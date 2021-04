Simon Yates grijpt de macht in de Tour of the Alps

Simon Yates heeft in de tweede etappe van de Tour of the Alps de macht gegrepen. De Britse kopman van BikeExchange, in opbouw naar de Giro, won de 121 kilometer lange bergrit naar Feichten im Kaunertal na een lange solo en neemt zo de leiderstrui over van Gianni Moscon. Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) wist als tweede te eindigen.

Kopgroep van zes

Een vroege vluchtpoging met onder meer Lars van den Berg daarbij wist niet weg te geraken in de straten van Innsbruck. Even later kreeg een zestal wel een vrijgeleide: Reuben Thompson (Groupama-FDJ), Mathias Vacek (Gazprom-Rusvelo), Davide Bais (EOLO-Kometa), Morgen Hulgaard (Uno-X), Felix Engelhardt (Tirol-KTM) en Reinardt Janse van Rensburg (Qhubeka ASSOS).

INEOS Grenadiers leidde de achtervolging in het peloton in dienst van klassementsleider Gianni Moscon. Op de eerste echte klim van de dag, de Gachenblick, haalde het peloton de eerste vluchter al bij. Janse van Rensburg moest namelijk zijn vijf medevluchters laten gaan op de col van tweede categorie. Het verschil tussen de kopgroep en het peloton was op de top van de Gachenblick ongeveer twee en een halve minuut. Thompson won er de bergsprint en wist in de afdaling weg te rijden met Bais.

Quintana opent de debatten, Yates de sterkste

Op 29 kilometer van de finish lag de voet van de Kaunergrat-beklimming. Daar trok Arkéa-Samsic het tempo de hoogte in voor kopman Nairo Quintana, waardoor de vluchtpoging van de Nieuw-Zeelander en de Italiaan ten einde was. Niet lang daarna opende Quintana zelf de finale, waarmee hij de favorietengroep uit elkaar reed. INEOS Grenadiers probeerde op zijn beurt het overtal met Pavel Sivakov en Daniel Martínez uit te spelen, maar Simon Yates herstelde de orde.

De Britse kopman van BikeExchange versnelde daarna zelf en kreeg alleen Quintana, Sivakov en Hugh Carthy met zich mee. Daarvan moesten Quintana en Carthy afhaken op twee kilometer van de top, omdat het tempo van Yates te hoog lag. Ook Sivakov brak vervolgens, waarna de Rus terugzakte in het groepje met Carthy en Quintana. De drie kwamen op een halve minuut van Yates over de top van de Kaunergrat, maar verloren in de afdaling nog meer tijd.

Yates houdt Sivakov ruim achter zich

Aan de voet van de slotklim naar Feichten im Kaunertal (niet gecategoriseerd maar wel flink oplopend) was het verschil 50 seconden en sloot een andere favorietengroep aan bij het drietal Sivakov, Carthy en Quintana. De samenwerking was niet ideaal, omdat meermaals gedemarreerd werd. Toch wisten Sivakov, Jai Hindley, Aleksandr Vlasov, Jefferson Cepeda en Daniel Martin een gat te slaan. Yates behield echter een knappe voorsprong van ruim 40 seconden op dat achtervolgende groepje, waarin Sivakov zich de beste toonde.

Met een overtuigende voorsprong kwam Yates over de eindstreep, op ongeveer veertig seconden gevolgd door Sivakov, die in de Tour of the Alps zijn titel uit 2019 verdedigt. Het groepje van Martin, Vlasov en Cepeda volgde op een minuut, terwijl Hindley en Carthy vijftien seconden daarna over de finish kwamen.

In het klassement heeft Yates nu een voorgift van 45 seconden op Sivakov en 1.04 minuut op Martin. Woensdag gaat de Tour of the Alps verder met een bergrit van Imst naar Naturns, maar de finale is iets eenvoudiger dan die van vandaag.