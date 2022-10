Van Empel verslaat Alvarado na enerverende finale in Wereldbeker Waterloo

Fem van Empel heeft de eerste wereldbekerwedstrijd van het nieuwe veldritseizoen gewonnen. In het Amerikaanse Waterloo rekende ze in de slotronde af met Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand.

De eerste wereldbekercross begon ontzettend snel. Het was Inge van der Heijden die vanuit de start het hoge tempo bepaalde, gevolgd door Annemarie Worst en Ceylin del Carmen Alvarado. Voor Brand leek het een iets te snelle start. De Europees kampioene had een tweetal rondes nodig om vooraan de uitsluiting te maken.

Heel de wedstrijd was het Nederland boven met maar liefst zes rensters die in verschillende samenstelling het koersbeeld bepaalde. Halverwege de wedstrijd was het Del Carmen Alvarado die met een snedige versnelling haar flair van weleer opnieuw toonde, maar ook zij kwam niet weg. In de finishstraat viel iedere ronde het tempo omlaag, waardoor de voorste groep weer hergroepeerde.

Slotronde

Worst, Del Carmen Alvarado, Van Empel, Betsema en Brand gingen gegroepeerde de slotronde in. Het was vervolgens Brand die met haar handelsmerk een gat probeerde te forceren door op de macht haar concurrentie te kraken, maar zonder succes. Het was daarna Van Empel die in het technische gedeelte met een mooie move het verschil. Ten opzichte van Brand althans, want Alvarado haakte haar wagonnetje aan.

Van Empel bleef daarop gasgeven, maar Alvarado wilde van geen wijken weten. De twee gingen zodoende samen de laatste rechte lijn in. Van Empel had daarbij nog altijd de kop en gaf die niet meer af. Alvarado moest genoegen nemen met de tweede plek, Brand kwam negen tellen later als derde over de streep.

Wereldbeker Waterloo

Uitslag vrouwen

1. Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 47m39s

2. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) z.t.

3. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 9s

4. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 11s

5. Annemarie Worst (777) op 21s

6. Inge van der Heijden (777) op 36s

7. Clara Honsinger op 43s

8. Hélene Clauzel (AS Bike Racing) op 51s

9. Madigan Munro (Trek Factory Racing CX) op 1m37s

10. Caroline Mani op 1m54s