Voorbeschouwing: Ronde van Denemarken 2022

De Ronde van Denemarken staat elk jaar garant voor een aantal spraakmakende gebeurtenissen. Vorig jaar won Dylan Groenewegen er zijn laatste rit in het shirt van Jumbo-Visma en ontbond Remco Evenepoel er zijn duivels. Wie trekt er dit jaar de aandacht naar zich toe in de vijfdaagse etappekoers? Tom Dumoulin zal ongetwijfeld een van de hoofdfiguren zijn, de Nederlander rijdt namelijk zijn laatste etappekoers in zijn carrière. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Ronde van Denemarken is voor het eerst georganiseerd in 1985. Dat de etappekoers ‘dan pas’ uit de grond werd gestampt, heeft te maken met het Deense wielrennen in het algemeen. In die periode stelde het Deense wielrennen niet al te veel voor, met weinig grote namen. De eerste editie van de Ronde van Denemarken (tegenwoordig ook wel de PostNord Danmark Rundt) werd gewonnen door Moreno Argentin, wat de organisatie graag zag zien gebeuren. De Italiaan won dat jaar namelijk Luik-Bastenaken-Luik, een jaar later werd hij zelfs wereldkampioen in Colorado.

Een knappe naam om de erelijst mee te beginnen. In 1986, de tweede editie, won er met Jesper Worre voor het eerst een Deen. Het bleek een voorbode te zijn, want de Denen domineren de erelijst. In totaal ging er maar liefst dertien keer een Deen met de overwinning aan de haal. Grote namen als Bjarne Riis, Rolf Sørensen, Mads Pedersen en Jakob Fuglsang sieren de lijst met winnaars.

Laatstgenoemde is met zijn drie eindoverwinningen tevens de recordhouder. Riis, een andere eindwinnaar, houdt goede herinneringen over aan de ronde van zijn eigen land. Hij zette er in 1986 namelijk zijn eerste stapjes als wielrenner. Negen jaar later, na vijf jaar afwezigheid van de Ronde van Denemarken, won hij de rittenkoers. Tien jaar later stond Riis op het eindpodium van de Tour de France.

Er staan, met andere woorden, een heleboel grote namen op de erelijst. Naast de lijst met Denen zijn dat ook onder meer Tyler Hamilton, Ivan Basso, Fabian Cancellara en Simon Gerrans. In de meest recentere edities schreven namen als Wilco Kelderman, Michael Valgren én Wout van Aert de PostNord Danmark Rundt op hun naam.

Van Aert was in 2018 de beste, wat voor hem ook de eerste eindwinst was in een rittenkoers. De Belg won een etappe en werd tweede in de tijdrit, waardoor niemand echt in zijn buurt kwam. De Ronde van Denemarken behoort inmiddels tot het 2.Pro-niveau, wat elk jaar een mooi deelnemersveld naar Scandinavië lokt.

Dit stuk afsluiten doen we niet met een eindwinnaar, maar met een renner die op het podium eindigde. In 2019 strandde ene Jonas Vingegaard op elf seconden van de eindwinst. Vingegaard was toen nog maar 22 jaar oud. Het was de eerste keer dat de Deen zijn neus aan het venster stak in een rittenkoers. Wat er drie jaar later gebeurde, moeten we u niet vertellen. Het is duidelijk dat de Ronde van Denemarken de ideale plaats is waar jonge renner zich kunnen tonen, om later helemaal door te breken.

Laatste tien winnaars Ronde van Denemarken

2021: Remco Evenepoel

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Niklas Larsen

2018: Wout van Aert

2017: Mads Pedersen

2016: Michael Valgren

2015: Christopher Juul-Jensen

2014: Michael Valgren

2013: Wilco Kelderman

2012: Lieuwe Westra

Vorig jaar

De Ronde van Denemarken bestond vorig jaar ook uit vijf etappes. De eerste etappe was er eentje voor de sprinters. Jumbo-Visma deed knap werk voor hun sprinter, Dylan Groenewegen. Mike Teunissen zette de Amsterdammer goed af, waarna hij van ver aanging. Mark Cavendish en Giacomo Nizzolo klommen mee op het podium, maar kwamen nooit echt dicht bij de Nederlander.

