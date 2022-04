Voorbeschouwing: Tour of the Alps 2022

Buongiorno a tutti! Na Parijs-Roubaix op zondag staat er op maandag met de loodzware vijfdaagse Tour of the Alps opnieuw een zeer interessante koers op het menu. Een prachtige wedstrijd op Italiaans en Oostenrijks grondgebied waar de beklimmingen zeker niet geschuwd worden, dat vat de Italiaanse rittenkoers een beetje samen. In totaal moeten de renners dit jaar bijna 14.000 hoogtemeters overwinnen, spektakel gegarandeerd dus! Wie voegt er zich bij de indrukwekkende lijst met winnaars? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Tour of the Alps is een wedstrijd die zeer jong klinkt, maar eigenlijk al vrij lang wordt georganiseerd. We moeten teruggaan naar het jaar 1962 om het te hebben over de eerste winnaar, Enzo Moser. De rittenkoers werd toen nog gereden onder de naam Giro del Trentino. Dit is een verwijzing naar de Italiaanse regio waar de koers telkens wordt verreden. Daarnaast passeren de renners ook vaak in Tirol, dat gelegen is in het zuiden van Oostenrijk.

In de beginjaren van de Italiaanse koers vinden we voornamelijk Italianen terug op de erelijst. In de eerste twintig edities won maar liefst vijftien keer een Italiaan. Namen als Francesco Moser, Giuseppe Saronni, Gianni Bugno en Maurizio Fondriest sieren de erelijst in de vroegere jaren. Tussen 1998 en 2009 toonden de Italianen nog eens hun klasse, van die twaalf edities won er maar één keer een niet-Italiaan. Die eer was in 2005 weggelegd voor Julio Alberto Perez Cuapio, een Mexicaanse coureur.

Na vele jaren van Italiaanse dominantie kwam er uiteindelijk wel meer internationalisering in de zware rittenkoers. In de laatste elf edities wonnen maar drie Italianen: wijlen Michele Scarponi, Domenico Pozzovivo en Vincenzo Nibali. Klinkende namen als Cadel Evans, Richie Porte, Geraint Thomas en Thibaut Pinot zien we de laatste jaren terug in de lijst met winnaars. De wedstrijd wordt ook verreden op het 2.Pro-niveau, het niveau net onder dat van de WorldTour.

Dat in de laatste twintig jaar steeds meer bekende namen op de erelijst staan heeft vooral te maken met het feit dat meer en meer renners de Tour of the Alps, de naam die in 2017 werd gegeven aan de koers, zien als een voorbereiding op de Giro d’Italia. In hetzelfde jaar de Tour of the Alps en de Giro winnen is vijf keer in de geschiedenis van het wielrennen gelukt. Het zijn Gianni Bugno (1990), Gilberto Simoni (2003), Damiano Cunego (2004), Michele Scarponi (2011) en Vincenzo Nibali (2013) die daarin konden slagen.

We begonnen dit stukje historie met te schrijven over Italianen, dus we eindigen daar ook mee. De Italiaanse wielerfans zitten namelijk met een kleine honger, voor de laatste Italiaanse winnaar van de Tour of the Alps moeten we namelijk teruggaan naar het jaar 2013, toen Nibali won. Kan dit jaar wel weer een thuisrijder de eindoverwinning naar zich toetrekken?

Laatste tien winnaars Tour of the Alps

2021: Simon Yates

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Pavel Sivakov

2018: Thibaut Pinot

2017: Geraint Thomas

2016: Mikel Landa

2015: Richie Porte

2014: Cadel Evans

2013: Vincenzo Nibali

2012: Domenico Pozzovivo

Vorig jaar

De Tour of the Alps bestond vorig jaar, net zoals de editie van dit jaar, uit vijf etappes. De openingsetappe van de Italiaanse rittenkoers kwam aan in de straten van Innsbruck, waar ook het WK in 2018 werd gereden. Alejandro Valverde werd toen gekroond tot wereldkampioen na een spannende finale. Op de vijfde plaats eindigde een toen nog redelijk jonge Gianni Moscon. De renner van Astana Qazaqstan, die ook zijn woonplaats heeft in de Oostenrijkse stad, nam die ervaring misschien wel mee naar de eerste etappe van de Tour of the Alps vorig jaar. Moscon verraste namelijk met een late uitval in de technische laatste kilometers en versloeg de Noor Idar Andersen van Uno-X in een sprint met twee.

