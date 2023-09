zaterdag 2 september 2023 om 20:34

Voorbeschouwing: Simac Ladies Tour 2023 — Afscheidswedstrijd Van Vleuten

De belangrijkste meerdaagse Nederlandse etappekoers voor koersende vrouwen is de Simac Ladies Tour. Sinds 1998 staat de koers op de kalender, en op de erelijst staan zeer veel grote wielrensters. De kans is groot dat er dit jaar weer een aansprekende naam op het palmares mag worden bijgeschreven. Dit jaar heeft de koers nog iets extra’s, want Annemiek van Vleuten heeft deze meerdaagse uitverkoren als afscheidskoers.

Historie

De Holland Ladies Tour heeft een rijk verleden, dat begint in 1998. Zeker in ‘het vrouwenwielrennen’ ben je dan een koers met gigantische historie. Niet lang voordat de WK wielrennen in Valkenburg werden georganiseerd, werd er in en om Ter Aar gestreden om de eerste leiderstrui. Die ging na 4,6 kilometer vlammen tegen de klok naar Leontien van Moorsel. Een gedroomde opener voor de organisatie, maar de eerste eindzege zou naar Elsbeth van Rooy-Vink gaan.

Overigens zeggen we nu wel dat het in 1998 de allereerste keer was dat er een Ronde van Nederland voor vrouwen werd georganiseerd, maar dit klopt toch niet helemaal. Want er is in 1985 al een dergelijke koers verreden. Etappes van toen? Proloog Leiden (2,2 km, winnares Gonnie van Koert) — Leiden-Lisse (65,4 km, Monique de Bruin) — Lisse-Hilversum (77 km, Connie Meijer) — Hilversum-Dronten (81 km, Petra Groen) — Tijdrit Dronten (12 km, Petra de Bruin), Dronten-Heerenveen (82 km, Heleen Hage) — Heerenveen-Heerenveen (79 km, Rita Timpers).

Eindwinnares Petra de Bruin vond het een hele prestatie, zo lezen we uit verslagen uit die tijd. “Het kostte mij allemaal erg veel inspanning, meer nog als in de Tour de France, want daar waren het de bergen die ons de nek braken, hier was het de wind, zeg maar storm, die ons dwars zat Vandaar dat ik durf te stellen, deze Vrouwenronde was net zo zwaar als de Tour de France.” Organisatorisch schortte er overigens nog wel het een en ander aan de wedstrijd, en dan drukken we het voorzichtig uit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het destijds bij een jaar koersen bleef.

Ook na de edities van 1985 en 1998 kleurt de erelijst van de ronde vooral rood-wit-blauw, met dank aan Van Moorsel, Mirjam Melchers, Debby Mansveld, Ellen van Dijk, Chantal van den Broek-Blaak, Annemiek van Vleuten en uiteraard Marianne Vos. Met vier achtereenvolgende (!) eindoverwinningen is zij de absolute recordhoudster. Het lijkt er niet op dat dit snel geëvenaard danwel overtroffen gaat worden. Gelukkig is het op de erelijst niet alleen maar Nederland wat de klok slaat. Zo zien we ook gerenommeerde namen als Petra Rossner, Susanne Ljungskog, Kristin Armstrong en Lisa Brennauer op de erelijst terug. Je zou voor minder tekenen.

Meerdaagse wielerwedstrijden organiseren in Nederland is nog niet zo makkelijk, maar de organisatie bokst het telkens toch maar weer mooi voor elkaar, ondanks dat er weleens donderwolken hangen boven de koers. Een geluk dat een keer aan bedrijven (een fietsenboer, een bouwmarkt, een kappersketen, een machineverhuurbedrijf en nu een IT-bedrijf). Het is te hopen dat de wedstrijd tot in de lengte der dagen georganiseerd kan blijven worden, want het is een vaste waarde op de vrouwenkalender met steeds enkele zeer onderhoudende koersdagen.

