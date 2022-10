Eli Iserbyt neemt de maat van Sweeck en Van der Haar in Wereldbeker Waterloo

Eli Iserbyt heeft de eerste Wereldbeker van de veldritwinter 2022-2023 gewonnen. De 24-jarige renner van Pauwels Sauzen-Bingoal was in het Amerikaanse Waterloo de betere van Laurens Sweeck en Lars van der Haar. Op het terrein van fietsfabrikant Trek was Iserbyt de laatste twee edities ook al de beste. Hij is automatisch ook de eerste leider in de Wereldbeker.

Vanuit de startblokken was het Lars van der Haar die, geheel volgens zijn handelsmerk, als eerste het veld in dook. Op het bochtige parcours werd het deelnemersveld meteen op een lint getrokken. Iserbyt moest in het gedrang van de eerste hectometers een paar plekjes prijsgeven, maar kon die nog in de openingsronde goedmaken.

Nog voor het ingaan van de derde ronde was het verhaal van de wedstrijd al geschreven. Met vinnige halen reed Iserbyt weg bij zijn concurrenten. De achtervolgende groep dunde langzaam uit tot een groepje bestaande uit Van der Haar, een zeer sterk rijdende Thibau Nys, Michael Vanthourenhout en Sweeck. Laatstgenoemde kende een wat stroeve start, maar hij was wel degene die zich halverwege de cross als enige kon losweken van het groepje Van der Haar.

Sweeck rook zijn prooi en kwam in zijn achtervolgingspoging tot op tien seconden van Iserbyt, maar toen brak de veer. Tien seconden werden er 15 en daarna meer dan twintig. Het verschil met Van der Haar, Vanthourenhout en Nys liep op tot ver boven de minuut in het voordeel van de 24-jarige Bingoal-Pauwels Sauzen-coureur.

Na twee tweede plaatsen (Kruibeke & Meulebeke) en een overwinning in Beringen is de wereldbeker van Waterloo zijn tweede overwinning van het seizoen. Iserbyt kon uitgebreid genieten van het enthousiaste Amerikaanse publiek dat zijn one-man-show vierde. Voor de laatste podiumplekken was het lang spannend tussen Nys, Van der Haar en Vanthourenhout, nadat Sweeck die best of the rest werd. Van der Haar won dat andere onderonsje.

Wereldbeker Waterloo, mannen

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 1u02m09s

2. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) +32s

3. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) +1m18s

4. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) +1m21s

5. Thibau Nys (Baloise Trek Lions) +1m27s

6. Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) +1m33s

7. Daan Soete (Deschacht-Hens-Maes) +1m39s

8. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) +1m45s

9. Lukas Ruegg (Legendre) +1m47s

10. David Menut (AS Bike Racing) +1m56s

Volledige uitslag