De tweede etappe was meteen een stevige opdracht. Er stonden meerdere zware beklimmingen op het menu en ook de finish was zeer lastig. Het was de Brit Simon Yates die imponeerde met een straffe solo. Op de voorlaatste beklimming van de dag konden Nairo Quintana, Hugh Carthy en Pavel Sivakov het tempo van Yates, die naar de Giro toewerkte, niet volgen. De Britse kopman kwam solo over de top van de Kaunergrat op zo’n twintig kilometer van de streep. Wat volgde was een indrukwekkende solo waarin Yates kon standhouden tegen sterke klimmers – en dalers. Met een voorsprong van 40 seconden op eerste achtervolger Sivakov sloeg hij direct een slag in het algemeen klassement.

Ook de vluchters kwamen aan zet in de Tour of the Alps vorig jaar. In de derde etappe ontstond een sterke kopgroep die uiteindelijk ook moest strijden om de overwinning. Gianni Moscon, de winnaar van de openingsrit, Thibaut Pinot, het BORA-koppel Matteo Fabbro en Felix Großschartner, Michael Storer en Alessandro De Marchi waren de interessantste namen. Na een chaotische finale werd uiteindelijk gesprint tussen Moscon en Großschartner om de overwinning. Het was thuisrijder Moscon die de lakens naar zich toe trok en zo zijn tweede winst boekte in de Tour of the Alps.

We hebben hem nog niet nadrukkelijk benoemd, maar Pello Bilbao was een van de mannen die echt in vorm waren in Italië. De Spanjaard toonde zijn goede benen in meerdere ritten en in de vierde was het dan ook raak. Na alweer een zeer zware etappe reed Bilbao een knappe afdaling waardoor hij een gaatje naar Yates en Aleksandr Vlasov kon dichten. Wat volgde was een prachtige sprint der stervende zwanen waarin de 32-jarige renner uit Guernica uiteindelijk nog de meeste power in de benen had. Ondertussen deed Yates een goede zaak in het klassement, zijn voorsprong bedroeg al 58 seconden op dichtste achtervolger Bilbao.

De Tour of the Alps werd vorig jaar gekleurd door een aantal prominente figuren. Een van die figuren was de Oostenrijker Großschartner. De renner van BORA-hansgrohe zat in de laatste drie etappes telkens mee in de vroege vlucht en werd nipt geklopt door Moscon in de derde etappe. In de slotetappe was het dan toch raak. Großschartner reed weg op een van de lastige beklimmingen en kwam alleen over de streep. In de achtergrond kwam Yates in de favorietengroep over de finish, waardoor hij zijn eindzege kon veiligstellen.

De zege in het algemeen klassement was dus weggelegd voor Yates. De tweede en derde plaats gingen naar Bilbao en Vlasov. Ecuadoriaan Jefferson Alexander Cepeda werd knap vierde.

Eindklassement Tour of the Alps 2021

1. Simon Yates (Team BikeExchange)

2. Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) op 58s

3. Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) op 1m 6s

4. Jefferson Alexander Cepeda (Androni Giocattoli-Sidermec) op 2m 25s

5. Hugh Carthy (EF Education-Nippo) op 2m 37s

Parcours

De vijfdaagse Tour of the Alps is dit jaar goed voor een indrukwekkend aantal hoogtemeters. In totaal zullen de renners bijna 14.000 hoogtemeters moeten overwinnen op Italiaans en Oostenrijks grondgebied. Elke etappe is goed voor meer dan 2000 hoogtemeters, in de tweede etappe zijn dat er zelfs 3200. Een echte lastige aankomst bergop is er echter dit jaar niet, maar het is zeer duidelijk dat we een zeer aantrekkelijke week zullen krijgen. Andiamo!