Ook WK-deelneemsters zullen hopen dat de Holland Ladies Tour doorgang kan blijven vinden. De koers vormt immers al jaren een ideale voorbereidingswedstrijd op de wereldkampioenschappen. Zeer vaak staat een toekomstige draagster van de regenboogtrui namelijk aan de start van de meerdaagse. Nu is het WK al achter de rug, dus dit jaar gaat die vlieger niet op, maar gelukkig hebben we het EK wielrennen nog in het verschiet. Daarnaast is de Holland Ladies Tour overigens van zichzelf prestigieus genoeg om even een paar dagen hard voor te trappen…

Laatste tien winnaressen Holland Ladies Tour

2022: Lorena Wiebes

2021: Chantal van den Broek-Blaak

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Christine Majerus

2018: Annemiek van Vleuten

2017: Annemiek van Vleuten

2016: Chantal Blaak

2015: Lisa Brennauer

2014: Evelyn Stevens

2013: Ellen van Dijk

2012: Marianne Vos

Laatste editie

Met een onvervalste waaierrit, een tijdrit, een onvervalste Limburg-rit en een paar typische sprintritten was er voor ieder wat wils in de Simac Ladies Tour van 2022. Goed, de klimsters kwamen niet echt aan hun trekken, maar dat is Nederland…

Het begon heel succesvol voor Lorena Wiebes. Op de openingsdag, toen het peloton in en om Lelystad in stukken en brokken uiteen viel, sloeg ze genadeloos toe en dat deed ze een dag later opnieuw in de straten van Ede. Weer een dag erna was het de beurt aan Charlotte Kool om te winnen na een slim manoeuvre van… Lorena Wiebes. In de klassieke Limburg-etappe was het weliswaar Riejanne Markus die een mooie aanval bekroond zag worden met de dagzege, maar Wiebes bleef maar leiden.

Watersley en omgeving, waar de ronde ook al enkele jaren op bezoek komt, ontving de rensters op de voorlaatste dag voor de chronoproef. Het was een onvervalst circusnummer, niet ongunstig voor de Mijdrechtse. Ze moest 21 seconden toegeven op dagwinnares Audrey Cordon-Ragot, maar dat was voldoende om de leiderstrui te behouden. Daarmee hield ze zes seconden over op de Française, Mischa Bredewold won op spectaculaire wijze de slotrit in Arnhem, maar dat de eindzege naar Lorena zou gaan was nogal Wiebes.

Eindklassement Simac Ladies Tour 2022

1. Lorena Wiebes (Team DSM)

2. Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) op 10s

3. Karlijn Swinkels (Jumbo-Visma) op 40s

4. Riejanne Markus (Jumbo-Visma) op 44s

5. Ruby Roseman-Gannon (BikeExchange-Jayco) op 52s

Parcours

Zoals gezegd staat de ronde in het teken van het afscheid van Annemiek van Vleuten. Als we van haar de persoon met de grootste achtertuin van Nederland maken, kunnen we zeggen dat de Simac Ladies Tour zowel in haar achtertuin begint als eindigt. Want de ronde begint in Ede, terwijl Arnhem de stad is waar net als de voorbije jaren de wedstrijd eindigt. Daartussenin liggen trouwens ook genoeg interessante ritten. Denk maar aan een mogelijk waaierfestijn en een rit door Limburg. De Simac Ladies Tour is dit jaar goed voor liefst 580,2 kilometer koers door Nederland en België. België? Dit was toch een etappekoers door Nederland? Jazeker, maar Leuven ontvangt de rensters voor de individuele tijdrit in de ronde.

