) op 2m54s

8. Laura Verdonschot (De Ceuster- Bonache) op 3m16

9. Annemarie Worst (777) op 3m30s

10. Inge van der Heijden (777) op 3m56s