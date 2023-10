donderdag 12 oktober 2023 om 16:28

Laurens Sweeck moet noodgedwongen passen voor Wereldbeker Waterloo

Laurens Sweeck moet de Wereldbeker Waterloo aan zich voorbij laten gaan. De crosser van Crelan-Corendon, die de Wereldbeker 2022-2023 op zijn naam schreef, heeft bij een val in de Exact Cross Beringen een spierscheur opgelopen. Hij reist daarom niet af naar de Verenigde Staten voor de opener van de Wereldbeker.

De 29-jarige Sweeck reed in Beringen zijn eerste cross van het seizoen, maar moest na zijn val opgeven. Een echografie bracht nadien een kleine spierscheur met interne bloeding in de linkerkuit aan het licht. Op advies van de dokter moet de kopman van Crelan-Corendon de komende week zoveel mogelijk rust inbouwen. Om die reden zal hij niet afreizen naar het Amerikaanse Waterloo voor de eerste wereldbekermanche.

“Jammer, want ik was er graag bij geweest in Waterloo”, zegt Sweeck in een persbericht van de ploeg. “Maar met een spierscheur is dat uiteraard niet mogelijk. Het is afwachten wanneer ik opnieuw in competitie kan komen. Persoonlijk hoop ik dat ik Overijse (zondag 22 oktober, red.) haal. Maar het is nog te vroeg om dat nu al definitief te kunnen zeggen.”

De valpartij van Sweeck vond plaats op de schuine kant in Beringen. Veel andere renners en rensters gingen daar ook onderuit, wat tot de nodige kritiek leidde. Sweeck zelf was ook niet blij met het parcours. “We mogen van geluk spreken dat het niet januari was en het aan het regenen was. Dan zouden we ergere dingen gezien hebben”, zei hij tegen WielerFlits. Sweeck begon niet zomaar over januari, want in die maand wordt in 2026 het BK gereden in Beringen.