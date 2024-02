Tim de Vries • zondag 18 februari 2024 om 19:00 zondag 18 februari 2024 om 19:00

De Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen wint nog ieder jaar aan belang

Misschien nog wel meer dan voor de mannen geldt de Omloop Het Nieuwsblad bij de vrouwen als openingsklassieker. Ja, in Australië, op Mallorca, rondom Valencia en in de Verenigde Arabische Emiraten is dan weliswaar al gekoerst, maar tussen Gent en Ninove gaat het voor het eerst echt bloedserieus om de knikkers. WielerFlits neemt je mee in de historie van deze prestigieuze vrouwenkoers.

Voor het ontstaan van de mannenwedstrijd moeten we terug naar 1945, het verhaal van de vrouwenwedstrijd begint in 2006, twee jaar na de eerste vrouweneditie van de Ronde van Vlaanderen. Kanttekening: de koers vindt dat jaar plaats op 12 maart, dik twee weken na de koers voor de mannen. Daarnaast is het parcours er ook niet echt een die doet denken aan de wedstrijd van nu.

“Wat zijn jullie lief”

Na het vertrek in Deerlijk doemen in de eerste helft van de 91 kilometer lange koers de hindernissen op. Geen Bosberg, geen Muur, geen Molenberg, maar in plaats daarvan Waregemseweg (twee keer), de Nokereberg, Brugstraat en de Herlegemstraat. Om vervolgens de koers af te sluiten met drie rondjes van vijftien kilometer in en om finishplaats Deinze. Niet heel verwonderlijk dat Leontien van Moorsel, aangetrokken als meter van de koers, zegt: “Wat zijn jullie lief voor de vrouwen”. Goedmakertje voor Tinus: met Suzanne de Goede ziet ze wel iemand uit haar eigen ploeg naar de zegebloemen sprinten.

Tijden veranderen, net als de Omloop. Het vrouwenwielrennen van toen is in bijna niets meer te vergelijken met dat van nu. En dat geldt net zo goed voor de Omloop, die vanaf de eerste uitgave steeds belangrijker wordt. Na nog twee edities Deerlijk-Deinze, met het vergeten toptalent Mie Lacota en de allerminst vergeten Kirsten Wild als winnaressen, wordt er in 2009 voor het eerst op dezelfde dag en op (gedeeltelijk) hetzelfde parcours gereden als de mannenwedstrijd. De koers draagt dat jaar bovendien voor het eerst haar huidige naam. In Gent doet De Goede haar achternaam wederom eer aan. Zij haalt het na 128 kilometer andermaal in een sprint, ditmaal klopt ze de sterke Italiaanse Noemi Cantele.

Legendarische ontknoping

De meest legendarische ontknoping van deze wedstrijd stamt uit 2022. Annemiek van Vleuten en Demi Vollering mochten het samen uitmaken, maar spannend leek het niet echt te kunnen worden. Want wie iemand met een intrinsiek snellere sprint al een kilometer of tien in je wiel heeft hangen, is meestal kansloos in de strijd om de zegebloemen. Maar voor Van Vleuten gelden ijzeren wielerwetten niet altijd.

Van Vleuten denkt in kansen. In de laatste hectometers dwingt ze Vollering toch nog een keer op kop. Als een kamikaze dendert ze door de laatste bochten en ze maakt er een lange sprint van, op inhoud. “Demi kwam op een gegeven moment naast me en toen dacht ik dat het gedaan was”, zou ze achteraf toegeven. “Maar op de beelden zag ik dat zij toen moest gaan zitten en ik kon echt nog een tandje bijschakelen.” En zo speelt Van Vleuten, zoals wel vaker in haar illustere carrière, het schier onmogelijke klaar.

Meeste overwinningen per land

11 – Nederland

2 – Denemarken, Zweden

1 – Australië, België, Verenigd KoninkrijkMeeste podiumplaatsen

5 – Emma Johansson

4 – Chantal van den Broek-Blaak,

3 – Marta Bastianelli, Lizzie Deignan, Annemiek van Vleuten

2 – Anna van der Breggen, Tiffany Cromwell, Ellen van Dijk, Suzanne de Goede, Amy Pieters, Lorena Wiebes

Majestueuze erelijst

Kelly Druyts was in 2009 dankzij haar derde stek de eerste thuisrenster die in deze wedstrijd op het podium wist te rijden. Liesbet De Vocht (tweede) en Grace Verbeke (derde) kregen het voor elkaar om een jaar later op het podium te staan, maar het zou nog tot 2023 duren vooraleer de eerste Belgische winnares konden worden begroet. Wie anders dan Lotte Kopecky kreeg het middels een imposante solo voor elkaar.

De Goede is samen met Emma Johansson (2010 en 2011), Anna van der Breggen (2015 en 2021) en Annemiek van Vleuten (2020 en 2022) recordhoudster. Aan Kopecky om zich daartussen te rijden, want daarin zou ze zeker thuishoren. Ook de rest van de erelijst mag er trouwens zijn: Lizzie Deignan, Lucinda Brand, Amy Pieters en Chantal van den Broek-Blaak wonnen allemaal al eens de openingsklassieker. Serieuze namen voor een serieuze topkoers, want daar mogen we intussen wel van spreken.









"

Headlines dankzij Hanselmann

En dat ondanks de wedstrijd toch nog altijd te maken heeft met wat groeipijntjes. Om tot de Women’s WorldTour-kalender te kunnen behoren, moet je sinds enkele jaren ten minste 45 minuten uitzenden op tv. In 2023 was er slechts 28 kilometer aan live beeld, goed voor 43 minuten live koers. Goed, inclusief opgenomen beelden, herhalingen en interviews duurde de totale uitzending wel wat langer, maar toch kan het een tikje karig worden genoemd. Het leidt in ieder geval tot flink wat teleurstelling onder wielerfans.

Maar het beste voorbeeld van groeipijn zagen we in 2019. De vrouwen starten tien minuten later dan de mannen. De heren hadden er niet veel zin in, terwijl het vrouwenpeloton er lekker de sokken in had. Dat gold zeker voor de Zwitserse Nicole Hanselmann, die in haar eentje bijna aan wist te sluiten bij de mannenkoers. Vlak voor dit zou gebeuren, werd ze echter staande gehouden en werd de koers geneutraliseerd.

Het gevolg: een paar minuten verplichte pauze voor alle rensters, een pissoir générale, organisatoren die behoorlijk wat uit te leggen hebben en het grootste aantal wereldwijde headlines ooit over een editie van de Omloop Het Nieuwsblad. Want van CNN tot Business Insider — niet per se media die door het jaar heen veel berichten over het reilen en zeilen van het vrouwenpeloton —; overal wordt het verhaal van de heroïsche Hanselmann breed uitgemeten.

Laten we hopen dat de nieuwsberichten over de Omloop Het Nieuwsblad zich toch vooral beperken tot die over een spectaculair koersverloop.

Laatste tien winnaressen Omloop Het Nieuwsblad

2023: Lotte Kopecky

2022: Annemiek van Vleuten

2021: Anna van der Breggen

2020: Annemiek van Vleuten

2019: Chantal van den Broek-Blaak

2018: Christina Siggaard

2017: Lucinda Brand

2016: Lizzie Deignan

2015: Anna van der Breggen

2014: Amy Pieters

In het wielerseizoen 2024 wordt de Omloop Het Nieuwsblad verreden op zaterdag 24 februari.