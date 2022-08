Lorena Wiebes sprint in Ede naar tweede ritwinst in Simac Ladies Tour

Lorena Wiebes heeft woensdag haar tweede overwinning op rij geboekt in de Simac Ladies Tour. De Nederlandse kopvrouw van Team DSM, die gisteren ook al de etappe naar Lelystad won, was in Ede oppermachtig in de massasprint. Wiebes, die Laura Tomasi en Lonneke Uneken klopte, verstevigt haar leidende positie in het algemeen klassement.

Het peloton startte vandaag in Ede aan een 117,8 kilometer lange etappe door Gelderland. De rensters moesten drie lussen van veertig kilometer afwerken om vervolgens in Ede weer te finishen. Hoewel het parcours de nodige hoogtemeters kende mocht dit eigenlijk geen naam hebben. Wel waren er bij de drie finishpassages in Ede bonificatieseconden te winnen.

Met nog ruim honderd kilometer te gaan ontstond een kopgroep van drie bestaande uit de Australische Georgia Baker van BikeExchange-Jayco, de Nederlandse Lieke Nooijen van Parkhotel Valkenburg en de Belgische Senne Knaven van AG Insurance – NXTG. De Zweedse Clara Lundmark van GT Krush Tunap probeerde nog tevergeefs de oversteek te maken maar kwam in een chasse patate terecht.

Bij de eerste tussensprint op ongeveer 80 kilometer van de streep pakten Nooijen, Knaven en Baker respectievelijk 3, 2 en 1 seconde. De voorsprong was toen inmiddels opgelopen naar bijna twee minuten. Deze volgorde herhaalde zich bij de volgende tussensprint op 41 kilometer van de streep. Nooijen moest de kopgroep na deze sprint laten gaan. Het resterende tweetal had toen nog een voorsprong van ongeveer een halve minuut.

Met nog 28 kilometer te gaan ging Baker er alleen vandoor. Op vijftien kilometer van de streep werd ook zij ingerekend waarna het peloton zich ging opmaken voor de sprint. Het waren vooral Team DSM, Jumbo-Visma, BikeExchange-Jayco en Trek-Segafredo die het peloton in de finale aanvoerden.

Met nog vier kilometer te gaan kwam ook SD Worx naar voren en ging het tempo in het peloton flink omhoog. Het peloton, aangevoerd door Team DSM, begon op een lang lint aan de slotkilometer. Na een lange sprint pakte Lorena Wiebes (Team DSM) haar tweede overwinning op rij, voor de Italiaanse Laura Tomasi van UAE Team ADQ. De Nederlandse Lonneke Uneken van SD Worx werd derde. Wiebes behoudt tevens de leiderstrui.