Niels Bastiaens • vrijdag 13 oktober 2023 om 08:00

Voorbeschouwing: Wereldbeker Waterloo 2023 – Doen Nys en Van Empel hun kunstje van Beringen over?

Zondag wordt de 31ste editie van de Wereldbeker afgetrapt in Waterloo. De wedstrijd, die zich op het terrein van Trek Bicycles afspeelt, is de enige overgebleven manche in de Verenigde Staten, maar wel eentje die alle toppers naar de overkant van de plas lokt. Wie worden de opvolgers van Eli Iserbyt en Fem van Empel? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste winnaars [Wereldbeker Waterloo]

Mannen

2022: Eli Iserbyt

2021: Eli Iserbyt

2020: geen Wereldbeker in de VS

2019: Eli Iserbyt

2018: Toon Aerts

2017: Mathieu van der Poel

Vrouwen

2022: Fem van Empel

2021: Marianne Vos

2020: geen Wereldbeker in de VS

2019: Katerina Nash

2018: Marianne Vos

2017: Sanne Cant

Vorig jaar

Uitslag mannen – Wereldbeker in Waterloo

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) op 32s

3. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 1m18s

4. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m21s

5. Thibau Nys (Baloise Trek Lions) op 1m27s

Uitslag vrouwen – Wereldbeker in Waterloo

1. Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) in z.t.

3. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 9s

4. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 11s

5. Annemarie Worst (777) op 21s



Parcours

Voor de Wereldbekerveldrit in Waterloo moeten we wederom naar de site van het internationale hoofdkantoor van Trek Bicycles. Een mooi, gevarieerd terrein met een mix van weilanden, stukken bos en korte steile hellingen, is wat de renners voorgeschoteld krijgen.

Veel veranderingen ten opzichte van vorig jaar moeten we niet verwachten. “Ons parcours is intussen iconisch en het bevat bepaalde features die ieder jaar terugkeren”, legt course manager Scott Daubert ons uit. “Je ziet in Europa dikwijls hetzelfde, de parcoursen veranderen weinig, omdat ze al zo refined zijn en de renners zo weten wat ze mogen verwachten. We hebben een leuke course en de renners houden ervan.”

Nochtans heeft Daubert wel veel ideeën. “Soms willen we dingen veranderen, maar dat neemt veel mankracht in beslag, en dan ligt de UCI vaak nog dwars. We wilden de C2-cross van vrijdag, die op hetzelfde parcours wordt gereden, in de omgekeerde richting afwerken, om maar iets te noemen. Maar dan krijgen we te horen van de UCI dat het te gevaarlijk is, omdat er nog geen test event was geweest, vreemd genoeg.”

Een van die features is de Trek Factory Hill. Sinds vorig jaar is er een korte lus toegevoegd aan het parcours, waardoor de snelheid laag ligt aan de voet van de Trek Factory Hill en het niet makkelijk is om boven te geraken. Andere belangrijke elementen zijn de drie bruggen en een balkenpartij.

Het constante optrekken maakt van de Wereldbeker in Waterloo een lastige, maar ook snelle cross. Zeker met de huidige omstandigheden, het terrein ligt er op dit moment namelijk kurkdroog bij. “En als het zo droog ligt, mag je zeker wat sprintfinishes verwachten”, zegt Daubert. Dat kan nog eens tricky worden, gezien de zeer korte laatste rechte lijn, die voorafgegaan wordt door een U-turn.

Programma en info

Programma zondag 15 oktober 2023

/ 19.40 uur: Elite vrouwen

/ 21.10 uur: Elite mannen

Locatie

Trek Bicycles, 801 West Madison Street, Waterloo WI 53594

Praktische info

Favorieten mannen

Alle tenoren van de eerste grote veldritafspraak in Beringen van vorige week, zullen ook naar Waterloo afzakken. Op de Limburgse mijnterril kregen we een enorm snelle cross met kleine verschillen, iets wat we ook aan de overkant van de grote plas mogen verwachten. Beringen betekende de grote doorbraak van de 20-jarige Thibau Nys als topcrosser en winnaar in het veld maar van de beloftewereldkampioen verwachten dat hij nu elke week zal winnen, zou niet fair zijn. Daarom geven we Eli Iserbyt nog altijd een streepje voor.

