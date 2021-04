Voorbeschouwing: Ronde van Vlaanderen voor vrouwen 2021

Voor een tweede keer op rij wordt het een ietwat vreemde Ronde van Vlaanderen. Geen duizenden kelen die zich uitsloven het geluid van gekletter van wielen te overstijgen. Maar een Ronde zonder publiek is nog altijd beter dan helemaal geen Ronde. Ook zonder hele volksstammen op de beklimmingen en de kasseistroken belooft de grootste eendagswedstrijd van het jaar een uiterst boeiend en interessant schouwspel te worden. Wie wordt de opvolgster van Chantal van den Broek-Blaak? WielerFlits kijkt vooruit!

Historie

Zulfia Zabirova won de allereerste Hoogmis voor vrouwen. In een race over nog geen honderd kilometer reed ze op de Muur van Geraardsbergen iedereen uit het wiel. Ze kon haar hardrijderscapaciteiten daarna aanspreken om aan de meet de nummer twee vier seconden voor te blijven. Het is een van de grote overwinningen in haar loopbaan. Ze werd zowel meervoudig Russisch als Kazachs wegkampioene, en daarnaast behaalde ze gouden tijdritmedailles op de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Ja, met Zabirova kreeg de Ronde gelijk een grote naam als winnares.

Ondanks dat ze dus heel wat adelbrieven voor kan leggen zal de naam Zabirova bij lang niet iedereen meer een belletje doen rinkelen, maar het feit dat de nummer twee van toen, Trixi Worrack, nog steeds in het peloton rondrijdt maakt duidelijk hoe kort de Ronde van Vlaanderen nog maar op de vrouwenkalender staat. De eerste editie vond plaats 91 jaar nadat Karel Van Wijnendaele het legendarische ‘Heeren, vertrekt’ in de mond nam. En, het moet gezegd, in geen tijd heeft de wedstrijd zich opgewerkt tot een absolute topkoers.

In 2005 konden we de eerste Nederlandse zege noteren. Na 112 kilometer en twaalf hellingen kwam Mirjam Melchers-Van Poppel als eerste aan in Meerbeke nadat ze in de finale had afgerekend met ploeggenote Susanne Ljungskog. De Nederlands-Zweedse combine was zich niet bewust van de schertsvertoning die zich achter hen afspeelde. De groep die om plaats drie streed reed in de laatste kilometers verkeerd en ze kwamen in tegenovergestelde richting over de meet. Bizarre taferelen. Een jaar later eiste Melchers-Van Poppel wel alle aandacht voor zich op door voor de tweede keer te winnen.

Bij de mannenwedstrijd staat het Koninkrijk België met 69 zeges ruim bovenaan in de tabel met de meeste overwinningen per land. Sterker nog: enkel als pakweg de komende zestig jaar alleen maar Nederlanders of alleen maar Italianen winnen zal België pas van de troon worden gestoten. Maar bij de vrouwen ligt dit totaal anders. Tot op heden slaagde er namelijk nog maar één Belgische in de Ronde te winnen.

De West-Vlaamse Grace Verbeke forceerde in 2010 eigenhandig de beslissing op de Molenberg, op een goeie 45 kilometer van het einde. Ze kreeg na haar versnelling gezelschap van Adrie Visser, maar op de Muur moest de Nederlandse passen. Een sterke groep achtervolgers kwam in de slotkilometers nog in de buurt, maar Verbeke hield knap stand, tot grote vreugde van het thuispubliek. Sinds haar triomf stonden Jolien D’hoore (2015) en Lotte Kopecky (2020) nog wel op het podium in de belangrijkste eendagskoers van België. Met name Kopecky mag de komende jaren echt wel dromen van een triomftocht in de Ronde.

In 2011 is Meerbeke voor het laatst de finishplaats. Tatiana Antoshina maakt na de Bosberg onderdeel uit van een kopgroep die om de zegebloemen strijdt, maar ze besluit de sprint niet af te wachten. De Russische hoopt alleen weg te rijden, maar dat feest gaat niet door. Als ze omkijkt ziet ze ene Annemiek van Vleuten in haar wiel zitten. Na pakweg 130 kilometer mogen Antoshina en Van Vleuten erom sprinten. Nu ja, sprinten..? De Wageningse maakt het met speels gemak af en ze bekroont zo het harde werk van haar ploeg.