Dinsdag 5 september, proloog: Ede – Ede (2,4 km)

Net als in 2021, mag Ede de proloog organiseren. Destijds was het Marianne Vos die zegevierde, dit jaar zal er er niet bij zijn door haar blessure. Het parcours is overigens wel gelijkaardig, want twee jaar geleden werden de rensters ook losgelaten vanaf de Markt, alvorens richting de oplopende finishstraat van het Nederlands Kampioenschap van 2019 te trekken. Daar was het destijds Lorena Wiebes die met een machtige sprint haar immense talent toonde.

De proloog is voorbij voor je er erg in hebt. Maar tijdens die korte inspanning moet daadwerkelijk alles kloppen om te kunnen winnen. Het is niet alleen zaak om hard te trappen en vooral steeds hard te accelereren, maar er liggen ook diverse obstakels onderweg. En dan moet je niet alleen denken aan enkele listige bochtjes, maar ook aan putdeksels, inritblokken en dat soort zaken. De inspanning van goed drie minuten zal niet voor grote verschillen zorgen, maar het zijn juist die allerkleinste details die het verschillen kunnen maken.

Start eerste renster: 14.00 uur

Finish laatste renster: rond 16.15

Woensdag 6 september, etappe 1: Gennep – Gennep (139,6 km)

Gennep is sinds 2014 vaste prik in het etappeschema. Meestal is de stad in het noorden van Limburg start- en finishplaats, dat is ook dit jaar het geval. Het parcours zal rensters die de Simac Ladies Tour al eerder hebben gereden ook bekend voorkomen, want de parcoursbouwers hebben niet een heel nieuw rondje uitgetekend. Dat houdt in dat de rensters twee keer een soort acht af moeten leggen, te beginnen met een lus ten zuiden van Gennep — om en door de prachtige Maasduinen — om vervolgens een kortstondige ‘heuvelzone’ op te zoeken.

Heuvelzone staat tussen haakjes, en met reden. De Groesbeekseweg, bij het buitenrijden van Mook in het uiterste noorden van Limburg, is goed voor een goede 1400 meter aan stijgend asfalt, maximaal aan een procentje of acht. Een lelijk klimmetje voor ongetrainden, maar geen punt voor de doorgewinterde WorldTour-prof. Bovenop liggen de eerste bergpunten van de ronde. Daarna wachten ook nog Klein Amerika en de Sint Jansberg, maar voor de rensters mag dit eveneens geen enkel probleem vormen. Zeker omdat de klimmetjes slechts twee keer worden afgewerkt.

Daarom is de kans ook erg groot dat we uiteindelijk in Gennep een massasprint gaan krijgen op de Nijmeegseweg. Eerdere winnaressen? Kelly Druyts (2014), Lisa Brennauer (2015 en 2017), Amalie Dideriksen (2018) en Lorena Wiebes (2019), Marlen Reusser (2021, tijdrit) en Charlotte Kool (2022).

Start: 12.30 uur

Finish: rond 15.45 uur

Donderdag 7 september, etappe 2: Individuele tijdrit Leuven (7,1 km)

Voor de eerste Belgische rit ooit in de Simac Ladies Tour is het peloton te gast in Leuven. Pelotons gaan we er evenwel niet zien, want de rensters gaan het traject een voor een afleggen. In de WK-stad van 2021 ligt een kort parcours op de rensters te wachten met start en finish in de binnenstad en wat hellingen. De eerste helling doemt op na dik een kilometer beuken: de Keizersberg, een goede 450 meter klimmen aan zes procent gemiddeld.

Niet veel later wacht de Hoge Berglaan. Een kortere klim, slechts een goede tweehonderd meter, maar met een iets hoger stijgingspercentage. Daarna blijft het vlak tot aan de finish, of we moeten de 250 meter lange oplopende Vital Decosterstraat met een gemiddelde van 3,5% nog als klim beschouwen. Nu ja, waarom ook niet, want aan het einde van zo’n korte, maximale inspanning, kan het aanvoelen als een vervelend pokkending. Finishen doen de rensters na 7100 meter vlammen op de Bondgenotenlaan. Waar anders…

