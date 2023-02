Dominante Lotte Kopecky boekt eerste Belgische zege ooit in Omloop Het Nieuwsblad

Lotte Kopecky heeft de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen op haar naam geschreven. De Belgische renster van SD Worx was zaterdag overduidelijk de beste en kwam solo aan in Ninove. Lorena Wiebes en Marta Bastianelli mochten mee het podium op.

De 132 kilometer lange Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen ging net als de mannenwedstrijd van start in Gent. Ook de finale was vergelijkbaar. Deze begon met de Molenberg, op veertig kilometer van de meet. Vervolgens wachtte het venijnige duo Haaghoek-Leberg, gevolgd door Berendries en Elverenberg-Vossenhol. Uiteraard ontbraken ook de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg niet. Op de top van die laatste helling waren het nog twaalf kilometers richting finishplaats Ninove.

In de eerste koersuren gebeurde er zaterdag weinig. Geen rensters voelden zich geroepen om écht al vroeg ten aanval ten trekken. Zodoende bleef het peloton bij elkaar in de eerste tachtig kilometer.

Op de Bosberg was er pas voor het eerst reuring. Twintig toprensters slaagden daar in om een gaatje te slaan met het deelnemersveld. En natuurlijk zaten de Kopecky’s, Van Vleutens, Balsamo’s en Vollerings van deze wereld mee. Toch schoven de groepen in de wedstrijd vrij snel na de Bosberg alweer in elkaar,

Arlenis Sierra rook daarna haar kans. Met nog 26 kilometer te gaan zette de Cubaanse een soloaanval op poten. Dat deed de Movistar-renster verrassend goed: met een voorsprong van ongeveer twintig seconden begon zij aan de Muur van Geraardsbergen.

Kopecky ontbindt haar duivels

Op de Muur van Geraardsbergen kreeg Sierra gezelschap van Kopecky, die op de beroemde beklimming uit het peloton was weggereden en onder meer Van Vleuten en Elisa Longo Borghini achter zich had gelaten. Met zijn tweeën stevenden ze vervolgens af op de Bosberg, waar Kopecky Sierra vervolgens de nek omdraaide.

In de slotfase hoefde Kopecky niet meer bezig te zijn met de achtervolgers. In de tien kilometer na de Muur van Geraardsbergen had zij namelijk bijna een minuut voorsprong bij elkaar gereden, en dus kon ze in Ninove uitgebreid haar zege vieren. Op de Belgische van SD Worx stond zaterdag overduidelijk geen maat.