Voorbeschouwing: Waalse Pijl voor vrouwen 2023 – Wie heerst in Hoei?

De oudste der Ardennenklassiekers voor het vrouwenpeloton is de Waalse Pijl. Al sinds 1998 wordt hier elk jaar om het snelst naar boven geharkt. Na de zeven jaar lange recordreeks van Anna van der Breggen werd vorig jaar Marta Cavalli gekroond tot koningin van de Muur van Hoei. Wie pakt dit jaar de zege op de even loodzware als legendarische helling? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

In het jaar 1621 sjouwt Anne Hardy, een financieel niet al te welgestelde vrouw uit Hoei, met een flinke bos dode takken op haar rug. Ze wil bijna weer de heuvel afdalen als ze bij de ruim honderdtwintig jaar oude kapel die in puin ligt, struikelt over een curieus voorwerp. Het is het beeld van de Maagd en het Kind, ook wel een madonna genoemd. Diverse bronnen melden dat het zelfs zou gaan om een zwarte madonna, al zijn er betere plekken om daarover te redetwisten dan in de commentaarsectie van een simpele voorbeschouwing op uw favoriete wielersite.

Terug naar de zeventiende-eeuwse Anne Hardy. Ze bestudeert het beeldje, dat in niet al te beste staat verkeert, en besluit het mee naar huis te nemen, waarna ze het in de bundel takken plaatst. Maar wat wil vervolgens het geval: met geen mogelijkheid krijgt ze het pakketje opgetild, terwijl het net nog prima ging. Zelfs met de hulp van een vriendin en een jongeman die te hulp schieten, is er geen beweging in te krijgen.

Hoe dit kan? Voor Hardy is de boodschap duidelijk. Ze begrijpt de wens van de madonna, maakt het los uit de bundel takken en plaatst het terug in de nis. Hierna kan ze tot verbazing van alle omstanders zonder problemen haar weg naar beneden vervolgen, met de bundel takken op haar schouders. Dit wonderbaarlijke verhaal verspreidt zich als een lopend vuurtje. En jawel, de kleine kapel met het beeldje wordt al snel een pelgrimsoord.

Zeker als er nog meer wonderen plaatsvinden, wordt het een populaire bestemming voor wanhopige gelovigen. Verlamde mensen keren verlost van al hun kwalen terug naar huis en zelfs doodgeboren kinderen, door hun wanhopige ouders naar boven gebracht, worden tot leven gewekt. Als klap op de vuurpijl is er het verhaal uit 1656. Dat jaar is er vanwege de aanhoudende droogte een gigantische hongersnood aanstaande, maar uiteindelijk komt het allemaal goed. En dat natuurlijk allemaal dankzij de madonna. Want als zij na een processie door Hoei weer in haar vertrouwde Notre Dame de la Sarte wordt geplaatst, begint het met regenen en kan alles worden gered. Sindsdien wordt ze elke zeven jaar door de stad gedragen.

Na zoveel mirakels kan het natuurlijk niet uitblijven dat de kerk flink wordt uitgebreid, mede dankzij gulle giften van alle dankbare mensen. En niet alleen het huis van de madonna wordt aangepast, er wordt ook besloten om het steile, moeilijk begaanbare toegangspad naar de kerk toe wat te verfraaien. Er worden nog zes kapelletjes gebouwd, gewijd aan de Zeven Smarten van de Maagd Maria.

Wie heden ten dage de Muur van Hoei — de kruisweg van het Waalse wielrennen — beklimt, komt die zes kapelletjes en de Notre Dame de la Sarte nog altijd tegen. Als wielerliefhebbers mogen we Anne Hardy dus wel dankbaar zijn. Want zonder haar vermoedelijk geen Chemin des Chapelles, en al helemaal geen Waalse Pijl met zo’n iconische finish.