Start eerste renster: 12.00 uur

Finish laatste renster: rond 14.00 uur

Vrijdag 8 september, etappe 3: Emmeloord – Lelystad (149 km)

De twee zuidelijkste ritten worden onderbroken door de meest noordelijke rit in de etappekoers. Iets minder dan 300 kilometer van Leuven ligt Emmeloord, de startplaats van de derde etappe. Lelystad was afgelopen jaar het toneel van de openingsrit en het parcours van vandaag lijkt daar ontzettend op. Sterker nog: de grote omloop van 60,4 kilometer, die twee keer moet worden afgehaspeld, zat er vorig seizoen ook in. Het hoogste punt van de dag is de Ketelbrug, die de Noordoostpolder met de rest van de bijzondere provincie Flevoland verbindt.

Belangrijkste obstakel zal mogelijk de wind worden, want als het in dit deel van Nederland waait, waait het gelijk goed. Na 149 kilometer kan er, net als vorig jaar, gesprint worden op de Museumweg, nabij Batavia Stad. Maar wordt het een massasprint of de sprint van een uitgedund gezelschap? Op de veelal volledig open wegen rondom Lelystad kan het maar zo een slagveld worden..

Start: 12.15 uur

Finish: rond 16.00 uur

Zaterdag 9 september. etappe 4: Valkenburg – Valkenburg (131,6 km)

De koninginnenrit is weer terug in Zuid-Limburg, daar waar die volgens velen hoort. Start en finish bovenop de Cauberg, dus die gaat sowieso een allesbepalende rol spelen. Vraag is alleen nog even: wat zit er allemaal tussen? Komen ze: Geulhemmerberg – Bemelerberg – Loorberg – Kruisberg – Trintelerberg – Vrakelberg – Slingerberg – Moorveldsberg – Visweg – Cauberg – Geulhemmerberg – Bemelerberg – Cauberg – Geulhemmerberg – Bemelerberg – Cauberg. De meeste klimmetjes kunnen deelneemsters en liefhebbers dromen.

Dit alles levert dik 1500 hoogtemeters op. Het zal vermoedelijk allemaal aankomen op het bekend circuit dat we kennen van de Amstel Gold Race, met daarin naast de beroemdste klim van Nederland ook nog de Geulhemmerberg en de Bemelerberg. Finish dus net na de beklimming van de Cauberg. Niet zoals tijdens de AGR na een vlak stuk, maar bovenop de klim links en dan afsprinten, zoals we dat in het verleden van de Holland Ladies Tour ook al een paar keer hebben gezien.

Start: 13.00 uur

Finish: rond 16.00 uur

Zondag 10 september, etappe 5: Arnhem – Arnhem (150,5 km)

De laatste 150 kilometer in de illustere profcarrière van Annemiek van Vleuten vinden plaats in de buurt van Arnhem. Het begint allemaal aan de rand van het prachtige Park Sonsbeek, waar naar goede gewoonte ook de finish ligt. Vervolgens trekt de karavaan richting de Posbank. De klassieke beklimming van de Posbank dalen de rensters weliswaar af, maar de buurman die we kennen als de Zijpenberg wordt beklommen, net als de oostkant van de Emmapiramide.

Na zeven mooie rondes van goed veertien kilometer keert de karavaan weer terug naar het centrum van Arnhem. Wat rest zijn nog vijf plaatselijke rondes van acht kilometer. Het is precies hetzelfde rondje dat in de slotrit vorig jaar liefst achttien keer op het programma stond. Hierdoor weten de rensters ook maar al te goed dat de ronde hier en daar nog aardig oploopt.

Vooral het gedeelte van het begin van de Zijpendaalseweg naar de Schelmseweg en het eerste deel van de Cattepoelseweg bij Burgers’ Zoo richting het plaatsnaambordje van Arnhem zijn vervelend. Niet zo gek dat er daar dan ook nog bergpunten worden weggegeven. De twee bonisprints en de te behalen bonificatieseconden aan de finish kunnen nog best eens beslissend zijn in de strijd om eindwinst.