Maandag 18 april, etappe 1: Cles – Primiero/S. Martino di Castrozza (160,9 km)

De openingsetappe in de Tour of the Alps vertrekt in Cles en bedraagt in totaal 160,9 kilometer. De wegen lopen gedurende de hele dag op en neer, maar vooral tegen het einde van de etappe staan er ‘echte’ beklimmingen op het programma. Het gaat om een beklimming van tweede, de Passo Brocon (15 km aan 4,9%), en derde categorie, de Passo Gobbera (4,2 km aan 5,6%).

De top van deze laatstgenoemde beklimming ligt op zo’n 24 kilometer van de streep. Wat volgt zijn andermaal wegen die zelden vlak zijn. Ook in de laatste kilometers wordt dat stramien gevolgd. Nadat de renners onder de rode vod zijn gedoken moeten ze een technische afdaling afleggen. In het roadbook lezen we: “Een kleine 100 meter van een eerder steile afdaling leidt tot een tweede lastige bocht.” Het is te hopen dat de renners hier heelhuids zullen doorkomen. De laatste 500 meter van de etappe lopen dan weer lichtjes omhoog aan een kleine 3%.

Start: 11.20 uur

Finish: tussen 15.10 en 15.35 uur

Dinsdag 19 april, etappe 2: Primiero/S. Martino di Castrozza – Lana (154,1 km)

Waar de renners gisteren finishten, in Primiero/S. Martino di Castrozza, ligt vandaag dan weer de startplaats. De renners zullen dinsdag fris uit het bed moeten stappen, want de tweede etappe wordt onmiddellijk afgetrapt met een zware beklimming. De renners moeten maar liefst 20,8 kilometer klimmen aan 5,9%, daarmee temmen ze de Passo Rolle. Vervolgens zullen ze na deze lange beklimming wel even op adem kunnen komen, er volgt namelijk een uitgestrekte afdaling van een kleine 60 kilometer, al zijn er af en toe wel nog wat knikjes.

Na deze lange afdaling is het de beurt aan de tweede gecategoriseerde opgave van de dag, de Mendelpass of Passo della Mendola (15,3 km aan 6,5%). Na een afdaling van negen kilometer komen de renners al snel bij de volgende, en tevens ook laatste beklimming van de dag, de Gampenpass of Passo delle Palade. Met 12,9 kilometer aan 4,1% is deze Passo delle Palade vooral lang. Daarna moeten de renners enkel nog afdalen richting de finish in Lana, waar de laatste honderden meters wel weer licht omhoog lopen.

Start: 11.25 uur

Finish: tussen 15.10 uur en 15.35 uur

Woensdag 20 april, etappe 3: Lana – Niederdorf/Villabassa (154,6 km)

In de derde etappe van de Tour of the Alps wordt er door de organisatie nog eens hetzelfde liedje gespeeld. Wegen die de hele dag nooit echt vlak zijn, een paar gecategoriseerde beklimmingen en een finish die lichtjes oploopt. Deze keer is het wel 86 kilometer wachten tot de eerste beklimming van de dag die gecategoriseerd is, de Terento (6,1 km aan 8%). Dankzij stroken die oplopen tot en met 10% zal dit een zware opgave zijn voor de coureurs en die zal zeker en vast in de kleren kruipen.

Nadat de renners de beklimming verteerd hebben na de afdaling, dat hopen we toch, volgt er al snel weer een nieuwe opdracht. De voet van de Furkelpass of Passo Murcia (7,9 km aan 7,6%) ligt nog niet direct na de afdaling, maar de weg loopt wel al direct omhoog. Dit is een loodzware berg die stroken kent van 12%. De top ligt op 23 kilometer van de streep. Na een goede tien kilometer afdalen wordt verder richting de finish in Villabassa gereden, waar de laatste kilometer, zoals eerder geschreven, licht oploopt.

