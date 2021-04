Bilbao triomfeert in bergrit Tour of the Alps, Yates doet opnieuw goede zaken

Pello Bilbao heeft de voorlaatste etappe van de Tour of the Alps, met aankomst in Pieve di Bono, op zijn naam geschreven. De renner van Bahrain Victorious wist na een spannende finale Aleksandr Vlasov en Simon Yates voor te blijven. Yates deed uitstekende zaken en is nog steviger leider.

Na de tweede etappezege van Gianni Moscon ging de Tour of the Alps verder met, hoe kan het ook anders, een lastige bergrit. Simon Yates moest in een 168,6 kilometer lange etappe, over de Passo Castrin (24,5 km aan 5,6%), Passo Campo (14,9 km aan 6,2%) en de klim naar Boniprati (10 km aan 6,8%), zijn leiderstrui verdedigen. De etappe voerde na de Boniprati-klim richting het Italiaanse Valle del Chiese, waar de aankomst lag na een afdaling.

Froome kiest voor de vroege vlucht

De vierde en voorlaatste etappe werd na tienen op gang gebracht. Vanuit de start probeerden verschillende renners weg te rijden en opnieuw bleek Chris Froome bijzonder aanvalslustig. De Brit van Israel Start-Up Nation slaagde er woensdag niet in om de vlucht van de dag te halen, maar de viervoudig Tourwinnaar zat nu wél mee. Froome was een van de aanstichters van een kopgroep van negen, zeer sterke, aanvallers.

Met Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segafredo), Luis León Sánchez (Astana-Premier Tech), Felix Großschartner (BORA-hansgrohe), Hermann Pernsteiner (Bahrain Victorious), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), Nicolas Roche (Team DSM), Attila Valter (Groupama-FDJ) en Márton Dina (EOLO-Kometa) wist Froome weg te rijden op de flanken van de Passo Castrin. Het verschil met het peloton liep al snel op tot goed drie minuten.

Op naar de klim van Boniprati

Vooraan was Großschartner, achttiende op 2:26 van leider Yates, de best geplaatste renner. Heel even mocht de Oostenrijker zich virtueel leider noemen, maar Team BikeExchange wist al snel wat van de voorsprong af te knabbelen. Op de Passo Campo, de eerste beklimming die meetelde voor het bergklassement, deed de Hongaar Dina goede zaken door als eerste boven te komen voor Froome en Großschartner.

De groep der favorieten rondde twee minuten later de top van de klim en vanaf dat moment was het nog goed zeventig kilometer tot de finish. In de relatief vlakke kilometers naar de klim van Boniprati werd het verschil teruggebracht tot een minuut en dus had Yates weinig meer te vrezen van Großschartner en co. De vroege vluchters werden nog voor de slotklim opgeslokt en dus was het woord aan de beste klimmers in deze Tour of the Alps.

Carthy gooit de knuppel in het hoenderhok

Nairo Quintana liet, net als in de etappe naar Feichten im Kaunertal, zijn ploeggenoten het tempo bepalen. Winner Anacona wist in de eerste kilometers van de Boniprati de groep der favorieten stevig uit te dunnen, maar vervolgens was het aan de mannen van INEOS Grenadiers om de koers in handen te nemen. De zwarthemden wisten in dienst van Pavel Sivakov nog wat verder te schiften, al was het nog altijd wachten op een serieuze aanval.

Met nog meer dan vier kilometer te klimmen besloot Hugh Carthy aan de boom te schudden en zijn versnelling bleek de doodsteek voor… Sivakov. De nummer twee van het klassement en de naaste belager van Yates ontplofte volledig en moest zijn concurrenten laten gaan. Intussen reed Yates het laatste gaatje dicht naar Carthy, met in zijn wiel renners als Nairo Quintana, Pello Bilbao, Daniel Martin, Jai Hindley en Aleksandr Vlasov.

Yates en Vlasov maken het verschil

Die laatste was de volgende renner die iets probeerde op de steile flanken van de Boniprati, maar de Rus werd al snel voorbijgereden door een opnieuw ijzersterke Yates en de immer knokkende Martin. Deze drie renners bleken bergop over de beste benen te beschikken, op korte afstand gevolgd door Carthy en Bilbao en nog wat verder een spartelende Hindley, Jefferson Cepeda en Quintana. Yates en Vlasov wisten inmiddels Martin op achterstand te zetten.

In de vlakke slotkilometers naar de top van de Boniprati wisten Yates en Vlasov elkaar te vinden en dus begonnen de Brit en Rus met een beperkte voorsprong (zo’n tien seconden) op Martin en de opkomende Bilbao aan de zes kilometer lange afzink richting finishplaats Pieve di Bono. In deze razendsnelle en bij momenten gevaarlijke afdaling ging Martin op een knullige manier onderuit, in een poging om de betere daler Bilbao bij te benen.

Bilbao wint na ijzersterke afdaling en nipte sprint

De Ier zat al snel weer op de fiets, maar verloor wel kostbare seconden in de strijd om het klassement. Daalspecialist Bilbao bleef ondertussen de limiet opzoeken en wist zo in een rotvaart het laatste gaatje op koplopers Yates en Vlasov te dichten. De Bask besloot niet te aarzelen en nam meteen de kop en wist zo zijn twee concurrenten onder druk te zetten, maar Yates en Vlasov wisten net voor de eindsprint hun wagonnetje aan te haken.

In een sprint der stervende zwanen wist Bilbao het uiteindelijk te halen voor Vlasov en Yates, al was zijn sprint er zeker niet een uit het boekje. Yates doet wel uitstekende zaken in de strijd om de eindzege en moet nog een etappe overleven om te worden gekroond tot eindwinnaar van de Tour of the Alps. Nairo Quintana kwam vandaag als vierde over de streep, voor Cepeda en Carthy.