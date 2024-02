Tim de Vries • dinsdag 20 februari 2024 om 14:46 dinsdag 20 februari 2024 om 14:46

Voorbeschouwing: Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen 2024 – Gaat Kopecky door op elan?

Een dieet dat uitsluitend bestaat uit een variëteit aan frituurspecialiteiten en tripels is niet meteen aanbevolen voor iedereen die lang van het leven wil genieten. Toch mogen we een paar keer per jaar best een uitzondering maken. De dag van de Omloop Het Nieuwsblad is zo’n uitzondering. Tenminste, voor eenieder die niet op de fiets hoeft te zitten. Wie de Omloop betwist, kan maar beter kiezen voor andere voeding. In deze uitgebreide voorbeschouwing blikt WielerFlits vooruit op de eerste topafspraak voor het internationale vrouwenpeloton.

Historie

Laatste tien winnaressen Omloop Het Nieuwsblad

2023: Lotte Kopecky

2022: Annemiek van Vleuten

2021: Anna van der Breggen

2020: Annemiek van Vleuten

2019: Chantal van den Broek-Blaak

2018: Christina Siggaard

2017: Lucinda Brand

2016: Lizzie Deignan

2015: Anna van der Breggen

2014: Amy Pieters

Laatste editie



"

Uitslag Omloop Het Nieuwsblad 2023

1. Lotte Kopecky (SD Worx)

2. Lorena Wiebes (SD Worx)

3. Marta Bastianelli (UAE Team ADQ)

4. Emma Norsgaard (Movistar)

5. Pfeiffer Georgi (Team DSM)

Parcours

Na de presentatie der ploegen in het legendarische Gentse Kuipke (met extra veel aandacht voor de vrouwenploegen, dankzij Oone) wordt het peloton buiten op gang geschoten. Na 7400 meter geneutraliseerd fietsen mag het gas er echt op bij de passage door Merelbeke. Tijdens het eerste koersuur maken de rensters alvast één keer kennis met kasseien. Maar de legendarische Lange Munte is slechts een opmaat naar het vele gestuiter dat nog komen moet.

Na de passage door Oudenaarde barst het pas echt goed los en daarmee is de aanloop dus nagenoeg hetzelfde gebleven. Daarna verandert er overigens ook nauwelijks iets aan het af te leggen traject. Misschien een nieuwe putdeksel, wat herlegde steentjes, weggeslagen bitumineuze voegvullingsmassa, dat soort details.

Akelige kasseienstroken wisselen zich vanaf Oudenaarde af met vervelende puisten. Soms laten beiden dingen zich ook mooi combineren, zoals op de belangrijkste hellingen in de finale. De Molenberg, goed voorbeeld van zo’n kasseienhelling, luidt op zo’n veertig kilometer van de meet de finale in. Vervolgens wacht het venijnige duo Haaghoek–Leberg, gevolgd door Berendries en Elverenberg–Vossenhol.

Uiteraard ontbreekt ook de meest legendarische beklimming van de Muur van Geraardsbergen niet. Na de Bosberg wachten er nog een goede twaalf zenuwslopende kilometers richting Ninove. Iemand alleen kan het op weg naar de licht oplopende finishstrook prima halen, maar als er sprake is van organisatie in het restant van het peloton kunnen vluchters ook nog weer worden opgeraapt.

Belangrijkste passages: Lange Munte (2500 m) — na 28,1 km

Edelareberg (1525 m à 4,2%, max 7%) — na 68,7 km

Holleweg (650 m) — na 70,9 km

Wolvenberg (645 m à 7,9%, max 17,3%) — na 73,5 km

Kerkgate (1400 m) — na 77,1 km

Jagerij (800 m) — na 79,7 km

Molenberg (463 m à 7%, max 14,2%) — na 85,9 km

Haaghoek (2000 m) — na 90,4 km

Leberg (950 m, à 4,2%, max 13,8%) — na 93,4 km

Berendries (940 m, à 7%, max 12,3%) — na 97,5 km

Elverenberg-Vossenhol (1268 m à 3,6%, max 9%) — na 99,9 km

Muur-Kapelmuur (475 m, à 9,3%, max 19,8%) — na 111,4 km

Bosberg (980 m à 5,8%, max 11%) — na 115,3 km

Zaterdag 24 februari: Gent – Ninove (127,1 km)

Start: 10.00 uur

Finish: tussen 16.00 en 16.30 uur

Favorieten

Noot: deze favorietenlijst is opgesteld op basis van de voorlopige deelnemerslijst, gepubliceerd op 15 februari. Er kunnen en zullen dus nog zeker wijzigingen worden aangebracht.

Het doemdenken is onder een hoop wielerfans alweer begonnen: SD Worx-ProTime gaat de overheersende ploeg worden en de strijd gaat eigenlijk om plek twee. Of plek drie, want de tweede plek gaat ook vaak naar een renster van die ploeg. Tja, geef de mensen die zo denken eens ongelijk, want de succesformatie laat er ook dit jaar voorlopig geen gras over groeien. Na amper twee rittenkoersen staat de zegeteller alweer op zeven overwinningen; twee keer Wiebes, Kopecky en Reusser en eenmaal Fisher-Black.

De drie rensters met twee zeges schrijven we allemaal op voor de Omloop. Lotte Kopecky start als titelverdedigster en de momenteel beste wielrenster ter wereld kan zich perfect uitleven op het stuiterballenparcours in de finale. Solo bewees ze het af te kunnen maken, maar ook sprinten in een klein groepje hoeft geen probleem te zijn. Lukt het haar niet, dan zou Marlen Reusser het ook met een flinke solo kunnen proberen. En gaat ook dat scenario de ijskast in, dan kan Lorena Wiebes het nog halen in de sprint.