De tweede etappe was meteen een tandje zwaarder. De finale werd gekleurd door lastige lokale rondjes, waardoor de sprinters op voorhand niet per se zicht hadden op een sprint. In de laatste lokale rondjes bepaalde ene Remco Evenepoel echter het tempo, waardoor mogelijke aanvallen de neus in werden geboord. Opnieuw een sprint dus. Deze keer was het Mads Pedersen die de meeste macht in zijn benen had. De Deen won makkelijk voor Nizzolo en Groenewegen.

Zijn naam viel daarnet al, maar in rit drie liet hij zich voor het eerst écht zien. We hebben het over Evenepoel, moest u het nog niet doorhebben. De Belg viel meerdere keren aan, maar miste tijdens de attractieve koninginnenrit een bocht, waardoor hij plots aangewezen was op achtervolgen. Met hulp van zijn ploeggenoten reed hij gat echter terug dicht, waarna hij op zestien kilometer van de streep wegreed. Niemand zag zijn achterwiel nog terug.

Met een voorsprong van anderhalve minuut dook Evenepoel de vierde rit in. Het peloton liet een zevenkoppige ontsnapping stevig wegrijden, wat niet de beste beslissing leek te zijn. Mede door een valpartij en verschillende aanvallen, kwam het peloton uiteindelijk enkele seconden te laat. Het was Colin Joyce, een Amerikaan die voor Rally (nu Human Powered Health) reed, die naar de overwinning sprintte. Sebastian Nielsen en Martin Salmon mochten mee op het podium.

Dat de eindzege van Evenepoel voor de afsluitende tijdrit veilig was, twijfelde niemand aan. Die race tegen de klok was namelijk slechts 10,8 kilometer lang. De Aerokogel van Schepdaal maakte zijn favorietenrol in de tijdrit ook waar, maar het was nipt. Uiteindelijk hield hij thuisrijder Søren Kragh Andersen met slechts een seconde af. Pedersen moest zes seconden toegeven, waarmee hij wel zijn tweede plaats in het algemeen klassement veilig stelde. De derde plaats in dat eindklassement was weggelegd voor Teunissen.

Eindklassement Ronde van Denemarken 2021

1. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step)

2. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) op 1m42s

3. Mike Teunissen (Jumbo-Visma) op 2m00s

4. Nick van der Lijke (Riwal) op 2m14s

5. Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) op 2m30s

Parcours

De Ronde van Denemarken bestaat dit jaar weer uit vijf etappes. Met twee ritten voor sprinters, een korte tijdrit, een etappe met onverharde stroken en een rit met flink wat hoogtemeters zullen er verschillende type renners voor de overwinning strijden. De tijdrit staat dit jaar niet gepland op de laatste dag van de Ronde van Denemarken, wat voor meer spektakel kan zorgen in de zware slotrit.

Dinsdag 16 augustus, etappe 1: Allerød – Køge (225,3 km)



De eerste etappe van de Ronde van Denemarken is er in principe eentje voor de sprinters. Het zal zeker niet makkelijk zijn, de Deense wegen zijn zelden echt vlak. De eerste rit start in Allerød, ten noorden van hoofdstad Kopenhagen. Vervolgens trekt het peloton via Frederikssund, Jystrup en Haslev naar finishplaats Mål-Køge. Onderweg liggen er een aantal stevige heuvels, maar de sprintersploegen moeten in staat zijn om hier gecontroleerd naar boven te rijden.

Op 21,8 kilometer van de finish passeert het peloton voor het eerst de finishlijn, waarna er nog twee lokale rondjes van een goede 10 kilometer afgelegd moet worden.

Start: 12.20 uur

Finish: tussen 17.10 en 17.30 uur

Woensdag 17 augustus, etappe 2: Assens – Assens (12,2 km)

Op dag twee staat er een race tegen de klok op het programma van 12,2 kilometer. De start is gelegen in Østergade, in het hart van Assens. De eerste 500 meter lopen over kasseien, wat een opmerkelijk beeld zal zijn. De eerste vier kilometer loopt de weg steeds omhoog. Vervolgens zullen de renners afdalen richting de eerste tussentijd, die na 5,6 kilometer ligt.