In 2012 verhuist de aankomst van de Ronde naar de Minderbroedersstraat in Oudenaarde. Judith Arndt werd daar de eerste winnares. De legendarische Duitse mag zich samen met Melchers-Van Poppel recordhoudster noemen, want ze was in 2008 ook al eens een keer de sterkste. In de daaropvolgende namen blijven het grote namen die de erelijst kleuren. Logisch natuurlijk, de Ronde wordt nu eenmaal niet gewonnen door koekenbakkers. Dat zal dit jaar niet anders zijn.

2005: Zulfia Zabirova is de eerste winnares - foto: Cor Vos 2006: Mirjam Melchers wint haar eerste! - foto: Cor Vos 2007: Opnieuw Mirjam Melchers aan het feest! - foto: Cor Vos 2008: Nicole Cooke is de eerste Britse winnares - foto: Cor Vos 2008: Judith Arndt pakt haar eerste - foto: Cor Vos 2009: Ina-Yoko Teutenberg is dolblij met haar overwinning - foto: Cor Vos 2010: Grace Verbeke, nog altijd de enige Belgische Rondewinnares - foto: Cor Vos 2011: Annemiek van Vleuten wint als laatste in Meerbeke - foto: Cor Vos 2012: Judith Arndt met haar tweede overwinning 2013: Ook Marianne Vos ontbreekt niet op de erelijst 2014: Ellen van Dijk werkte een machtige solo af - foto: Cor Vos 2015: Het prachtige ongeloof bij Elisa Longo Borghini - foto: Cor Vos 2016: Lizzie Deignan won de Ronde als enige als wereldkampioene - foto: Cor Vos 2017: De Ronde is de allermooiste overwinning van Coryn Rivera - foto: Cor Vos 2018: Natuurlijk staat Vlaanderens Mooiste op het palmares van Van der Breggen - foto: Cor Vos 2019: In haar wondervoorjaar is Bastianelli soeverein in de Ronde - foto: Cor Vos 2020: Voor Chantal van den Broek-Blaak kwam een droom in vervulling

Laatste tien winnaressen Ronde van Vlaanderen

2020: Chantal van den Broek-Blaak

2019: Marta Bastianelli

2018: Anna van der Breggen

2017: Coryn Rivera

2016: Lizzie Deignan

2015: Elisa Longo Borghini

2014: Ellen van Dijk

2013: Marianne Vos

2012: Judith Arndt

2011: Annemiek van Vleuten

Vorig jaar

Dromen doen we allemaal. Maar hoe vaak komt het in een mensenleven voor dat je ineens op het punt staat om je droom werkelijkheid te laten worden? Echt medelijden met de wielercarrière van Chantal van den Broek-Blaak hoefden we niet te hebben, daarvoor was haar erelijst al veel te mooi. Nederlands kampioen, wereldkampioen, winnares van grote koersen als de Ronde van Drenthe, Gent-Wevelgem, Vårgårda en de Amstel Gold Race. Nu jullie weer. Maar de Ronde van Vlaanderen won ze enkel in haar dromen. Tot die ene heerlijke najaarszondag in oktober 2020.

Hoe zou het voor haar geweest zijn, daar in die laatste rechte lijn, in de wetenschap dat ze een van de geluksvogels is voor wie een ultieme wielerdroom werkelijkheid gaat worden? Was het mooier dan gedacht of baalde ze toch stiekem een beetje omdat er geen publiek stond? Waren er flashbacks naar de eerste fietslessen, die eerste dikke banden race of naar al die keren dat de tegenslag het won van het geluk. Rook ze ineens weer de geur van haar eerste bloemen na haar eerste overwinning? Het moet in ieder geval een uiterst prettig gevoel zijn geweest.

Teuntje Beekhuis, Gloria Rodríguez, Alice Sharpe, Mieke Kröger, Ariadna Trias, Heidi Franz en Emily Newsom gingen vanuit de vroege vlucht op jacht naar die droom. Tegen beter weten in, maar toch reden ze een leuke tijd voor het peloton uit. Tot de Taaienberg, want op die helling kwam er een hergroepering. Daarna bleek een poging van Alena Amialiusik en Riejanne Markus van nog kortere duur.

De tweetrapsraket Kruisberg-Hotond leek andermaal een beslissing in petto te hebben. Annemiek Van Vleuten knalde op de tweede helling als een raket weg uit het elitegezelschap. Sommige koppenschrijvers zouden misschien al aan de slag zijn gegaan, maar Anna van der Breggen maakte de ontsnapping van Van Vleuten onschadelijk. In de Ronde van Vlaanderen-straat vond ze aansluiting, waarna het duo even moest lachen om vervolgens de benen stil te houden.