En dan hebben we het nog helemaal niet gehad over Demi Vollering, die in de Omloop haar wegseizoen aftrapt. De Nederlandse superster was al eens dichtbij de overwinning in de Vlaamse seizoensopener, wellicht valt het kwartje nu helemaal haar kant uit. Net als Kopecky moeten we haar in goede vorm in staat achten om weg te kunnen rijden op de hellingen, om het daarna alleen of in een groepje af te maken.

In de wetenschap dat SD Worx-ProTime de sterkste ploeg op de been zet en het feit dat kampioenen als Marta Bastianelli en Annemiek van Vleuten het peloton vaarwel hebben gezegd, rijst de vraag: moeten we nog wel gaan kijken? Zeker! Want in koers kunnen altijd gekke dingen gebeuren. Een valpartij, een tactische misrekening of rensters die toch nog sterker blijken dan het sterkste blok. Of, en dit is natuurlijk een mediadingetje, zullen de groten binnen de ploeg elkaar dwarszitten? Drie van de vier topfavorieten van de ploeg hebben immers een aflopend contract… Maar of dat soort zaken echt al een rol gaan spelen, wagen we ook weer te betwijfelen. Voor hun waarde hebben Kopecky, Vollering en Reusser een overwinning in de Omloop natuurlijk helemaal niet nodig.

Iemand die op basis van het voorseizoen zomaar het keurkorps van Danny Stam kan kloppen, is Elisa Balsamo. Na het rampjaar 2023 (waarin ze stiekem toch nog wel een paar keer haar klasse toonde) is ze nu goed begonnen met twee zeges in de Setmana Ciclista Valenciana. Prima dus voor Lidl-Trek om de razend rappe ex-wereldkampioene naar voren te schuiven, met eventueel Elisa Longo Borghini en oud-winnares Lizzie Deignan als bliksemafleiders dan wel luxeknechten.

Marianne Vos bond in de Valenciaanse etappekoers de strijd aan met Balsamo. Het lukte nog niet voor haar, maar dat betekent niet dat de beste wielrenster aller tijden er niet zou kunnen staan in haar allereerste Omloop Het Nieuwsblad. Het is ongelooflijk maar waar; het wordt haar allereerste deelname aan de wedstrijd. Dat hoeft echter allerminst te betekenen dat ze geen kans maakt.

Op wie we verder gaan letten? Victoire Berteau kwam in Valencia dicht in de buurt van een etappezege. Met haar aanvalslust hoopt ze in de Omloop wellicht nu wel voor een verrassing te kunnen zorgen. Silvia Persico wil zich in functie van de Olympische Spelen meer richten op het eendagswerk en dus zullen we haar in de gaten moeten houden, net als haar razendsnelle ploeggenote Chiara Consonni. Ook Karlijn Swinkels kan hier een mooie uitslag rijden.

Bij Movistar letten we zeker op Emma Norsgaard (in 2021, toen ze nog maar een sprinter was, op het podium) en Arlenis Sierra. Zelfs met Floortje Mackaij die zich nog wat minder voelt en zonder Liane Lippert kan de Spaanse ploeg gevaarlijk zijn. Usual suspects als Katarzyna Niewiadoma en haar aanvalslustige ploeggenote Élise Chabbey (Canyon-SRAM), Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-SUEZ), Pfeiffer Georgi (dsm-firmenich-PostNL) en nieuwe usual suspect Christina Schweinberger (Fenix-Deceuninck) worden ook omcirkeld, ook al wordt het voor hen lastig om tegen het grote blok op te boksen.

Verder zijn we erg benieuwd naar het optreden van Puck Pieterse in deze wedstrijd. Vorig jaar toonde ze zich met enkele speldenprikken in de Omloop van het Hageland, voordat ze imponeerde in Strade Bianche. Het zou mooi zijn als ze zich op weg naar Ninove opnieuw enkele keren kan tonen. Bij AG Insurance-Soudal is Marthe Goossens een renster om in de gaten te houden, Ze hoopt dit jaar een keer finale te rijden in een grote voorjaarskoers en hoe lekker zou het voor haar zijn om dat bij de eerste mogelijkheid al direct te doen. Bij Lotto Dstny kijken we na haar puike optreden in Valencia toch ook met een schuin oog naar Thalita de Jong. Zou mooi zijn als ze haar voorseizoen een mooi vervolg zou kunnen geven!

Favorieten volgens WielerFlits

**** Lotte Kopecky

*** Lorena Wiebes, Elisa Balsamo

** Demi Vollering, Marianne Vos, Silvia Persico

* Marlen Reusser, Christina Schweinberger, Pfeiffer Georgi, Katarzyna Niewiadoma

Website organisatie

Deelnemerslijst (FirstCycling)

Weer en TV

Een warme Omloop Het Nieuwsblad krijgen we zaterdag met zekerheid niet, als we Meteovista mogen geloven. In en rond Ninove worden maximale temperaturen tot 9 graden Celsius verwacht, en er zou ook een enkele regenbui kunnen neerdwarrelen. Maximaal wordt er 3 millimeter neerslag verwacht. Verder blaast de wind aan een kracht van 3 Beaufort vanuit het zuidwesten.

Rechtenhouders genoeg voor de uitzending van de Omloop Het Nieuwsblad. Vanaf 16.00 uur zijn de koersen te volgen bij de TV- dan wel streamingkanalen van VRT1, Sporza, NOS, Eurosport en Discovery+. De keuze is dus reuze!