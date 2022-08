Breaking

Tom Dumoulin stopt per direct met wielrennen. De Nederlander had zijn afscheid van de wielersport al aangekondigd, maar zou dit najaar nog enkele koersen rijden, waaronder het wereldkampioenschap tijdrijden in Australië. Nu heeft Dumoulin echter besloten om met onmiddellijke ingang een punt achter zijn carrière te zetten.

“Tom Dumoulin heeft besloten om zijn wielercarrière onmiddellijk te stoppen”, schrijft Jumbo-Visma op sociale media. Vervolgens is Dumoulin zelf aan het woord: “Ik heb er hard voor gewerkt, er heel veel passie en plezier uitgehaald, en heb schitterende prestaties geleverd. Dat zal ik nooit vergeten.”

In een reactie op zijn eigen sociale media gaat Dumoulin dieper in op zijn afscheid. “Ongeveer twee maanden geleden kondigde ik aan dat ik aan het eind van het jaar zou stoppen als professioneel wielrenner. Ondanks de liefde voor de fiets merkte ik het hele voorjaar al dat het niet liep zoals ik wilde en ik klaar was voor een nieuwe levensfase. Ik had wel nog één project heel hoog op mijn wensenlijst staan om daar nog één keer te knallen mijn carrière op die manier met een knal af te sluiten. Dat was het WK in Australië.”

“Ik had de droom de weg daarnaartoe aan te pakken zoals ik ook de weg richting de Spelen in Tokyo aanpakte. Met een gevoel van vrijheid, op mijn manier, op mijn voorwaarden, met ondersteuning van mijn team en met mijn eigen intrinsieke motivatie als belangrijkste brandstof. Dat heeft met toen het plezier teruggebracht in de fiets dat ik zocht.”

Crash in september 2021

“Maar ik merk dat het me nu simpelweg niet meer lukt”, gaat Dumoulin verder. “De tank is leeg, de benen voelen zwaar en de trainingen lukken niet zoals ik had gehoopt en zoals nodig is voor een goede prestatie op het WK. Sinds mijn harde crash vorig jaar september op training is er opnieuw iets geknakt. Ik moest de weg terug naar boven wéér onderbreken en wéér een teleurstelling verwerken. Het was er een teveel.”

“Ondank dat het afscheid anders is gelopen dan ik hoopte, kijk ik terug op mijn carrière met ongelofelijk veel trots. Ik heb er keihard voor gewerkt, ik heb er jarenlang heel veel passie en plezier uitgehaald en schitterende prestaties neergezet. Dat ga ik onthouden.”

Toekomst

En nu? “Nu is het tijd om te genieten van andere dingen in mijn leven en er te zijn voor de mensen die mij dierbaar zijn. Grote dank aan de ploeg en iedereen die mij bij deze fantastische carrière heeft bijgestaan en heeft meegeleefd. En een speciale dank aan mijn vrouw, die er al die jaren voor mij is geweest”, sluit de Girowinnaar van 2017 af.

Woensdag zou Dumoulin starten in de Ronde van Denemarken, maar dat gaat nu dus niet door. De laatste wedstrijd uit de carrière van Dumoulin is de Clásica San Sebastian geweest, eind juli. Daar wist de Nederlander de finish niet te halen. Onlangs gaf hij vanwege ziekte verstek voor de Profronde van Etten-Leur, waar het afscheidsfeestje van het Nederlandse publiek plaats zou vinden.