Start: 12.15 uur

Finish: rond 16.00 uur

Favorieten

De belangrijke etappes voor het algemeen klassement van de Simac Ladies Tour zijn de korte tijdrit op dag drie en de lastige etappe in en rond Valkenburg op dag vijf. Mocht het eindklassement op een secondespel uitdraaien, is de laatste rit ook nog een mogelijkheid tot vuurwerk.

We kunnen niet anders dan beginnen met Annemiek van Vleuten. Zij sluit, zoals u wel weet ondertussen, haar profcarrière af in de Simac Ladies Tour. Na de Tour of Scandinavia maakte ze duidelijk hoe ze dat zal doen. “Ik kan afscheid nemen van de sport met een lach op het gezicht.” Toch is er meer dan een lach op het gezicht, want Van Vleuten won die Tour of Scandinavia.

“Het is mooi dat ik nog steeds kan vechten voor de overwinning en dat de benen nog goed zijn”, vertelde ze toen. Twijfel dus niet, Van Vleuten zal er ook in de Simac Ladies Tour staan. De meervoudige wereldkampioene krijgt overigens een parcours op maat met twee races tegen de klok én een heuvelachtige etappe in Valkenburg. Wat zijn we benieuwd!

Lorena Wiebes zou wel eens de grootste concurrente kunnen worden van de afscheidnemende Van Vleuten. Wiebes bewees vorig jaar dat ze ondanks een tijdrit en een aantal lastige etappes stand kan houden in het algemeen klassement. Ook dit jaar deed ze dat, haar zegeteller staat bovendien al op elf in 2023. Met de bonificatieseconden in de vlakkere etappes kan de Nederlandse renster van SD Worx bovendien een heuse slag slaan.

SD Worx kan op meerdere rensters rekenen, want ook wereldkampioene Lotte Kopecky staat aan de start van de Simac Ladies Tour. Kopecky rijdt haar eerste (lees: geen kermiskoers) koers na de wegrit in Schotland. Natuurlijk behoort de Belgische alleskunner ook tot de topfavorieten in deze etappekoers. Decompressie is altijd mogelijk, maar bij iemand als Kopecky hebben we dat nog niet vaak gezien. Reken maar dat ze er zal staan.

De deelnemerslijst van de Simac Ladies Tour is nog verre van volledig. Er zullen dus later nog wijzigingen worden doorgevoerd aan deze voorbeschouwing.

Sprinters

Lorena Wiebes is zonder twijfel ook de voornaamste sprinter in de Simac Ladies Tour. Wiebes is nu belachelijk snel op de fiets en ze wordt ook steeds beter op zwaardere omlopen. Dat bewees ze nog door in de meest recente Tour of Scandinavia een heuvelachtige rit te overleven en het daarna met overmacht af te maken in de sprint. Wiebes is met andere woorden de te kloppen vrouw.

De deelnemerslijst van de Simac Ladies Tour is nog verre van volledig. Er zullen dus later nog wijzigingen worden doorgevoerd aan deze voorbeschouwing.

Favorieten volgens WielerFlits (Sterverdeling volgt later)

****

***

**

*

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Van Vleuten gaat normaal gezien haar carrière kunnen afsluiten onder een stralende zon. Weeronline verwacht namelijk een heel mooie week met temperaturen rond de 25 graden Celsius of meer. Neerslag moeten de rensters niet verwachten. Waar ze wel rekening mee moeten houden, is de wind. Die wordt momenteel geschat op 3 Beaufort.

De Simac Ladies Tour zal elke dag te volgen zijn via de (online) kanalen van Eurosport/Discovery+/GCN Racing. Voor de exacte uitzenduren kan u terecht in onze tv-gids ‘Wielrennen op TV‘.