Start: 10.15 uur

Finish: tussen 14.00 en 14.25 uur

Donderdag 21 april, etappe 4: Niederdorf/Villabassa – Kals am Grossglockner (142,4 km)

142,4 kilometer, dat staat op het uitgebreide menu van de renners in de vierde en voorlaatste etappe, waarin het peloton ook op Oostenrijks grondgebied komt. Op het menu van de dag staat met de Kartitscher Sattel (7,3 km aan 5,9%) een perfect voorgerecht. Na deze beklimming van tweede categorie volgt een lange afdaling tot aan de voet van het hoofdgerecht van de vierde etappe, de Gailberg Sattel (6,3 km aan 4,4%). Een hoofdgerecht van derde categorie, dat is best matig hoor ik u denken. Wel, dat heeft alles te maken met het dessert dat nog volgt.

Dat toetje heeft de naam Kals am Grossglockner en is 12,4 kilometer lang. Het gemiddelde stijgingspercentage is 4,3%. Vooral de eerste happen van het dessert zullen zwaar zijn, want in de openingsfase van de berg zijn er stroken die rond de 10% zijn. Voor het eerst een finish op een ‘echte’ berg dus in de Tour of the Alps. Al zijn de laatste kilometers van de Kals am Grossglockner minder zwaar en zullen de wegen vooral, u voelt het komen, lichtjes omhooglopen.

Start: 11.45 uur

Finish: tussen 15.10 en 15.35 uur

Vrijdag 22 april, etappe 5: Lienz – Lienz (114,5 km)

De laatste etappe in de Tour of the Alps is met 114,5 kilometer de kortste van allemaal. Een korte etappe leidt vaak tot spektakel, dat verwachten we zeker wanneer we de etappe van dichtbij bekijken. De renners zullen na vier lastige dagen nog maar eens een zeer zware etappe voorgeschoteld krijgen waarin ze vier beklimmingen zullen moeten overwinnen. Na een dertigtal vlakke kilometers volgt de eerste beklimming van de Bannberg (5,5 km aan 10,2%). Een korte maar vooral ontzettend steile berg. Niet veel daarna volgt met de Oberassling (3,9 km aan 10%) een gelijkaardige beklimming. Dit is een echte verschrikking, de stroken aan het einde lopen op, houdt u vast aan de takken van de bomen, tot en met 18%. Jawel, 18%!

Na wat op en neer rijden keren de renners terug naar de Bannberg (6,8 km aan 6,6%), die ze deze keer langs een andere kant zullen omhoog rijden. Op de top van deze berg zullen de renners 80 kilometer gefietst hebben in de laatste etappe. Hopelijk hebben de coureurs dan nog iets over in de benen, want de Stronach (3,1 km aan 12,4%) zal hun opwachten. Enkel de eerste stroken van deze loodzware korte klim hebben geen stijgingspercentage boven de 10%. Het middelste deel van de Stronach is het zwaarst, daar lopen de wegen op tot 14%.

De top van de Stronach ligt op negen kilometer van de finish in Lienz, waar vandaag ook gestart werd. Daar ligt een finish die perfect is voor een mooie sprint der stervende zwanen. Met nog 600 meter voor de boeg in de Tour of the Alps zal de weg namelijk voor een laatste keer omhoog lopen. Het stijgingspercentage in deze laatste meters van de Italiaanse etappekoers ligt rond de 8%.

Start: 12.15 uur

Finish: tussen 15.00 en 15.25 uur

Favorieten

In de Tour of the Alps gaan er met AG2R Citroën, Astana Qazaqstan Team, Bahrain Victorious, BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, Israel-Premier Tech, INEOS Grenadiers, Movistar en Team DSM tien WorldTeams van start. Verder staan er zeven ProTeams en een continentale ploeg, het Oostenrijkse Tirol KTM Cycling Team, aan het vertrek.

Bahrain Victorious zakt met een sterke ploeg af naar Italië. Met Pello Bilbao en Mikel Landa staan meteen twee grote namen op de deelnemerslijst. Bilbao werd onlangs nog vijfde in de Ronde van het Baskenland en zal in de verschillende afdalingen in de Tour of the Alps zijn capaciteiten als daler kunnen aanspreken. Landa werd daarentegen een tijdje terug sterk derde in Tirreno-Adriatico.

