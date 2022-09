Riejanne Markus verrast peloton met late uitval in Simac Ladies Tour

Riejanne Markus heeft de vierde etappe in de Simac Ladies Tour gewonnen. De Nederlands kampioene sprong op vijf kilometer van de meet weg en bleef uit handen van het uitgedunde peloton.



De eerste drie etappes in de Simac Ladies Tour waren een speeltuin gebleken voor Lorena Wiebes. De renster van Team DSM won de eerste twee etappes en schonk de derde etappe aan haar ploeggenote Charlotte Kool.

Ook in de vierde etappe naar Landgraaf behoorde Wiebes tot de favorieten, al was de rit op papier een stuk lastiger dan de etappes daarvoor. En dus bood dat ook kansen voor andere rensters.

Van Haaften en Henderson alleen vooruit

Dat de 135,2 lange kilometer rit door de Limburgse heuvels lastiger was dan de vlakke ritten de voorgaande dagen, bleek wel uit het koersverloop. Meerdere keren ontstonden er scheuren in het peloton, maar leidster Wiebes zat telkens aan de goede kant van de streep. Zij zou haar leiderstrui vrijdag behouden.

Een paar rensters kleurden ondertussen de wedstrijd. Kirstie van Haaften in de eerste uren, die namens Parkhotel Valkenburg alleen ten aanval trok. Later sloot ook Anna Henderson bij haar aan. Hun voorsprong werd nooit groter dan een minuut en dus kon de Belgische Julie Van Der Velde met nog vijftig kilometer te gaan de oversteek maken vanuit het peloton. Het beste was er toen wel af bij Van Haaften: zij moest Van Der Velde en Henderson laten gaan.

Late hergroepering, waarna Markus wint met late uitval

Van der Velde en Henderson hielden in de verraderlijke slotfase, die de rensters onder meer over de Gulpenerberg, de Kruisberg en de Eyserberg voerde, nog bijzonder lang stand. Terwijl er vanuit het peloton verschillende tegenaanvallen volgde, gingen de Belgische en de Britse met een voorsprong van om en nabij de tien seconden de laatste kilometers in. Dat bleek niet voldoende.

Nadat Amanda Spratt en Julie De Wilde als eerste bij de twee koploopsters kwamen, volgde het peloton met daarin Wiebes een aantal kilometer later. Een sprint bleek daarna in de maak, zeker omdat er in de laatste kilometers geen hoogtemeters meer werden gemaakt. Riejanne Markus dacht daar echter anders over. Na een late uitval greep zij de zege in Limburg.