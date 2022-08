Lorena Wiebes geeft Europese trui glans en wint eerste rit Simac Ladies Tour

Lorena Wiebes is de Simac Ladies Tour prima begonnen. In de eerste etappe met start en finish in Lelystad was de Europees kampioene met afstand de beste in de sprint van een kopgroep van zo’n twintig rensters. Karlijn Swinkels van Jumbo-Visma kwam als tweede over de streep, Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) eindigde als derde. Wiebes werd bovendien de eerste leider in de Nederlandse rittenkoers.

De zesdaagse Simac Ladies Tour (tot 2020 de Boels Ladies Tour) ging vandaag van start met een 141,2 kilometer lange rit in lijn rond Lelystad. Het parcours bestond uit een plaatselijke ronde van 60,4 kilometer, die tweeënhalve keer moest worden afgelegd. De finish lag voor de ingang van de ‘fashion outlet’ Batavia Stad. Een jaar geleden concentreerde de individuele tijdrit van de Benelux Tour ook al rond het shoppingcenter. Stefan Bissegger realiseerde toen de snelste tijd en nam de leiderstrui over van Tim Merlier.

De relatief vlakke etappe was een kans voor de sprinters, al was het oppassen voor de wind in de polder van Flevoland en langs het natuurgebied de Oostvaardersplassen. Het tempo lag vroeg in de rit meteen hoog, waardoor alles aanvankelijk samen bleef. De wind speelde inderdaad een rol en na 23 kilometer brak het peloton voor de eerste keer. 28 rensters reden een tijd lang met elkaar vooruit, maar na 40 kilometer kwamen de voorste waaiers weer samen. Alison Jackson (Liv) was vervolgens de snelste bij de tussensprint, voor Pfeiffer Georgi en Lorena Wiebes (beiden DSM).

De nervositeit in de wedstrijd zorgde ook voor valpartijen in het peloton. Zo raakte Jumbo-Visma Coryn Labecki al kwijt na een crash. Na de val brak het peloton opnieuw, waarbij 21 rensters wegreden bij de rest. SD Worx, Trek-Segafredo, FDJ-SUEZ-Futuroscope, Team DSM, Canyon-SRAM, Valcar, BikeExchange-Jayco, Jumbo-Visma, Liv Racing Xstra en Parkhotel Valkenburg hadden allemaal één of meerdere rensters van voren. De voorste waaier liep aanvankelijk een minuut uit op het peloton.

Kopgroep blijft vooruit

Karlijn Swinkels (Jumbo-Visma) was in deze eerste waaier de snelste bij de tweede tussensprint, vóór Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) en Jackson. De Canadese renster van Liv Racing Xstra streek zo haar vierde bonificatieseconde van de dag op. Naarmate de finish dichterbij kwam ging het er steeds beter uitzien voor de kopgroep. Met nog tien kilometer te gaan, volgden de eerste aanvallen. Silke Smulders zorgde voor de eerste van een hele rits versnellingen uit de ploeg van Liv Racing Xstra. Trek-Segafredo en Team DSM hadden echter steeds een antwoord klaar.

Omdat het hollen en stilstaan was in de kopgroep, liep het tempo terug en kon het peloton weer dichterbij komen. Trek-Segafredo nam dan het initiatief en leidde de eerste waaier naar de laatste kilometer. Vlak voor de rode vod probeerde Chantal van den Broek-Blaak het, maar de ervaren renster van SD Worx kwam niet weg. De koers maakte zich dan op voor een eindsprint voor de voordeur van Batavia Stad. Charlotte Kool deed de lead-out voor Lorena Wiebes en de Europees kampioene maakte het voorbereidende werk uitstekend af.