Wie de echte kopman zal zijn van Bahrain Victorious, valt dus af te wachten. Naast kopmannen hebben ze binnen Bahrain Victorious met onder anderen Santiago Buitrago en Hermann Pernsteiner sterke klimmers die de kopmannen kunnen bijstaan. Een echt klimmersblok dus.

Een ander team met meerdere kanshebbers is INEOS Grenadiers. De Britse ploeg komt met Tao Geoghegan Hart met een oud-winnaar van een Grote Ronde aan de start, maar ook Pavel Sivakov en Richie Porte kunnen met de sterkste renners over een berg. Australiër Porte gaf eind vorige maand wel nog op in de Ronde van Valencia. Daarnaast zien we ook Eddie Dunbar en Ben Tulett terug in de selectie van INEOS Grenadiers – de twee toonden hun goede vorm dit seizoen door eerste en tweede te eindigen in de Coppi e Bartali.

Het is dus een beetje vissen naar de absolute kopman binnen de ploeg van manager Dave Brailsford. Maar dankzij zijn vierde plek in het algemeen klassement van Tirreno-Adriatico en zijn rugzak gevuld met kilo’s ervaring, geven we de eerste van de twee sterren binnen INEOS Grenadiers aan Richie Porte. De tweede delen we uit aan Pavel Sivakov, die vorig jaar nog zesde werd in de Tour of the Alps. Bovendien ‘versloeg’ de Fransman zijn ploegmaat Geoghegan Hart in de Ronde van Valencia.

Een uitgesproken kopman vinden we wel terug bij Astana Qazaqstan. Met Miguel Ángel López hebben zij een grote kandidaat voor de eindoverwinning in de gelederen. Ondanks een tegenvallend resultaat in de Tirreno-Adriatico, López werd slechts 21ste, rekenen we hem wel bij de kanshebbers voor de eindoverwinning. De Colombiaan voelt zich thuis op de steile beklimmingen, en die vinden we meermaals terug in de Tour of the Alps.

Een Nederlandse favoriet in de Tour of the Alps is er met Wilco Kelderman. De renner van BORA-hansgrohe krijgt een sterke ploeg met zich mee. Lennard Kämna is een goede klimmer en Matteo Fabbro bewees vorig jaar nog in de Tour of the Alps dat hij dit soort parcoursen zeker aankan. Daarnaast is het binnen de Duitse ploeg ook uitkijken naar de jonge Belg Cian Uijtdebroeks. De enthousiaste 19-jarige moet wel afrekenen met een zeer sterk deelnemersveld. Terug naar de kopman van BORA-hansgrohe. Kelderman reed dit jaar nog niet zeer overtuigend rond, in Tirreno-Adriatico werd hij negentiende.

Thymen Arensman is ook een van de renners waar we naar uitkijken in de Tour of the Alps. De 22-jarige uit Deil verraste enigszins door zesde te eindigen in Tirreno-Adriatico. Arensman reed zeer constant rond in Italië en ‘klopte’ in het algemeen klassement dan ook ploegmaat Romain Bardet, die zichzelf opofferde voor de Nederlander. In de UAE Tour was het dan weer andersom, Bardet eindigde toen voor Arensman in het eindklassement. Het valt af te wachten wat Team DSM in de Tour of the Alps in gedachten heeft qua rolverdeling voor de loodzware vijfdaagse.

Een andere sterke en interessante selectie is die van Groupama-FDJ. Kopman van de ploeg zal naar alle waarschijnlijkheid Thibaut Pinot zijn, maar de Fransman krijgt met Michael Storer en Attila Valter twee zeer sterke renners met zich mee. Storer is bezig aan zijn eerste jaar bij de Franse ploeg en kon daarin nog geen fantastische resultaten voorleggen. Valter eindigde dit jaar wel al op een mooie vierde plaats in de Strade Bianche en de Hongaar strandde op de tweede plek in de slotrit van de Ronde van Catalonië. In het algemeen klassement van die ronde kwam Valter evenwel niet aan te pas.

