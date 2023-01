IJzersterke Van Aert verslaat Van der Poel met groot verschil in X2O Trofee Koksijde

Wout van Aert heeft de X2O Trofee Koksijde op zijn naam geschreven. Nog voor half koers reed de renner van Jumbo-Visma weg bij Mathieu van der Poel en Laurens Sweeck, die genoegen moesten nemen met de resterende podiumplaatsen. Van der Poel werd tweede, Sweeck derde.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert, de twee topfavorieten voor de X2O Trofee Koksijde, starten op de tweede rij tijden de Duinencross. Zij zagen Toon Vandebosch als eerste het veld induiken, maar schoven zelf ook snel op. Binnen de kortste keren reden ze in positie drie en vier, achter Vandebosche en Laurens Sweeck. Die laatste nam op het zandparcours snel over en gaf gelijk gas.

Van der Poel zag het gevaar, dichtte het gat en trok meteen zelf door. Dat ging met dermate veel geweld, dat hij na één ronde al alleen doorkwam. Van Aert volgde op vijf seconden met Sweeck en Niels Vandeputte. Laatstgenoemde moest passen, maar de andere twee konden de aansluiting maken met Van der Poel. Het was de Belgisch kampioen die vervolgens het initiatief nam.

Versnelling Van Aert

De drie bleven bij elkaar en begonnen samen aan de derde ronde. Daar sloeg Sweeck een gaatje na een sterke zandpassage. Maar het was van korte duur, want de twee tenoren dichtten de bres al gauw weer. In de vierde van acht rondes ontstonden er grotere verschillen. Dit gebeurde door toedoen van Van Aert, die en forse versnelling plaatste. Van der Poel en Sweeck zagen de renner van Jumbo-Visma al snel uit het zicht verdwijnen. Van der Poel kwam half koers door op 18 seconden, Sweeck op 34 tellen.

In het vervolg van de cross liep Van Aert alleen maar verder uit op Van der Poel, die meermaals zijn rug rekte. Maar niet alleen de Nederlander verloor tijd, ook het gat met Sweeck werd groter en groter. Bij het ingaan van de slotronde had Van der Poel een achterstand van een minuut en twaalf seconden, Sweeck lag een minuut en 45 seconden achter. Van Aert hoefde zich in de slotronde niet meer druk te maken: hij kon al ver voor de streep zegevieren. Van der Poel werd tweede, Sweeck derde.