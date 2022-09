Lorena Wiebes gunt Charlotte Kool de zege in Simac Ladies Tour

Lorena Wiebes had makkelijk haar derde ritzege op rij kunnen boeken in de Simac Ladies Tour, maar de kopvrouw van Team DSM liet de overwinning aan haar ploeggenote Charlotte Kool. Wiebes verzorgde de lead-out voor Kool en wist in Gennep zelf tweede te worden.

Het duurde even voordat er een kopgroep wegreed. Pas na de eerste bergsprint, die gewonnen werd door Lorena Wiebes, reed een viertal weg: Daniek Hengeveld (GT Krush Tunap), Eline van Rooijen (AG Insurance-NXTG), Justine Ghekiere (Plantur-Pura) en Sophie Wright (UAE Team ADQ).

Hun maximale voorsprong bedroeg een minuut, maar ruim vijftig kilometer voor de finish werden ze weer ingerekend. Daarna waren het topploegen als Jumbo-Visma en Team DSM die de controle in handen namen. Er werd nog wel wat aangevallen, maar alles bleef door werken van Jumbo-Visma bij elkaar tot in Gennep.

In de sprintvoorbereiding was het opnieuw Team DSM dat het initiatief nam. Wiebes kwam verrassend vroeg op kop, maar achteraf werd duidelijk waarom: ze deed een lead-out voor Charlotte Kool. Haar trouwe loods mocht de etappe winnen en slaagde daar met succes in. Wiebes zelf werd tweede en breidde op die manier haar voorsprong in het algemeen klassement verder uit.