Van der Breggen vervulde de rol van ideale ploegmaat met verve. Nu was het alleen nog aan een van de andere rensters binnen de formatie om het af te maken. Chantal van den Broek-Blaak tekende daarvoor. Ze begon eraan op de Oude Kwaremont. Ze koos een goed moment – zoals Chantal van den Broek-Blaak dat als geen ander kan -, zette door, overleefde de Paterberg en bouwde haar voorsprong uit tot iets meer dan een minuut. Ze kon al ver van tevoren feest beginnen vieren, niemand zou haar nog van het realiseren van haar droom afhouden.

Uitslag Ronde van Vlaanderen 2020

1. Chantal van den Broek-Blaak (Boels-Dolmans) in 3u29m57s

2. Amy Pieters (Boels-Dolmans) op 1m01s

3. Lotte Kopecky (Lotto Soudal Ladies)

4. Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT)

5. Sarah Roy (Mitchelton-Scott)

Parcours

Het parcours van de Hoogmis is flink gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Allereerst is de wedstrijd flink langer: gaat weer richting de 160 kilometer. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in het middenrif van de koers. De race wordt echter nog wel op dezelfde manier opgebouwd. Zo wordt er begonnen met een openingslus naar Zottegem, met de kasseien van de Lippenhovestraat (1300 m) en de Paddestraat (1500 m) als eerste obstakels van de dag. Je kunt hier de Ronde volgens het cliché nog niet winnen, maar wel verliezen.

Hierna trekt de karavaan weer richting Oudenaarde, waarna het eigenlijk continu ofwel heuvelop of heuvelaf gaat. We zien enkele bekende hindernissen terugkeren (Holleweg, Jagerij, Molenberg, Berendries), maar er zijn ook meer onbekende hellingen zoals de Marlboroughstraat in het parcours opgenomen. Stroken als de Haaghoek en de Stationsberg laten de rensters links liggen.

Vanaf de Kanarieberg kunnen we zeggen dat de finale is begonnen. Na deze steile puist volgt nog de Taaienberg alvorens de renners in Ronse arriveren. In het verleden bleef de koers vaak gesloten, hoewel achteraan de deur wel openstond. Maar op het befaamde duo Kruisberg-Hotond is al vele malen de slag gevallen. Wie daar nog poeier in de benen heeft kan daar zeker het verschil proberen te maken, zoals Ellen van Dijk in 2014 en Anna van der Breggen in 2018.

Mocht die aanval niet succesvol blijken te zijn, zoals die van Annemiek van Vleuten vorig jaar, dan kan er ook nog altijd een schifting worden gemaakt op het befaamde slotduo Oude Kwaremont en Paterberg. De top van deze laatste klim ligt op circa dertien kilometer van de streep, alweer voor de tiende keer getrokken op de Minderbroedersstraat te Oudenaarde. Op weg naar de lange finishstraat kan er door achtervolgsters zeker nog een en ander worden rechtgezet.

Zoals altijd in Vlaamse voorjaarskoersen zijn niet alleen de genoemde hellingen en de kasseienstroken van belang. Het gevaar kan ook schuilen in de soms zeer smalle wegen, de vele verkeersremmers, de bloembakken, de soms slechte weersomstandigheden en de befaamde betonbaantjes die van bitumineuze voegvullingsmassa aan elkaar hangen. Een ongeluk en/of een achterstand zit in Vlaanderen soms in de kleinste hoekjes.

Zondag 4 april: Oudenaarde- Oudenaarde (152,4 km)

Belangrijkste passages Lippenhovestraat – na 40,6 km

Padestraat – na 42,1 km

Kattenberg – na 57 km

Holleweg – na 57,8 km

Edelare – na 62,7 km

Boigneberg – na 67,2 km

Karel Martelstraat – na 68,1 km

Jagerij – na 70,5 km

Molenberg – na 76,7 km

Marlboroughstraat – na 80,7 km

Berendries – na 84,7 km

Valkenberg – na 90 km

Berg Ten Houte – na 102,5 km

Kanarieberg – na 108 km

Taaienberg – na 112,8 km

Kruisberg-Hotond – na 125,9 km

Oude Kwaremont – na 135,7 km

Paterberg – na 139,2 km

Start: 14.00 uur

Finish: 18.00-18.30 uur

Noot: langs het hele parcours is het publiek niet welkom vanwege de geldende coronamaatregelen. Koersfans worden met klem verzocht de wedstrijd thuis te volgen.