De wegen in de tijdrit zullen niet al te groot zijn en er liggen ook flink wat bochten, waardoor het een technische bedoeling zal worden. Na de eerste tussentijd blijft het terrein zeer glooiend, al lopen de laatste kilometers over een iets vlakker terrein.

Start: Eerste renner om 14.35 uur

Finish: Laatste renner tussen 17.20 en 17.40 uur

Donderdag 18 augustus, etappe 3: Otterup – Herning (239,3 km)

De start van de derde etappe ligt in Otterup, ten noorden van een van de grotere steden in Denemarken, Odense. De derde rit is een spectaculaire. In totaal moet er 239,3 kilometer afgelegd worden. Alleen dat zal in de kleren kruipen. Daar komt nog eens bij dat er negen onverharde stroken op het programma staan. De eerste ligt op een 110 kilometer van de finish, de laatste op een kleine 50 kilometer van de streep.

In totaal zijn de stroken goed voor 18,2 kilometer. Naast de onverharde wegen is het terrein ook behoorlijk heuvelachtig. In totaal moeten er ongeveer 1.500 hoogtemeters bedwongen worden. Deze etappe lijkt op papier eentje voor de klassieke types en sterke beren in het peloton.

Start: 12.05 uur

Finish: tussen 17.20 en 17.40 uur

Vrijdag 19 augustus, etappe 4: Skive – Skive (167,3 km)

In de vierde rit zal het peloton weer kunnen ademhalen. De etappe is 167,3 kilometer lang, maar is niet al te zwaar. Er liggen onderweg wel wat heuvels, maar deze moeten geen probleem vormen voor de renners. Op 22 kilometer van de streep passeert het peloton voor het eerst in Skive, dat zowel de start- als finishplaats is voor de vierde etappe.

Vervolgens moeten er drie lokale rondjes afgelegd worden, met telkens een korte heuvel. Deze is ongeveer twee kilometer lang, maar de percentages zijn niet stevig. Op een gegeven moment loopt het percentage wel op tot 5%, maar dit zijn slechts enkele honderden meters. Het gemiddelde percentage van de heuvel ligt rond de 2 à 3%. De finish in Skive is licht oplopend, wat voor een mooie sprint zou kunnen zorgen.

Start: 13.45 uur

Finish: tussen 17.35 en 17.55 uur

Zaterdag 20 augustus, etappe 5: Give – Vejle (126,5 km)

De organisatie van de Ronde van Denemarken heeft er dit jaar voor gekozen om de gebruikelijke zware heuvelachtige etappe op de laatste dag te leggen. De rit is slechts 126,5 kilometer lang, maar er staan wel circa 1.700 hoogtemeters op het menu. Meteen na de start in Give moeten de renners een heuvel bedwingen, waarna het de hele dag op en neer gaat.

De eerste gecategoriseerde beklimming duikt op na 44,6 kilometer. De Østengard is een goede opwarming voor de Chr. Winthersvej, die stroken heeft die oplopen tot maar liefst 21% procent. De heuvel is echter zeer kort, maar het zal ongetwijfeld pijn doen. Vervolgens trekt het peloton via de Holtum Molle en de tweetrapsraket Gl. Kongevej en Chr. Winthersvej (voor de tweede keer) naar de lokale rondjes.

In die lokale rondjes, die in totaal vijf keer moeten afgelegd worden, ligt telkens een korte heuvel. De Kiddesvej kent in het begin stroken rond de 6%, maar vlakt naar het einde toe steeds verder af. Het staat als een huis dat de lokale ronde op de slotdag de ideale plaats is om een aanval te plaatsen, waarmee het algemeen klassement nog door elkaar kan geschud worden. De laatste aankomstplaats van de Ronde van Denemarken ligt in Vejle.

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 14.50 en 15.10 uur

Favorieten

De Ronde van Denemarken heeft aardig wat WorldTeams naar Scandinavië gelokt. Met Jumbo-Visma, Team DSM, Quick-Step Alpha Vinyl, INEOS Grenadiers, Trek-Segafredo, EF Education-EasyPost en Israel-Premier Tech staan er zeven ploegen van het hoogste niveau aan de start. Er zullen ook zeven ProTeams koersen in Denemarken, met Alpecin-Deceuninck als blikvanger. Daarnaast gaan nog zes continentale ploegen en een Deense selectie in actie komen.

