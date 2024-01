Niels Bastiaens • dinsdag 2 januari 2024 om 07:30

Mathieu Heijboer, de nieuwe trainer van Wout van Aert: “Willen dipje vermijden door gestage groei”

Analyse Opvallende aanwezige, zaterdag bij de Wereldbekercross in Hulst. Mathieu Heijboer, de gloednieuwe trainer van Wout van Aert, was afgezakt naar het grensdorp, om zijn Belgische poulain bij te staan. Heijboer volgde anderhalve maand geleden Marc Lamberts op, die met Primoz Roglic naar BORA-hansgrohe trok. WielerFlits sprak Heijboer, voor een eerste evaluatie van die nieuwe samenwerking en een toelichting van de keuzes naar 2024 toe.

“Dit is pas de eerste keer dat ik dit seizoen met Wout op de cross ben. Maar ik wilde graag meekomen, omdat ik het mooi vind om te zien”, lacht Heijboer. “We hebben natuurlijk een hele aparte crossploeg van Jumbo-Visma (vanaf 1 januari Visma | Lease a Bike, red.) met eigen begeleiders er omheen. Ikzelf ben zeker geen specialist, daar waag ik me ook niet aan. Maar het is wel leuk om mee te krijgen hoe alles verloopt op zo’n crossdag.”

Hoe zijn de eerste weken van die samenwerking verlopen?

“Heel goed. We kennen elkaar natuurlijk al heel wat jaren. Onze band is nu misschien wel anders, omdat ik de directe aanspreekpersoon van Wout ben geworden en we nu closer samenwerken. Maar het is niet zo dat we elkaar nog moesten leren kennen. Bij belangrijke tijdritten was ik sowieso al betrokken, en ik keek ook met Marc mee. Veel direct contact was er niet altijd.”

Was het binnen de ploeg een evidentie dat jij Wout zou opvolgen?

“Toen Marc aankondigde dat hij zou vertrekken, heeft Wout daar even over nagedacht. Wij als ploeg ook, en ikzelf kwam er uit als de beste match. Qua persoonlijkheid zie ik de klik sowieso. Aan de ene kant zijn we heel serieus, maar er is ook oog voor het totale plaatje. Moeilijk om uit te leggen misschien, maar de klik zit juist en tot nu toe werkt dat goed.”

Hoe vaak horen jullie elkaar?

“De communicatie is er vrijwel dagelijks. Dat moet niet altijd even uitgebreid. Soms kan dat ook gewoon een duimpje zijn, maar er we horen elkaar zo vaak mogelijk even over hoe de training is verlopen, of gewoon hoe het met hem gaat.”

Als nieuwe trainer krijg je vermoedelijk ook de kans om je eigen accenten te leggen? Waar liggen die?

“Bij ons in de ploeg het zo dat renners begeleid worden door het performance team van Jumbo-Visma. Daarin hebben we verschillende trainers die voor enkele renners verantwoordelijk zijn als hun eerste aanspreekpunt. Maar de filosofie die we als ploeg volgen, is voor iedereen hetzelfde. Wout zal dus wel merken dat hij net iets andere blokjes doet, of juist iets andere intervallen, maar het idee erachter blijft hetzelfde.”

Waar kwam de beslissing vandaan om te snoeien in zijn crossprogramma?

“Even voor de duidelijkheid: dat is niet mijn beslissing geweest. In de evaluatie na de voorjaarsklassiekers, eind april, is dat al beslist. Ook Marc heeft daar toen nog in meegesproken en geëvalueerd. Het is vooral iets waar Wout heel hard achter staat. Af en toe had ik het gevoel dat het geframed werd alsof ik dat beslist heb, maar dat is helemaal niet zo. Wout wil dit zelf heel graag.”

Hoe moeten we dan kijken naar zijn huidige niveau in de cross, toch enkele etages lager dan Mathieu van der Poel?