Favorieten

Enkel Mirjam Melchers en Judith Arndt zijn er nog maar in geslaagd om Vlaanderens Mooiste twee keer te winnen. Komt daar een derde bij? De kans is reëel, want negen van de laatste tien winnaressen staan aan het vertrek. Bij Trek-Segafredo zien we met Ellen van Dijk, Lizzie Deignan en Elisa Longo Borghini liefst drie voormalige winnaressen aan het vertrek. Daarvan is de Italiaanse de laatste periode het meest op dreef.

Ga maar na: ELB won de Trofeo Alfredo Binda na een imposante solo en haar poging in Gent-Wevelgem strandde pas vlak voor de finish. Als ze zich van de concurrentie weet te ontdoen kan er wel eens weinig aan te doen zijn. En we kunnen er zeker van zijn dat de Italiaans kampioene het zal gaan proberen. Ellen van Dijk, die ook prima de Ronde voor een tweede keer kan winnen, zal het net als Longo Borghini van een solo moeten hebben, terwijl Deignan op goede dagen kan rekenen op een vlijmscherpe sprint.

Dit toptrio van Trek-Segafredo moet zeker in staat kunnen worden geacht een vuist te kunnen maken tegen het sterke blok van SD Worx. Titelverdedigster Chantal van den Broek-Blaak en Anna Van der Breggen weten hoe het is om de Ronde te winnen, Jolien D’hoore en Amy Pieters hebben al een of meerdere keren op het podium gestaan. De vraag lijkt enkel: welke kaart wordt er getrokken? D’hoore zal het vooral moeten hebben van een minder zware koers, wat haar derhalve in minder scenario’s een kans geeft om te winnen.

Vorig jaar cijferde Van der Breggen zich geheel weg voor haar ploeggenotes, met de overwinning van Van den Broek-Blaak als resultaat. Gaat SD Worx ervoor om weer een nieuwe naam uit de ploeg op de erelijst te krijgen? Dan lijkt Amy Pieters de meest kansrijke binnen de ploeg. Maar, zoals vaker, wees niet verrast als een van de andere rensters aan het einde van de dag in de positie komt om er met de bloemen vandoor te gaan. Waar u in de sterrenverdeling Pieters en Van der Breggen tegenkomt, kunt u evengoed een andere SD Worx-renster noteren. Ook Christine Majerus en met name Demi Vollering achten we niet kansloos.

Zulke topblokken… Je moet er maar tegen opboksen. Iemand die daar zeker toe in staat is is Annemiek van Vleuten. Zij bezorgde haar nieuwe ploeg in Dwars door Vlaanderen de eerste overwinning van het jaar. Ondanks de aanwezigheid van het sterke Trek-blok wist ze een aanval van een kilometer of 35 knap af te ronden. Het zal haar vertrouwen goed hebben gedaan. Maar ook zonder deze zege zouden we haar bij de topfavorieten hebben geschaard.

Met Emma Norsgaard heeft Movistar overigens nog een zeer sterke renster met winstkansen in de Ronde in de ploeg rijden. Na een ijzersterk voorjaar leek de jonge Deense in Gent-Wevelgem niet helemaal okselfris meer. De Ronde van Vlaanderen is nog een stuk pittiger, maar we mogen haar zeker niet bij voorbaat afschrijven. Temeer daar ze beschikt over een angstaanjagend goede sprint. Met haar erbij zullen rensters toch niet helemaal vol vertrouwen naar een sprint gaan.

Over sprints gesproken… Met een machtige, lange sprint dichtte Marianne Vos in Gent-Wevelgem weer een van de weinige gaten in haar palmares. Het moge duidelijk zijn dat we Vos ook voor de Ronde mogen opschrijven. Met de benen die ze in 2019 had in de Ronde had ze kunnen winnen, maar door pech was ze ineens kansloos voor de overwinning. In 2020 kampte ze met gezondheidsklachten, waardoor ze de wedstrijd aan zich voorbij moest laten gaan. Weet ze nu haar goede vorm helemaal door te trekken tot in Oudenaarde?

Lotte Kopecky is de grootste kanshebster uit het Koninkrijk België. In Gent-Wevelgem moest ze zich net als afgelopen najaar tevreden stellen met plaats twee. Een week later volgde een derde plaats in Vlaanderens Mooiste, een bevestiging dat Kopecky zomaar de tweede Belgische op de erelijst kan worden. En waarom niet dit jaar al? Ga maar na: ze gaat prima omhoog, ze heeft een natuurlijke aanleg voor het kasseienwerk en daarenboven heeft ze een van de sterkste sprints van het peloton. Het intervalwerk ligt de kopvrouw van Liv ook wel. Kortom: een ideaal profiel voor een koers als de Ronde.

