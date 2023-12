vrijdag 29 december 2023 om 14:54

Cant weet na twee jaar weer wat winnen is: “Ik heb toch mijn UCI cross gewonnen dit jaar”

Video Sanne Cant heeft zich vandaag koningin van de modder gekroond in de Exact Cross Loenhout. De Belgisch nationaal kampioene werd op voorhand al in de favorietenrol geschoven vanwege de afwezigheid van de andere toppers. Deze status wist Cant dus waar te maken in de zware omstandigheden van Loenhout. “Ik heb toch mijn UCI cross gewonnen dit jaar”, aldus een trotse Cant.

Na de cross zagen we een duidelijk geëmotioneerde Cant voor de camera verschijnen. Na twee jaar mag zij eindelijk weer het hoogste schavot betreden. “Het is heel lang geleden dat ik een cros gewonnen heb. Dan doet dat veel deugd. Ik wilde heel graag winnen, maar ik was een van de weinigen die drie dagen achter elkaar reed hier. Ik had dus met twijfels aan de start.”

Sanne Cant stond gisteren ook in Diegem aan de start. Daar kwam de Belgische kampioene niet verder dan de vijfde plek. “Gisteren werd het ook heel laat en nu was er geen tijd meer voor een massage. Je moet het dus met deze benen doen. In de verkenning zag ik dat het lastig werd. Gelukkig heb ik mijn eigen ding kunnen doen.”

Favoriet op het BK

Ten slotte wordt Cant toch ook gevraagd naar haar ambities voor het Belgisch kampioenschap dit jaar. Is dat voor haar een groot doel? “Ik denk dat ik bij het BK altijd als favoriet aan de start sta. Toch gaat een winst extra mijn carrière niet veranderen. Die veertien BK-truien op een rij is mooie prestatie. Toch zijn mijn zeges op het EK en WK belangrijker voor mij. Of het nu 15, 16 of 10 truien zijn, maakt dan ook niet veel verschil.”