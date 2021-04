Gianni Moscon wint openingsrit Tour of the Alps na late aanval

Gianni Moscon heeft de openingsetappe van de Tour of the Alps gewonnen. De Italiaan van INEOS Grenadiers was na een etappe van 140 kilometer de beste in de straten van Innsbruck, op de plek waar Alejandro Valverde en Annemiek van Vleuten in 2018 wereldkampioen werden. Moscon, die na een late aanval Idar Andersen (Uno-X) versloeg, is tevens de eerste leider in het klassement.

De Marchi in de ontsnapping

Drie renners kleurden de vlucht van de dag. Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) was de enige WorldTour-renner van voren en tevens de aanstichter van de aanval. Hij kreeg Máron Dina (EOLO-Kometa) en Felix Engelhardt (Tirol-KTM) met zich mee. Zij kregen ongeveer vijf minuten voorsprong van het peloton, waar Astana-Premier Tech de achtervolging leidde.

Na ruim vijftig kilometer bereikte de koers de top van de Brennerpas, een van de bekendere cols in de Tiroler Alpen. Door de hoogte en de lage temperatuur sneeuwde het lichtjes, maar dat weerhield De Marchi er niet van om de bergpunten te pakken bovenop de Brennerpas. In de afzink richting Innsbruck haalde Astana-Premier Tech een flinke hap van de voorsprong af.

Solo De Marchi

Met een voorsprong van anderhalve minuut begonnen de koplopers aan een lokale omloop van ongeveer 17 kilometer rond Innsbruck, die twee keer afgelegd diende te worden. In dat rondje lag ook de Axams-klim van derde categorie. De Marchi wist er eerst Engelhardt en later Dina te lossen. De ervaren Italiaan hield bovendien zijn voorsprong van anderhalve minuut vast, al verdween die snel aan de voet van de tweede keer Axams op 21 kilometer van de meet.

Daar plaatste Karel Vacek de eerste aanval, gevolgd door een demarrage van Hugh Carthy. Die versnelling richtte weinig uit, evenals speldenprikken die daarop volgden. Op negentien kilometer voor de finish werd De Marchi gegrepen door Sergio Martín en Atilla Valter, al bleven de verschillen klein. Op de top van Axams was het uitgedunde peloton weer op een lang lint getrokken.

Bilbao sluipt weg in afdaling

Bij afwezigheid van topsprinters probeerden meerdere teams het op de aanval te spelen in de finale. In de afdaling naar Innsbruck-stad wisten Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Matthias Skjelmose (Trek-Segafredo), Santiago Umba (Androni Giocattoli-Sidermec) en Daniel Savini (Bardiani-CSF-Faizanè) weg te rijden uit het peloton. Daar durfde geen enkele ploeg het initiatief te nemen, waardoor de koplopers bijna twintig seconden cadeau kregen.

Dat was het teken voor AG2R Citroën, INEOS Grenadiers en Caja Rural-Seguros RGA om toch wat organisatie in de chaos te brengen. De vier vluchters werden daardoor op een oplopende strook, ruim drie kilometer voor de aankomst, teruggepakt. Gianni Moscon gebruikte dat moment om een snedige demarrage te plaatsen.

Moscon wint na late demarrage

In de technische finale door het centrum van Innsbruck, de woonplaats van Moscon, sloeg de Italiaan van INEOS Grenadiers snel een gaatje van zes seconden. Solo naar de finish ging hij niet, want het was de jonge Noor Idar Andersen van Uno-X die onder de vod wist aan te sluiten. In de sprint-à-deux was het vervolgens Moscon die de snelste was, voor een moegestreden Andersen. Het sprintende peloton volgde op een seconde, aangevoerd door Alexandr Riabushenko (UAE Emirates).