De naam die meteen opvalt op de deelnemerslijst is Tom Dumoulin. De 31-jarige Nederlander is bezig aan zijn laatste seizoen als profwielrenner en rijdt met de Ronde van Denemarken, als er niets aan zijn programma wordt toegevoegd, zijn allerlaatste rittenkoers. Als oud-winnaar van de Giro d’Italia is dat natuurlijk iets gigantisch. Dumoulin zal zich ongetwijfeld nog eens willen tonen in het shirt van Jumbo-Visma. Het parcours, met onder meer de korte tijdrit en de heuvelachtige etappes, moet ook zeker binnen zijn mogelijkheden liggen.

Al moeten we de verwachtingsboog niet te strak spannen, Dumoulin moest het weekend voor de start nog zijn eigen afscheidsfeest bij Profronde van Etten-Leur afzeggen door ziekte.

Jumbo-Visma komt met een aantrekkelijke selectie naar Scandinavië, zo zien we ook onder meer Christophe Laporte en Tosh Van der Sande in de selectie terug. Laporte moet het parcours in Denemarken zeker aankunnen op een goede dag en Van der Sande bewees al eerder graag te koersen in het noorden van Europa. Vorig jaar werd hij nog vijfde in het algemeen klassement.

Dumoulin is niet de enige groterondewinnaar aan de start van de Postnord Danmark Rundt, ook Geraint Thomas kleurt de deelnemerslijst. De Brit van INEOS Grenadiers reed na zijn derde plaats in de Tour de France nog tweemaal naar een top-10 in de Commonwealth Games, maar kwam verder niet in actie. Gezien zijn verleden als klassieke renner is Thomas zeker een van de te kloppen mannen. Daarnaast komt de Britse ploeg met een zeer sterke selectie aan de start. Michal Kwiatkowski, Magnus Sheffield en Jhonatan Narváez zijn stuk voor stuk renners die een goed klassement kunnen rijden in de Deense etappekoers.

Meerdere kandidaten binnen een selectie, dat kunnen we ook zeggen voor EF Education-EasyPost. De ploeg van Jonathan Vaughters komt met onder anderen Magnus Cort, Alberto Bettiol en Stefan Bissegger aan de start. Met de korte tijdrit op dag twee zou Bissegger wel eens een slag kunnen slaan, al zoekt hij al langer naar de goede vorm. Cort had die goede vorm daarentegen wel goed te pakken in de Tour de France, waar hij een van de smaakmakers was. Dat de 29-jarige Cort voor eigen publiek het beste uit zichzelf kan halen, dat hebben we al eerder gezien.

Een andere Deense kanshebber is Søren Kragh Andersen. De 28-jarige coureur is bezig aan zijn laatste seizoen bij Team DSM, waarna hij naar Alpecin-Deceuninck trekt. Kragh Andersen richtte zich dit seizoen in het voorjaar op de Ardennenklassiekers, maar dat liep niet helemaal als gehoopt. Hij kan wel een top-8 plaats neerleggen in Milaan-San Remo en Gent-Wevelgem. Vorig jaar werd Kragh Andersen nog zesde in het eindklassement van de Ronde van Denemarken, toen hij nipt tweede werd in de afsluitende tijdrit. Samen met Casper Pedersen en Kevin Vermaerke kan de Deen een sterk trio vormen in de verschillende etappes.

Er staat nog zo’n sterk trio op de deelnemerslijst van de Deense etappekoers. Mattias Skjelmose, Jasper Stuyven en Quinn Simmons zouden wel eens taai uit de hoek kunnen komen. Skjelmose verkeert in zeer goede vorm, wat hij bewees door achtste te worden in de Clásica San Sebastián en tweede in de Tour de l’Ain. In het Deens kampioenschap tijdrijden toonde hij ook wat hij kan in een race tegen de klok. Leuvenaar Stuyven jaagt nog op zijn eerste zege dit seizoen, maar krijgt in Denemarken ook een parcours voorgeschoteld wat binnen zijn mogelijkheden moet liggen. Datzelfde geldt voor Simmons, die voor het eerst in actie komt na zijn sterke Tour de France.

