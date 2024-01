maandag 1 januari 2024 om 09:52

Lars van der Haar over klasse Mathieu van der Poel: “In alles gewoon een stukje beter”

Video Na zes overwinningen op rij is het wel duidelijk dat er voorlopig geen maat staat op Mathieu van der Poel in deze winter. Lars van der Haar was in Hulst vanop de tweede plaats getuige hoe de wereldkampioen bij hem wegreed. “Je ziet dat hij overal net wat beter is en dan kan hij zijn momenten kiezen”, vertelt de Nederlandse kampioen aan WielerFlits.

“Je voelt dat hij het tempo opvoert”, beschrijft Van der Haar. “Het probleem is dat Mathieu ook nog verschrikkelijk goed stuurt. Dus je kan niet zeggen dat je naar hem toe rijdt in een bocht, of hem ‘eruit’ remt. Uiteindelijk is hij op alle aspecten net iets beter. Dan wordt je langzaam op 20 meter gereden en dan weet je dat de vogel is gevlogen.”

Toen Van der Poel dit veldritseizoen voor het eerst meedeed, was Van der Haar al verbaasd door de explosiviteit van de wereldkampioen. “Dat blijft hetzelfde. Je ziet dat hij overal net wat beter is. Hij kan zijn momenten kiezen, want hij zet ons zo onder druk dat het moeilijk wordt om te volgen. Als hij dan ook nog zijn eigen lijnen kan rijden, ben je helemaal de Sjaak.”

‘Mathieu mag er nog lang bij blijven van mij’

De kleine kopman van Baloise Trek Lions vindt het alleen maar mooi dat MVDP meedoet in deze periode. “Hij haalt de cross naar een hoger niveau, van mij mag hij er zeker nog lang bij blijven”, zegt hij. Met de X2O Trofee in Baal rijdt de ploeg-Nys een thuiswedstrijd. “Ik heb er zin in, omdat ik hoop een goede wedstrijd te rijden daar. Dat het die van Sven Nys is, is leuk. Voor mezelf hoop ik een goede uitslag te kunnen rijden.”