De nummer drie van Gent-Wevelgem hoort ook zonder meer in de lijst met favorieten thuis. Lisa Brennauer is al vele jaren een van de vedetten van het vrouwenpeloton. Op een goede dag zien we haar zeker ook ver komen in de Ronde van Vlaanderen. Met haar sprintsnelheid is de Duitse wegkampioene in een (kleine) groep uiterst gevaarlijk en we weten dat de wereldkampioene tijdrijden van 2014 ook een lekker stukje alleen kan rijden. Het verschil zal ze vermoedelijk niet direct maken op de Paterberg, maar als ze kan anticiperen of naderhand weer kan terugkeren kan ze een heel eind komen.

In Dwars door Vlaanderen had Annemiek van Vleuten in haar winnende ontsnapping het gezelschap van Katarzyna Niewiadoma. Niet meteen een renster die is gemaakt voor het betere stoempwerk op de kasseien, maar op de hellingen kan ze desalniettemin haar ei kwijt. Om te winnen zal ze haar collega’s moeten lossen, maar met één perfecte aanval is ze zeker in staat om met haar snedige punch de tegenstand te kraken.

Niewiadoma past in een heel groot rijtje outsiders. Denk maar aan Grace Brown, van wie we ook best een en ander verwachten. Haar exploten in Luik-Bastenaken-Luik, de Brabantse Pijl en zeer recent nog in Brugge-De Panne maken van haar een uiterst gevaarlijke klant. De concurrentie zal weten dat je haar best geen meter ruimte geeft. BikeExchange rekent verder onder meer op Amanda Spratt en Sarah Roy, die met haar krachtige eindschot hoge ogen zou kunnen gooien.

Bij FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope zien we met de beresterke Marta Cavalli en de energieke Deense Cecilie Uttrup Ludwig eveneens twee rensters op wie je best een gokje zou kunnen wagen. Met Marta Bastianelli (Alé BTC Ljuljbana) gaat het nog niet zo crescendo als in 2019. Naar eigen zeggen is ze nog niet honderd procent en heeft ze wat geluk nodig om kansrijk te zijn in de Ronde. “Maar zeg nooit nooit”, zei ze tegen Cyclingnews. Maar als iemand in staat is om ineens als een duveltje uit een doosje te komen, is het de uitgenaste Italiaanse ex-wereldkampioene wel.

U wilt nog meer namen? At your service. Floortje Mackaij schuiven we naar voren als meest gevaarlijke klant bij Team DSM. Bij Alé BTC Ljubljana willen we zeker nog Marlen Reusser opschrijven. Tibco-SVB heeft de beschikking over rensters als Lauren Stephens, Kristen Faulkner en Sarah Gigante. Laatstgenoemde ontwikkelt zich reusachtig goed in haar eerste Vlaamse voorjaar. Bij Valcar-Travel & Service rijdt tot slot nog ene Elisa Balsamo, de nummer vier van Gent-Wevelgem.

Het is niet zo dat dit clubje rensters de wedstrijd zomaar even zullen winnen, maar het zijn wel namen die het koersverloop kunnen kleuren. En wie weet logenstraffen ze de voorspellingen van de kenners en de bookmakers wel. Het realiseren van dromen begint immers bij het dromen zelf.

Noot: bij het opstellen van de favorietenlijst is gebruik gemaakt van de voorlopige deelnemerslijst. Na publicatie kunnen er dus nog wijzigingen worden aangebracht.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Annemiek van Vleuten

*** Elisa Longo Borghini, Amy Pieters

** Lotte Kopecky, Anna van der Breggen, Marianne Vos

* Elizabeth Deignan, Katarzyna Niewiadoma, Lisa Brennauer, Grace Brown

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Zondag wordt het zeker geen vervelend koersweer. Zo warm als woensdag tijdens Dwars door Vlaanderen zal het niet worden. Toch zal het kwik stijgen tot een graad of veertien en verder blijft het droog. De wind is matig tot zwak en komt met windkracht 2 à 3 uit het noordoosten.

De Ronde van Vlaanderen voor vrouwen wordt uitgezonden door Sporza, NOS, Eurosport en GCN. De eerste beelden van de vrouwenwedstrijd worden verwacht omstreeks 16.30 uur.