Al meer dan vijfhonderd jaar wordt er dus wat afgebeden op de Muur van Hoei. En lang niet alleen door wielrenners die hopen boven te komen. Zo was pater Dominique Pire er enkele jaren parochiepriester en hij vouwde er dus vele malen zijn handen. Dat hij veel meer was dan een simpele priester zou blijken, want in 1958 zou hij de Nobelprijs voor de Vrede krijgen voor zijn tomeloze inzet om het leed van ontheemden te verzachten. Tussen al zijn werk voor de goede zaak door heeft hij de legendarische helling ook talloze keren bedwongen, want het dominicanenklooster waarin hij woonde lag aan de voet.

De vrouwenversie van de Waalse Pijl wordt dit jaar voor de 26e keer verreden. Daarmee is het veruit de oudste van de drie heuvelklassiekers in de ‘ruime’ Ardennen. In 1998 was het Fabiana Luperini (onder andere vijfvoudig winnares van de Giro Rosa en drievoudig winnares van La Grande Boucle Féminine) die Pia Sundstedt en Catherine Marsal naar de lagere podiumplekken verwees.

Luperini kon prima uit de voeten in deze koers. Ook in 2001 en 2002 was de Italiaanse namelijk de beste. Nicole Cooke zou de prestatie van Luperini evenaren; ook zij scoort in de eerste tien jaar van de koers een hattrick. In 2003, 2005 en 2006 is de Britse steeds de sterkste in de heuvelwedstrijd met die o zo gevreesde slotkilometer. De eerste zuivere hattrick kwam op naam van Marianne Vos: zij had tussen 2007 en 2009 een abonnement op de zege. Daarna zat er steeds een jaar tussen haar overwinningen.

Er staan meer bekende namen op de erelijst. Hanka Kupfernagel is onder meer vanwege haar prestaties in het veldrijden in de Lage Landen misschien wel de meest bekende naam uit de eerste jaren, maar ook Geneviève Jeanson zal bij een aantal verstokte liefhebbers nog wel een belletje doen rinkelen. Later zien we ook Evelyn Stevens en Pauline Ferrand-Prévot op het palmares verschijnen.

Marianne Vos is een naam die we associëren met records. En het record in deze wedstrijd had ze ook lang te pakken, met vijf zeges tussen 2007 en 2013. Maar de koningin van de Muur van Hoei is zonder twijfel Anna van der Breggen. Elf keer stond ze in de koers aan de start en tijdens haar laatste zeven deelnames was zij telkens de allerbeste. Dat ze uitgerekend tot zeven overwinningen is gekomen kan toch, met de historie van de berg in het achterhoofd, bijna geen toeval zijn.

Het zorgt in ieder geval voor een winstpercentage van 64%. De klim kent voor haar dan ook geen geheimen meer: “Je moet weten hoe snel je die klim kunt oprijden. Nergens mag je over je limiet gaan. Maar, je mag ook geen gaten laten vallen als iemand anders aanzet.”

Het klinkt o zo simpel.

Laatste tien winnaressen Waalse Pijl

2022: Marta Cavalli

2021: Anna van der Breggen

2020: Anna van der Breggen

2019: Anna van der Breggen

2018: Anna van der Breggen

2017: Anna van der Breggen

2016: Anna van der Breggen

2015: Anna van der Breggen

2014: Pauline Ferrand-Prévot

2013: Marianne Vos

Laatste editie

Na de zevende van Van der Breggen was het afgelopen jaar tijd voor een nieuwe naam op de erelijst. Wie enkel inschakelde voor de laatste beklimming van de Muur van Hoei had al een leuk schouwspel gemist, want de groep vooraan was aan de voet al lekker uitgedund.

Movistar voerde het tempo op, waarna Van Vleuten op kop kwam. De Nederlandse bleef de hele klim op kop rijden, terwijl vrijwel iedereen moest lossen. Alleen Marta Cavalli kon bijblijven.

De Italiaanse wachtte tot de laatste honderd meter en passeerde Van Vleuten toen. Laatstgenoemde werd tweede, voor Demi Vollering. Voor de 24-jarige Cavalli was het de tweede zege van het seizoen, nadat ze eerder ook al de Amstel Gold Race op haar naam schreef.

