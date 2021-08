Remco Evenepoel heeft de Ronde van Denemarken in stijl afgesloten. De Belg van Deceuninck-Quick-Step won in Frederiksberg met een nipt verschil de afsluitende tijdrit en gaf daarmee zijn eindzege nog wat extra glans. Soren Kragh Andersen eindigde in de dag uitslag als tweede. De Deen van Team DSM was slechts één seconden langzamer dan zijn Belgische concurrent.