“Er is nog veel ruimte ten opzichte van de beste Wout in de cross. Concreet zeggen ‘hij zit nu op X aantal % van zijn kunnen’, is moeilijk. Maar ik durf gerust te stellen: als Wout op zijn best is, dan is hij in ieder geval in staat om te wedijveren met de beste Van der Poel. Dat is nu niet zo, maar ik vind wel dat hij, voor de ambitie waarmee hij rondrijdt, toch een bijzonder hoog niveau haalt.”

Wat voor sommige mensen lastig te begrijpen is: waarom kan Van der Poel wél twee keer pieken, in de klassiekers en in het veld?

“Wout en Mathieu zijn twee verschillende personen. Die moet je niet met elkaar willen vergelijken.”

Maar ik kan me voorstellen dat het mentaal niet super is om Van der Poel elke week te zien domineren, ook al liggen de ambities van Wout in het veldrijden lager.

“Dat is helemaal geen item. Voor hem telt maar één ding: dat hij plezier heeft in de cross. Hij gaat de competitie aan in een discipline die hij geweldig vindt om te beoefenen. Wout is ook iemand die van afwisseling houdt, dat zie je straks ook in zijn wegprogramma met de Giro. Dat zijn de kernaspecten van deze periode. Niet zozeer het wedijveren, dat komt maar op de tweede plaats.”

Wat wordt het grote geheim om volgend jaar wél zijn beste niveau te halen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, de twee hoofddoelen?

“Er is niet echt een groot geheim. Het enige wat we willen bewerkstelligen, is dat we in een gestage lijn steeds beter worden. Om uiteindelijk in de maand april op ons best te zijn. Dat betekent dat je nu geen piek hebt, maar dat je elke maand een beetje erbij bouwt. Dat was afgelopen jaar anders. Toen was zijn niveau ook heel hoog in de crossperiode. Dat werd gevolgd door een dipje, zowel fysiek als mentaal, hij is ook ziek geweest. En uiteindelijk kwamen we zo in één keer in tijdsnood met de voorbereiding op het voorjaar.”

De beste Wout van Aert zagen we misschien wel in de zomer van coronaseizoen 2020, toen hij ook niet die piek in de cross had gehad. Hebben jullie daar aan teruggedacht bij het maken van die keuzes?

“Je leert elk jaar bij. En dat is wel een voorbeeld van een periode waarin het heel goed ging. Natuurlijk neem je dat mee. Ik denk dat hij twee jaar geleden, toen hij het WK oversloeg in Amerika, ook heel goed in orde was voor de klassiekers, maar toen sloeg het noodlot toe vlak voor de Ronde van Vlaanderen (Van Aert kreeg af te rekenen met een coronabesmetting vlak voor de Ronde, red). Dat was de beste Wout van de afgelopen jaren in de voorjaarskoersen, maar daar heeft hij niet van kunnen profiteren.”

Hoe zorg je ervoor dat de druk om in die twee klassiekers te slagen niet averechts gaat werken?

“Dat kunnen we wel kunstmatig proberen te vermijden, maar het is ook een gegeven dat Wout zijn palmares wil opvullen met wedstrijden die hij nog niet gewonnen heeft. Als het uiteindelijk weer zo ver is in maart en april, en de klassiekers staan voor de deur, dan is hij weer één van de grote favorieten. Dan is het vizier van heel België weer op hem gericht. Dat gaan we niet proberen weg te halen. Het is duidelijk dat het hoofddoelen zijn, maar niet de enige, en Wout is daar ook niet bang voor.”

Daarom ook zijn gedufde programmakeuzes, zoals geen Milaan-San Remo en Strade Bianche, en wél de Giro?

“Klopt. Onze hoogtestage staat nu kort voor de Vlaamse klassiekers gepland. Dat valt middenin de periode van Milaan-San Remo, dus moesten we die opofferen. De Strade Bianche opofferen was nog moeilijker voor Wout. Dat is geen monument, maar die heeft hij al een keer gewonnen. Kijk, keuzes maken is nooit simpel, maar in het licht van het grotere plaatje is het wel een beslissing waar hij achter staat.”