Uitslag Waalse Pijl 2022

1. Marta Cavalli (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope) 133,4 km in 3u38m37s

2. Annemiek van Vleuten (Movistar)

3. Demi Vollering (SD Worx) op 10s

4. Ashleigh Moolman-Pasio (SD Worx) op 17s

5. Mavi García (UAE Team ADQ) op 21s

Wedstrijdverslag

Parcours

De kans is reëel is dat de Waalse Pijl ook dit jaar beslist wordt op de Chemin des Chapelles in Hoei. Desondanks is het een goed idee om het gehele parcours van de Waalse Pijl eens onder de loep te nemen. Het parcours bestaat uit een grote en een kleine omloop, die beiden met de klok mee worden gereden. De beklimmingen zitten allemaal op het kleinere rondje, al golft het in de aanloopfase ook al smerig.

Vanaf de Grand-Place van Hoei, waar de startformulieren worden getekend en in de vroege ochtend het startschot klinkt, is het slechts enkele honderden meters naar de voet van de gevreesde muur, maar in het begin van de koers hoeven de rensters nog niet over deze klim. In plaats daarvan gaat het via een korte, iets minder steile omweg richting de officiële start.

Waar de rensters vorig jaar een lus ten zuidwesten van Hoei reden, is er ditmaal gekozen voor een zuidelijk rondje. Het doet er voor het koersverloop allemaal niet al te veel toe, maar misschien zullen de inwoners van Havelange, Evelette en Ohey blij zijn met de passage van de wedstrijd.

Na net geen vijftig kilometer fietsen draaien de rensters op de top van de Côte de Cherave het circuit op. Eenmaal in Hoei is er geen ontkomen aan de legendarische finishmuur, die in totaal drie keer moet worden beklommen. Wat volgt zijn nog twee omlopen met daarin steeds de Côte d’Ereffe, de Côte de Cherave en de Muur van Hoei.

We zullen ongetwijfeld op diverse beklimmingen vuurwerk gaan zien, er zou zich zomaar al een groepje af kunnen scheiden op de Cherave, maar de beslissing zal waarschijnlijk gewoon weer vallen als de rensters de gevreesde slotmuur opdraaien.

Zo snel mogelijk bovenkomen en dan maar zien waar het schip strandt. Misschien nog eens aan de Heilige Maagd Maria denken, wie weet geeft het nog wat extra kracht. En anders Anna van der Breggen om advies vragen.

Hellingen La Flèche Wallonne Femmes 2023 Nog 75,8 km: Muur van Hoei (1,3 km à 9,6%)

Nog 57,8 km: Côte d’Ereffe (2,1 km à 5%)

Nog 44,2 km: Côte de Cherave (1,3 km à 8,1%)

Nog 38,6 km: Muur van Hoei (1,3 km à 9,6%)

Nog 20,5 km: Côte d’Ereffe (2,1 km à 5%)

Nog 6,9 km: Côte de Cherave (1,3 km à 8,1%)

Nog 1,3 km: Muur van Hoei (1,3 km à 9,6%)

Woensdag 19 april: Hoei – Hoei (127,3 km)

Start: 08.35 uur

Finish: tussen 11.50 en 12.20 uur

Favorieten

Zoals we allemaal weten is de Waalse Pijl een koers die Marta Cavalli (FDJ-SUEZ) ligt, maar ze is nog niet helemaal terug van niet al te lang weggeweest. Het vele duwen en wringen dat hoort bij het rijden in een peloton is nog niet geweldig voor haar. Al is het in deze koers, samen met Luik-Bastenaken-Luik, wel iets minder continu draaien en keren dan in de Amstel Gold Race. Toch maar beter niet helemaal afschrijven dus…

Al drie keer stond Annemiek van Vleuten (Movistar) op het podium van de Waalse Pijl, maar nog nooit bezette ze het hoogste treetje. Lukt het dan bij haar laatste kans? Veel fans zullen er wel op hopen, maar het zal geen eenvoudige opgave worden. Altijd was er namelijk wel iemand net even beter. Ook vorig jaar. Net toen we dachten dat ze het kon doen, zo zonder de aanwezigheid van Van der Breggen, was daar in een keer die dekselse Cavalli. Het zou Van Vleuten zeker gegund zijn, maar daar koop je vrij weinig voor.