Hugh Carthy en Esteban Chaves zijn twee renners die bij EF Education-EasyPost samen de selectie aanvoeren. Beide mannen konden dit seizoen nog niet overtuigen, maar hebben in het verleden wel bewezen een mooi algemeen klassement te kunnen rijden. De Brit werd vorig jaar nog achtste in de Giro, de Colombiaan stond in 2016 zowel in de Giro als in de Vuelta op het podium. Onze ster delen we desondanks uit aan Carthy, de 27-jarige renner werd vorig jaar nog vijfde in de Tour of the Alps en krijgt daarom net dat streepje meer.

Vorig jaar ging de vierde plaats in de Tour of the Alps naar Jefferson Alexander Cepeda, de Ecuadoriaan van Drone Hopper-Androni Giocattoli. De 23-jarige renner won dankzij die prestatie ook het klassement voor de beste jongere in de Italiaanse rittenkoers. Cepeda reed vlak voor de Tour of the Alps nog naar een tweede plaats in de Ronde van Sicilië, we zetten zijn naam alvast bij het lijstje met kanshebbers. Datzelfde doen we met Filippo Zana, de leeftijdsgenoot van Cepeda koerst in het tenue Bardiani-CSF-Faizanè. Zana werd vorig jaar nog derde in de Tour de l’Avenir en reed dit jaar al enkele mooie ereplaatsen bij elkaar.

Bij AG2R Citroën zien we ook meerdere renners die een sterke prestatie kunnen neerzetten in de Tour of the Alps. We vinden met Geoffrey Bouchard en Felix Gall twee renners terug in de selectie die voor een mooi algemeen klassement zouden kunnen gaan. Onze aandacht gaat dan het meest uit naar Oostenrijker Gall, die onlangs nog twaalfde werd in de Ronde van het Baskenland. Maar ook Bouchard kan zeker knappe dingen laten zien – de Fransman bewees vorig jaar nog een grote hoeveelheid aan hoogtemeters aan te kunnen door het bergklassement te winnen in de Vuelta. In die Ronde van Spanje liet ook Clément Champoussin zich zien, de 23-jarige renner uit Nice werd zestiende in het algemeen klassement.

Daarnaast staan nog een heleboel interessante outsiders aan de start. Antonio Pedrero en Einer Augusto Rubio (beide Movistar), Alessandro De Marchi en James Piccoli (beide Israel-Premier Tech), Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), Torstein Træen (Uno-X), Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi), Hermann Pernsteiner (Bahrain Victorious), Jaakko Hänninen (AG2R Citroën) en Merhawi Kudus (EF Education-EasyPost). Uit een soort respect benoemen we ook Chris Froome (Israel-Premier Tech). De Brit die de drie Grote Rondes won, komt voor de tweede keer in actie dit seizoen. We verwachten dan ook niet veel van hem.

Bovenstaand deel met de favorieten kan in aanloop naar de Tour of the Alps worden voorzien van updates, omdat er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden op de startlijst.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mikel Landa

*** Richie Porte, Miguel Angel López

** Pello Bilbao, Pavel Sivakov, Thibaut Pinot

* Romain Bardet, Hugh Carthy, Thymen Arensman, Wilco Kelderman

Weer en TV

Er worden gunstige temperaturen verwacht voor de renners in de Tour of the Alps. Gedurende de hele week worden er temperaturen voorspeld die schommelen tussen de 10 en 15 graden Celsius. Bovendien zal het in principe niet regenen, ook de wind zal normaliter geen rol spelen.

De Tour of the Alps is iedere dag rechtstreeks te zien na het middaguur op Eurosport 1 en via de Eurosport Player. Kijk voor de actuele uitzendtijden in ons tv-overzicht. Daarnaast komt WielerFlits elke dag met een Volg Hier, waar je de koers kunt bespreken!