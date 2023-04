Shirin van Anrooij over ‘cross’ Amstel Gold Race: “Ineens derde, geen idee hoe!”

Video

Shirin van Anrooij kon voor de start van de Amstel Gold Race al terugkijken op een uitmuntend voorseizoen, maar deed er vandaag nog een schepje bovenop in de heuvelklassieker. De renster van Trek-Segafredo eindigde na een lastige koers namelijk als derde, na SD Worx-rensters Demi Vollering en Lotte Kopecky.

Van Anrooij was na afloop dolgelukkig met haar onverwachte derde plaats. “Ik ben over het algemeen geen sprinter, maar ik weet van mezelf wel dat ik goed kan aankomen na een slopende koers”, vertelde ze na afloop aan WielerFlits. De race zelf verliep overigens verre niet vlekkeloos. “Met nog drie ronden te gaan had ik twee lekke banden. Ik heb er een hele ronde over gedaan om weer terug te komen.”

“Ik was daarna wel echt leeg en probeerde gewoon telkens mee te zitten en te werken voor Elisa Longo Borghini, onze kopvrouw voor vandaag. Op de laatste keer Cauberg zat ik echter ineens mee en ik word ook ineens derde in de sprint. Geen idee hoe!”

Voor Van Anrooij volgen er nu nog twee mooie koersen met eerst de Waalse Pijl en vervolgens Luik-Bastenaken-Luik. “Wat er nog meer in het vat zit? Geen idee, ik blijf mezelf verbazen. Ik kijk gewoon uit naar de volgende twee klassiekers en misschien zit er nog wat moois in, al is mijn voorjaar al meer dan geslaagd. Het is nu al veel beter dan ik ooit had durven dromen.”