Grossschartner wint slotrit Tour of the Alps, eindzege Yates

Driemaal is scheepsrecht, luidt het gezegde en dat gaat in de Tour of the Alps zeker op voor Felix Großschartner. De Oostenrijker was vandaag in de slotetappe voor de derde dag op rij mee in de vroege vlucht en wist deze keer wèl de dagzege binnen te slepen. In Riva del Garda kwam hij solo over de streep. Simon Yates wist op de laatste dag zijn eindoverwinning veilig te stellen.

Aan de oevers van het Idromeer, in de vallei van de rivier de Chiese, werd even na twaalf de korte slotetappe van de Tour of the Alps op gang gebracht. De renners stond nogal wat te wachten. Na een vrij vlakke beginfase van twintig kilometer ging het namelijk op-en-neer met achtereenvolgens de Selle Giudicarie, de Passo Duron en de Passo del Ballino. De rit eindigde met twee plaatselijke ronden van elk 22,2 kilometer rond aankomstplaats Riva del Garda, aan het Gardameer. Op deze omloop was de achtenhalf kilometer lange beklimming naar Lago di Tenno de scherprechter. Wist Simon Yates daar zijn groene leiderstrui veilig te stellen?

Omvangrijke kopgroep

Op de Selle Giudicarie, de eerste klim, kwam de vlucht van de dag in stappen tot stand. Vadim Pronskiy, Felix Großschartner, Tejay van Garderen, Alessandro De Marchi, Dan Martin, Tony Gallopin, Nicolas Roche en Michael Storer sloegen de handen ineen en ook Thibaut Pinot en Matteo Fabbro haakten hun wagonnetje aan. Wat later sloten Iván Ramiro Sosa, Nick Schultz, Hermann Pernsteiner en Julen Amezqueta en ook François Bidard en Georg Steinhauser vooraan aan. Zowel BORA-hansgrohe, met Fabbro en Großschartner, Israel Start-Up Nation (De Marchi en Martin) als AG2R Citroën (Bidard en Gallopin) had zo twee man in de spits van de koers.

Schultz, ploeggenoot van leider Yates bij BikeExchange, was de best geklasseerde renner in de kopgroep, op de tiende plaats. Met Fabbro (dertiende) en Martin (veertiende) zaten nog twee renners uit de top-15 mee en de voorsprong van de vluchters werd nooit groter dan drie minuten. Na de Passo Doron, de tweede klim, begon het verschil al terug te lopen en rond halfkoers reed de kopgroep nog maar anderhalve minuut vooruit. Op de Lago di Tenno, op de eerste plaatselijke ronde, viel de kopgroep uit elkaar en bleken Pinot, Großschartner, De Marchi, Gallopin, Roche, Amezqueta en Steinhauser het sterkst vooraan.

Großschartner doet gooi naar etappewinst

Op de tweede beklimming van de Lago di Tenno versnelde Großschartner uit de kopgroep. De Oostenrijker moest woensdag nog nipt de dagzege aan Gianni Moscon laten, en een dag later was hij weer mee in de ontsnapping. En vandaag maakte de klimmer van BORA-hansgrohe weer indruk. Het peloton met daarin de ploeggenoten van Yates voorop, werd in op de Lago di Tenno opgeschrikt door een val waarbij Harold Tejada en Fabio Felline waren betrokken. Hun kopman Aleksandr Vlasov, derde in het klassement, kon overeind blijven en zijn plek in de favorietengroep vasthouden.

BikeExchange had in de favorietengroep alles onder controle, ook toen Nairo Quintana en Ruben Guerreiro vlak onder de top van de klim probeerden weg te rijden. Großschartner wist op de klim zijn voorsprong vast te houden en begon met een marge van een minuut aan de afdaling naar Riva del Garda. Alessandro De Marchi en Nicolas Roche gingen nog in de tegenaanval, maar de renner uit Wels was niet meer bij te halen en na 120,9 kilometer kon hij het zegegebaar maken. Simon Yates kwam in de favorietengroep over de streep en verzekerde zich van de eindwinst. Zo slaagde de Brit met verve voor zijn generale repetitie voor de Giro d’Italia.