Iserbyt heeft dan ook een uitstekend track-record op de Trek-site in Waterloo, want hij won er de afgelopen drie edities. In de openingscross van Beringen moest hij het maar in de laatste rechte lijn afleggen tegen Nys, dus niets wijst erop dat de West-Vlaming in een mindere vorm zou verkeren dan andere jaren. Daarom is hij voor ons wederom de topfavoriet.

Diens ploegmaat bij Pauwels Sauzen-Bingoal, Michael Vanthourenhout, beleefde vorig jaar het beste crossseizoen uit zijn carrière, wat hij verzilverde met een Belgische én Europese titel. Hetzelfde kan je eigenlijk zeggen over Laurens Sweeck, die zijn overstap naar Crelan-Corendon verzilverde met de eindzege in de prestigieuze Wereldbeker. Vanwege een spierscheur, opgelopen bij een val in Beringen, reist hij echter niet af naar de Verenigde Staten.

Lars van der Haar zal dan weer extra gemotiveerd zijn, omdat zijn hoofdsponsor Trek hier thuis is. De Wereldbekercross van Waterloo schreef hij nog nooit op zijn naam, maar vorig jaar was hij al de beste in de vrijdagse C2-cross op hetzelfde parcours. Ook zijn ploegmaats Pim Ronhaar en Joris Nieuwenhuis kunnen zomaar verrassen. En wat doen Niels Vandeputte en Toon Vandebosch?

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Thibau Nys, Lars van der Haar

* Michael Vanthourenhout, Joris Nieuwenhuis, Pim Ronhaar

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen rijdt er één onberekenbare factor mee. Puck Pieterse vliegt rechtstreeks over van Mont-St-Anne, waar ze de eindzege in de Wereldbeker Cross Country én in de Shorttrack veiligstelde. Het jonge toptalent is dus in bloedvorm én goed gerodeerd, waardoor we haar tot de grote favoriete willen bombarderen. Maar hoe vaak zat ze al op de crossfiets?

Van Fem van Empel wéten we dat ze goed is, want in Beringen maakte ze de tegenstand eigenlijk al een eerste keer belachelijk. Op een snel parcours reed de wereldkampioene bijna anderhalve minuut van de rest weg. Ceylin del Carmen Alvarado en Shirin van Anrooij boden de meeste tegenstand, maar kwamen nooit in de buurt. Van Anrooij zal op de terreinen van sponsor Trek ongetwijfeld beter willen doen, maar zij heeft er een zwaar wegseizoen opzitten.

Extra interessant zijn de renners die voor een totaal andere aanpak kozen. De Canadese Maghalie Rochette is bijvoorbeeld – zonder dat we het hier goed en wel beseffen – de leidster in de zegestand met liefst zes crosszeges. In Amerika is de voormalige winnares van de WB-manche in Iowa voorbeeldig aan het seizoen gestart. Ze heeft dus ook geen jetlag te verwerken. Een voordeel?

Zoe Backstedt koos voor dezelfde aanpak, wat haar in de twee crossen die ze tot nu toe reed, ook de zege opleverde. Natuurlijk is de 19-jarige Backstedt nog piepjong, maar aan het einde van vorig jaar toonde ze dat ze niet meer veraf staat van een podium in de Wereldbekercross. Al zou iemand als Inge van der Heijden daar nog een stokje voor kunnen steken.

Favorieten volgens WielerFlits

***Puck Pieterse

** Fem van Empel, Shirin van Anrooij

* Ceylin del Carmen Alvarado, Maghalie Rochette, Zoe Backstedt

Weer en TV

Het weer zal zondag normaal gezien geen hoofdrol spelen in de cross in Waterloo. Weeronline verwacht wel wat regen in de loop van de week, maar op zondag zelf blijft het droog. De temperatuur loopt maximaal op tot 12 graden Celsius.

De Wereldbekermanche in Waterloo zal live te volgen zijn via de open kanalen van Telenet Play Sports en Proximus Pickx in België. Ze beginnen eraan om 19.40 uur, wanneer het startschot van de vrouwen klinkt. In Nederland moeten de fans op datzelfde tijdstip bij de online kanalen van de NOS of Eurosport zijn.