Temeer omdat er genoeg anderen zijn die graag op de erelijst zouden staan. Ashleigh Moolman-Pasio (AG Insurance-Soudal Quick-Step) heeft ook al een paar maal bewezen dat ze wat kan op de klim. Dat leverde haar twee keer een podiumplek op, met zowel een tweede als een derde plaats. Dezelfde adelbrieven kan Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) voorleggen. Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) doet het met drie podiumplaatsen zelfs nog iets beter.

Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst leren we uit het bankenwezen, maar het zegt nog altijd wel iets over de kansen van deze rensters in deze wedstrijd. Het hangt in deze koers maar net even van de vorm van de dag af wie er wint.

Demi Vollering (SD Worx), de kersverse winnares van de Amstel Gold Race, doet het met een tweetal derde plaatsen misschien iets minder goed ten opzichte van de eerdergenoemde vrouwen, maar ook haar mogen we wel degelijk tot de grootste kanshebsters rekenen. Want Vollering heeft sinds haar entree aan de top van de wielerwereld zeker al bewezen dat dit soort inspanningen haar uitstekend liggen. Daarnaast heeft ze met Anna van der Breggen een prima mentor, die wel weet hoe je dit zwarte beest moet temmen.

Verder is het zeker uitkijken naar wat Nederlandse rensters als Shirin van Anrooij(Trek-Segafredo) en Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck) hier kunnen doen. Verder zijn we razend benieuwd naar het presteren van Fem van Empel in haar voorlopig laatste wegkoers. Hopen dat de nieuwste ster van Jumbo-Visma iets meer het geluk aan haar zijde heeft dan in de Brabantse Pijl en dat ze ongeschonden bij de muur aankomt. En dan maar eens kijken waar de wereldkampioene veldrijden toe in staat is. Ze zou zeker niet de eerste goede crosser zijn die hier uitstekend zou presteren.

Ook types als Silvia Persico (UAE Team ADQ), Liane Lippert(Movistar), Ane Santesteban (Jayco-AlUla) en Mavi García (Liv Racing TeqFind) schrijven we zeker op, al zal dat misschien niet meteen voor de overwinning zijn. Wie dat nog wel zou kunnen? Het zal zoals bij iedereen afhangen van de vorm van de dag, de Muur van Hoei liegt immers niet, maar Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-SUEZ) droomt er zeker van om van iedereen te kunnen wegkletsen…

Favorieten volgens WielerFlits

**** Demi Vollering

*** Katarzyna Niewiadoma, Cecilie Uttrup Ludwig

** Annemiek van Vleuten, Silvia Persico, Liane Lippert

* Ashleigh Moolman-Pasio, Marta Cavalli, Shirin van Anrooij, Elisa Longo Borghini

Weer en TV

Het belooft een vrij aangename editie van de Waalse Pijl te worden. Er is in de Ardennen nog een kleine kans op regen, wat eigenlijk altijd wel geldt voor de Ardennen, maar de zon zal ook van de partij zijn, wat velen in het peloton ongetwijfeld zullen toejuichen. ’s Ochtends vroeg kunnen de rensters de arm- en beenstukken nog best aanhebben, maar naarmate de wedstrijd vordert wordt het steeds lekkerder. Er wordt een graadje of vijftien en een vrij behoorlijke windkracht vier voorspeld.

De uitzending van de Waalse Pijl begint omstreeks 11.00 uur. Dit geldt voor de kanalen van Sporza en Eurosport/Discovery+/GCN+.