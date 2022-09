Wiebes schrijft Simac Ladies Tour op haar naam, slotrit voor Bredewold

Lorena Wiebes mag zich eindwinnares van de Simac Ladies Tour noemen. De zegekoningin van Team DSM kwam in de slotrit als derde over de streep en dat was meer dan voldoende om de eindzege veilig te stellen. De slotrit in en om Arnhem was een prooi voor Mischa Bredewold.

In en om Arnhem stond vandaag de slotetappe van de Simac Ladies Tour op het programma. De route voerde over bekend terrein. Allereerst werkte het peloton zeven keer een lokale ronde af van veertien kilometer, met als terugkerende scherprechters de Zijpenberg en Beekhuizenseweg. Na zeven rondes van veertien kilometer keerde de karavaan weer terug naar het centrum van Arnhem, nog gevolgd door vijf verraderlijke plaatselijke rondes van acht kilometer. De twee bonisprints en de te behalen bonificatieseconden aan de finish konden nog best eens beslissend zijn in de strijd om eindwinst.

Vier rensters vormen de vroege vlucht

Na de officieuze start in Arnhem werd de koers al vrij snel op gang geschoten. Een spervuur aan demarrages was het gevolg, maar geen enkele renster wist een kloof van betekenis uit te bouwen. Na goed twintig kilometer koers slaagden vier rensters en dan tóch in om een vroege vlucht op poten te zetten. Grossetête Maëlle (FDJ-SUEZ-Futuroscope), Jeanne Korevaar (Liv Racign Xstra), Kirstie van Haaften (Parkhotel-Valkenburg) en Eline van Rooijen (AG Insurance-NXTG) sloegen de handen ineen en wisten al snel een minuut uit te lopen op het peloton.

Deze vlucht was echter geen lang leven beschoren, aangezien het zeer onrustig bleef in het peloton. Door het hoge tempo brak het peloton zelfs in twee delen. Leidster Lorena Wiebes was bij de les en wist de eerste schifting te overleven, maar was wel bijna volledig op zichzelf aangewezen: ze had nog maar één ploeggenote mee in de voorste groep. Een penibele situatie, zo besefte ook de concurrentie, en dus werd Wiebes van alle kanten onder vuur genomen. De Nederlandse veelwinnares, ze staat dit seizoen al op twintig overwinningen, liet zich echter niet gek maken en reageerde alert op uitvallen.

‘Gevaarlijke’ Spratt gaat in de aanval

Na ruim zestig doldwaze kilometers in het zadel, ontstond er een nieuwe kopgroep van drie rensters. Elynor Bäckstedt (Trek-Segafredo, de dochter van oud-prof en Parijs-Roubaix-winnaar Magnus Bäckstedt), Soraya Paladin (Canyon-SRAM) en Amanda Spratt (BikeExchange-Jayco) wisten te profiteren van een moment van windstilte. De voorsprong liep langzaam richting de minuut en dus gingen de alarmbellen af binnen het kamp van Team DSM. Spratt begon de dag namelijk als de nummer negen in het klassement, op 1m11s van Wiebes, en werd steeds meer een gevaar voor de eindzege.

De voorsprong van Bäckstedt, Paladin en Spratt liep in de daaropvolgende kilometers op tot ruim boven de drie minuten en dus mocht die laatste zich virtueel leidster noemen. Met nog goed vijftig kilometer te gaan, was het verschil nog altijd goed drie minuten. In het peloton was men zich bewust van het feit dat er een schepje bij moest in de achtervolging. We zagen Team DSM, de ploeg van Wiebes, het nodige vuile werk opknappen en ook Jumbo-Visma besloot op een gegeven moment op kop te rijden. Hierdoor liep de voorsprong van de drie vluchters toch weer terug.

Vluchters worden toch op tijd ingerekend, Bredewold trekt door

Op goed dertig kilometer van de streep verdedigden Spratt, Bäckstedt en Paladin nog altijd een voorsprong van goed twee minuten, maar het verval was toch duidelijk ingezet. Er bleek geen beginnen meer aan voor de drie aanvallers, die op goed vijftien kilometer van de streep werden ingerekend door de grote groep. Dit was voor meerdere rensters het sein om in de aanval te gaan, maar deze pogingen werden al snel weer in de kiem gesmoord. Niets leek een sprint meer in de weg te staan, maar dat was buiten Mischa Bredewold gerekend.

De 22-jarige Nederlandse van Parkhotel-Valkenburg, die na dit seizoen de overstap maakt naar SD Worx, schudde met nog goed vijf kilometer te gaan aan de boom. Bredewold wist zichzelf zo wat ruimte te verschaffen en kreeg het gezelschap van de Italiaanse Eleonora Camilla Gasparrini. Deze twee late aanvallers bleven verrassend genoeg uit de greep van de achtervolgsters en mochten gaan sprinten om de ritzege. Bredewold bleek uiteindelijk over de snelste benen te beschikken. De sprint voor plaats drie werd met gemak gewonnen door Wiebes, die zich eindwinnares van de Simac Ladies Tour 2022 mag noemen.