Gianni Moscon boekt tweede etappezege in Tour of the Alps

Gianni Moscon heeft zijn tweede etappezege gepakt in de Tour of the Alps. In Naturns versloeg hij Felix Großschartner met wie hij deel uitmaakte van de lange vlucht. Daarachter eindigde Michael Storer derde. Simon Yates behield de groene leiderstrui.

Na een hele dag in Oostenrijk trok de Tour of the Alps in de derde etappe weer de grens met Italië over. Vanuit de start liep de weg vrijwel meteen omhoog naar de Piller Sattel-pas, die de renners naar 1559 meter hoogte bracht. Vanaf de tussensprint na 54 kilometer werd het parcours almaar moeilijker met de beklimmingen van de Reschenpas en de Frinig. Daarna volgde een technische afdaling naar de voet van de Tarres. Deze 3,4 kilometer lange klim met enkele steile stroken bood mogelijkheden voor aanvallers. Uno-X was er niet meer bij; de ploeg van Tobias Johannessen, de nummer vijftien in het klassement, had te maken met een positief coronageval in het team.

Zonder Uno-X wordt de etappe op gang gebracht

Met Simon Yates als de nieuwe leider werd de etappe even voor tienen op gang gebracht. Vanuit de start probeerden verschillende renners meteen weg te rijden, waarbij ook Chris Froome zich liet zien. Vervolgens ontstond op de Piller Sattel de vlucht van de dag, met daarbij Gianni Moscon, de winnaar van de openingsrit, Thibaut Pinot, Antonio Nibali, Harold Tejada, het BORA-koppel Matteo Fabbro en Felix Großschartner, Tejay van Garderen, Alessandro De Marchi, Hermann Pernsteiner, AG2R-renners François Bidard en Tony Gallopin, Michael Storer en een duo van EOLO-Kometa, Edward Ravasi en Mark Christian.

Terwijl Pinot door een lekke band wegviel vooraan, wist Luis León Sánchez zijn wagonnetje nog aan te haken. Ook Reuben Thompson kon aansluiten. De voorsprong van de kopgroep bleef lange tijd rond de twee minuten schommelen. Op de Frinig moesten meerdere renners lossen uit de vroege vlucht, waarna met Moscon, Nibali, Sánchez, Fabbro, Großschartner, Van Garderen, De Marchi, Pernsteiner, Bidard en Storer de sterkste mannen vooraan overbleven. In het peloton bepaalden de ploeggenoten van Simon Yates bij Team BikeExchange en Bardiani-CSF-Faizanè intussen het tempo.

Pavel Sivakov valt

In aanloop naar de Tarres kwam Pavel Sivakov, de nummer twee in de stand, ten val. Even reed de Rus renner op achterstand, maar met de nodige hulp kon hij in het peloton terugkeren. Met nog twintig kilometer te gaan begon de kopgroep aan de laatste klim. Pernsteiner opende in de vlucht de debatten, maar Moscon kon antwoorden. De Italiaan reed dan weg bij de Oostenrijker en kreeg Storer en de BORA-tandem Fabbro en Großschartner mee in het wiel. Vanuit het peloton versnelde Pello Bilbao, tiende in het klassement, en hij sloot aan bij de geloste vroege vluchters Nibali, Sánchez, De Marchi, Pernsteiner en Bidard.

Met Bilbao erbij kwamen de achtervolgers steeds wat dichter bij de kopgroep. Op tien kilometer van de streep bedroeg het verschil een halve minuut, vijf kilometer verder hadden de zes de vier op kop al in het vizier. Toch zouden Moscon, Fabbro, Großscharnter en Storer om de zege gaan strijden. Moscon en Großschartner beschikten in de bochtige straten van Naturns over de snelste benen, waarbij de Italiaan de Oostenrijker net voorbleef en zijn tweede etappezege boekte. Storer werd derde, voor Fabbro.

In het algemeen klassement bleef Yates aan de leiding. De Brit verdedigt een voorsprong van 45 seconden op Sivakov, die tweede staat. Wel maakte Bilbao dankzij zijn move in de slotfase een mooie sprong. De Spanjaard staat nu derde op 1:04 minuut.