Niels Bastiaens • dinsdag 10 oktober 2023 om 12:00

Waterloo blijft als enige Amerikaanse wereldbekermanche over, met dank aan Trek

Waterloo, in de Amerikaanse staat Wisconsin, is de plaats van afspraak voor de echte start in 2020 vernieuwde Wereldbeker. Met dank aan hoofdsponsor Trek zorgt men jaar na jaar voor een spannende wedstrijd. WielerFlits overloopt de historie van de Amerikaanse cross.

De openingsmanche in Waterloo (pal tussen de steden Madison en Milwaukee in) is anno 2023 de enige overgebleven manche in de Verenigde Staten. In 2015 sloeg de Wereldbeker voor het eerst haar tenten op in de VS, in Las Vegas om precies te zijn. Het jaar nadien werd Iowa City toegevoegd. En nog een jaar later ruimde Las Vegas plaats voor Waterloo, ook Fayetteville kwam één keer – ter voorbereiding van het WK in 2022 – op de Wereldbeker-kalender te staan.

Waterloo is sinds 2017 – op het coronajaar 2020 na – de stabiele Amerikaanse factor in de Wereldbeker. Dit heeft alles te maken met de steun van hoofdsponsor Trek, die de organisatie op zich neemt. De wedstrijd vindt dan ook plaats rondom de gebouwen van het hoofdkwartier van de Amerikaanse fietsenfabrikant.

“Veldrijden als businessgegeven is nochtans relatief klein”, legt Chad Brown, CFO bij Trek, uit. “Maar voor Trek is het een high passion-sport, waarin we een lange betrokkenheid hebben. Dat gaat terug tot het midden van de jaren 90, toen Matt Kelly ons eerste WK won (bij de beloften in Poprad in 1999, voor Sven Vanthourenhout, red). We gaan way back. Er zijn veel mensen binnen Trek in ons global team, die veel om cyclocross geven. Cyclocross is vooral cultureel gezien belangrijk, we zijn eigenlijk gewoon grote fans. Daarom organiseren we jaarlijks deze Wereldbeker.”

Niet alleen de wedstrijd zelf is daarbij belangrijk voor de organisatoren, maar heel de fan-beleving daaromheen ook. “De Wereldbeker is één ding, maar we hebben op vrijdag ook een C2-cross op dit terrein. En tussendoor komen meer dan 2.000 amateurs zich uitleven op hetzelfde parcours. Je trekt families, vrienden, supporters aan, waardoor er op zondag meer dan 6.000 tot 8.000 mensen op ons parcours zullen zijn. Er zit niet meteen een businessmodel achter. Eigenlijk denken wij gewoon: hoe kunnen we een leuke party organiseren met zo veel mogelijk participanten?”

De stad in Jefferson County kreeg met Mathieu van der Poel en Sanne Cant meteen twee toppers op het hoogste schavot. Van der Poel reed vroeg in het uur weg van zijn concurrenten. Wereldkampioen Wout van Aert kwam er in de blakende zon van Waterloo niet aan te pas en moest vrede nemen met plaats zeven. De jaren nadien tekenden de grote twee niet meer present, omdat ze zich meer op een wegcarrière focusten.

Eli Iserbyt is de grote slokop in Waterloo met drie overwinningen in 2019, 2021 en 2022, bij de vrouwen heeft Marianne Vos (2018 en 2021) twee streepjes achter haar naam. Fem van Empel toonde zich in 2022 de beste.