De Deense favorieten blijven maar komen. Zo staat ook Anthon Charmig op de startlijst. De 24-jarige renner van Uno-X heeft zich al meerdere keren getoond in korte etappekoersen. Dit seizoen eindigde hij al viermaal in de top-10 van een rittenkoers van een aantal dagen. Begin augustus werd hij nog tweede in de Ronde van Tsjechië, op zes luttele seconden van Lorenzo Rota. Op het heuvelachtige terrein zal Charmig zich zeker willen en kunnen tonen, al valt het af te wachten wat de tijdrit zal doen met zijn notering in het algemeen klassement. Net als Skjelmose eindigde hij in de vorige editie van de Ronde van Denemarken in de top-10. Opschrijven dus!

Filippo Zana was ook een van de renners die het goed deed in Tsjechië. De Italiaanse renner van Bardiani-CSF-Faizanè werd er vierde, maar dat was zeker niet zijn beste resultaat dit seizoen. Zo werd de 23-jarige Zana Italiaans kampioen en won hij het eindklassement van de Adriatica Ionica Race. Een andere naam om in de gaten te houden is Rune Herregodts. De jonge Belg van Sport Vlaanderen-Baloise versierde onlangs nog een WorldTour-contract bij Intermarché-Wanty-Gobert. Herregodts is bezig aan een sterk seizoen met twee overwinningen en kan bovendien goed tegen de tijd rijden. Om in de gaten te houden!

Onze laatste ster delen we uit aan een renner van Quick-Step-Alpha Vinyl. Aan Zdenek Stybar, om precies te zijn. De Tsjech is de laatste tijd zich in de kijker aan het rijden met onder meer een tweede plaats in de Tour of Leuven. Samen met Mauro Schmid kan hij een sterk en aanvallend blok vormen op de Deense wegen. Het enige minpunt voor Styby? Zijn mindere tijdrit.

Sprinters

Een van de sprinters om naar uit te kijken in de Ronde van Denemarken is Olav Kooij. De Nederlander van Jumbo-Visma wist dat jaar al zeven keer te winnen, eind juli deed hij dat voor het eerst in de WorldTour. Makkelijk zal Kooij het niet hebben, want ook Jasper Philipsen staat op de startlijst van de Ronde van Denemarken. De Vlam van Ham kon dit seizoen al zes keer winnen voor Alpecin-Deceuninck, met onder andere twee ritten in de Tour de France.

Daarnaast staan ook Matteo Moschetti (Trek-Segafredo), Ethan Vernon (Quick-Step-Alpha Vinyl) en Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise) aan de start. De twee laatstgenoemde renners beschikken over een paar snelle benen en kunnen een stevige etappe aan, de ideale combinatie voor sprinten in de Ronde van Denemarken.

Outsiders in de sprint zijn Arvid de Kleijn (Human Powered Health), Rasmus Tiller (Uno-X), Elmar Reinders (Riwal), Karl Patrick Lauk (Bingoal Pauwels Sauzen WB) en Alan Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski). Voor de rest kijken we ook naar namen als Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) en Magnus Cort (EF Education-EaysPost). Zij zullen in de vlakke etappes zeker wat proberen, en kunnen in een sprint van een uitgedund peloton ook zeker voor de eerste plaatsen meedoen.

De deelnemerslijst is op het moment van publiceren nog niet volledig. De kans bestaat dat er dus nog wijzigingen worden doorgevoerd in deze voorbeschouwing.

Favorieten volgens WielerFlits:

Weer en TV

Op goed weer moeten de renners niet echt rekenen in Denemarken. Er wordt door Weeronline de hele week wisselvallig weer voorspeld. De temperaturen zullen rond de 20 graden Celsius schommelen tijdens de Ronde van Denemarken, wat best aangenaam is. Wel moeten de renners rekening houden met regen en wind, dat laatste wordt voorspeld met een kracht van 3 Beaufort.

De vijfdaagse rittenkoers is ook dit jaar te volgen op televisie. Eurosport 1 en de Eurosport Player zullen er elke dag bij zijn rond 15.30 uur. Op dag vijf, de afsluitende zwaardere etappe, moeten de wielerfans vroeger inschakelen, want de renners komen al aan rond 15.00 uur.